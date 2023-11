Kas iš tikrųjų vyksta su Betelgeuse: žvaigždžių susijungimas?

By

Betelgeuse, raudona supermilžinė žvaigždė, puikiai sėdinti ant medžiotojo Oriono peties, pastaraisiais metais kelia bangas dėl reikšmingų šviesumo svyravimų. Nors daugelis spėliojo, kad šie pokyčiai rodo artėjantį supernovos sprogimą, nauji tyrimai atskleidė kitokią ir intriguojančią galimybę: žvaigždžių susijungimą.

Sagivo Shiber iš Luizianos valstijos universiteto Fizikos ir astronomijos katedros atliktame tyrime „Betelgeuse kaip masyvios žvaigždės susijungimas su kompanionu“ pasinerta į mintį, kad Betelgeuse kadaise galėjo sunaudoti mažesnę žvaigždę kompanionę. Ši teorija grindžiama supratimu, kad dauguma masyvių žvaigždžių egzistuoja dvejetainėse sistemose ir kad kai kurios jų evoliucijos metu gali susijungti.

Tyrėjai imitavo mažesnės 4 Saulės masės žvaigždės ir 16 Saulės masių žvaigždės susijungimą, panašią į Betelgeuse apskaičiuotą masę. Šie modeliavimai atskleidė, kad žvaigždėms priartėjus ir dalijantis bendrą apvalkalą, mažesnė žvaigždė galiausiai susiliejo su pagrindinės žvaigždės helio šerdimi. Šis procesas sukėlė tiek orbitos, tiek šiluminės energijos mainus, dėl kurių atsirado galingas impulsas, sklindantis per pirminės žvaigždės gaubtą. Be to, šis susijungimas galėjo sukelti masės praradimą, dėl kurio masės srautas dideliu greičiu nutekėjo nuo pagrindinės žvaigždės.

Įrodymai, patvirtinantys šį žvaigždžių susijungimą, yra greitas Betelgeuse sukimosi greitis, maždaug 5.5 km/s, palyginti su mūsų Saulės 2 km/s. Ankstesni tyrimai parodė, kad masyvios žvaigždės ir mažos masės kompanionės susijungimas gali lemti tokį didelį sukimosi greitį. Be to, medžiagos išmetimas, panašus į poliarinius nutekėjimus, pastebėtus susijungimo sprogimo metu, rodo, kad susijungimas galėjo įvykti Betelgeuse praeityje.

Nors šis tyrimas galutinai neįrodo, kad susijungimas įvyko, jis suteikia įtikinamą galimybę. Astrofizikai dar turi daug ką išmokti apie šiuos susijungimus ir jų pasekmes žvaigždžių evoliucijai. Norint visiškai suprasti šiuos įvykius, jų vaidmenį formuojant astrofizinį trumpalaikį kraštovaizdį ir supernovų pirmtakų savybes, reikalingi patobulinti metodai ir priemonės.

Apibendrinant galima pasakyti, kad pastarieji Betelgeuse skaisčio svyravimai greičiausiai nėra tiesiogiai susiję su žvaigždžių susiliejimu, tačiau idėja, kad Betelgeuse sunaudos mažesnę žvaigždę kompanionę, suteikia naują požiūrį į tai, kas gali nutikti šiam mįslingam supermilžinui. Toliau gilindamiesi į žvaigždžių susijungimo fiziką, įgysime vertingų įžvalgų apie masyvių žvaigždžių evoliuciją ir dangaus įvykius, kurie formuoja mūsų visatą.

FAQ

Kl .: Kas yra žvaigždžių susijungimas?



A: Žvaigždžių susiliejimas įvyksta, kai dvi dvinarėje sistemoje esančios žvaigždės priartėja pakankamai arti, kad susijungtų, o tai lemia energijos mainus ir galimą masės praradimą.

Klausimas: Ar pastarieji Betelgeuse šviesumo svyravimai gali būti neišvengiamos supernovos ženklas?



A: Ne, šviesumo svyravimai labiau siejami su dulkių debesimis ir reguliariu žvaigždės pulsavimu, o ne su artėjančiu supernovos sprogimu.

Klausimas: Kaip mokslininkai ištyrė Betelgeuse susijungimo galimybę?



A: Tyrėjai imitavo žvaigždžių, kurių masė panaši į Betelgeuse apskaičiuotą masę, susijungimą ir išanalizavo gautą dinamiką bei energijos mainus.

Klausimas: Ar yra kokių nors svarių įrodymų, kad Betelgeuse praeityje susijungė?



A: Nors tiesioginių įrodymų nėra, greitas Betelgeuse sukimosi greitis ir medžiagos išmetimas atitinka tai, kas stebima žvaigždžių susijungimo metu.

K: Kokios yra žvaigždžių susijungimo pasekmės Betelgeuse evoliucijai?



A: Susijungimas Betelgeuse praeityje nenutrauktų jos evoliucijos į raudonąjį supergigantą, bet galėtų prisidėti prie greito sukimosi greičio ir medžiagos išmetimo per poliarinius ištekėjimus.