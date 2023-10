Naujas giluminio mokymosi modelis daro revoliuciją supernovos modeliavime

By

Supernovų sprogimai yra esminiai įvykiai galaktikų gyvavimo cikle, tačiau tiksliai imituoti jų sudėtingą dinamiką jau seniai buvo iššūkis. Tačiau neseniai Tokijo universiteto mokslininkų proveržis parodė gilaus mokymosi galią, keičiant supernovų modeliavimą, o tai lemia efektyvesnes ir tikslesnes prognozes. Karališkosios astronomijos draugijos mėnesiniuose pranešimuose paskelbtame tyrime pristatomas naujas gilaus mokymosi modelis, vadinamas 3D-MIM, kuris žymiai pagreitina modeliavimo procesą, išlaikant aukštą tikslumo lygį.

Gilus mokymasis vis plačiau taikomas įvairiose mokslo srityse, įskaitant orų prognozes. Šiuo atveju mokslininkai panaudojo gilaus mokymosi principus, naudojamus prognozuojant orus, modeliuodami ir analizuodami supernovų sprogimų elgesį. 3D-MIM sukurtas modeliavimas ne tik suteikia išsamesnį šių galingų įvykių supratimą, bet ir prisideda prie pažangos galaktikų formavimosi ir evoliucijos srityse.

Naudodamas techniką, žinomą kaip Hamiltono skaidymas, 3D-MIM modelis sumaniai padalija supernovos sprogimą į skirtingus regionus, skirdamas daugiau ar mažiau dėmesio kiekvienai sričiai, atsižvelgiant į jos sudėtingumą. Šis metodas sumažina skaičiavimo žingsnių, reikalingų 100,000 99 metų supernovos evoliucijos modeliavimui, skaičių stulbinančiai XNUMX%. Dėl to gerokai palengvėja kliūtis, kuri anksčiau trukdė efektyviai apskaičiuoti supernovų dinamiką.

Tyrėjai įdėjo milžiniškas pastangas mokydami gilaus mokymosi modelį, vykdydami šimtus modeliavimų, kurie kartu sunaudojo milijonus valandų skaičiavimo laiko. Jų sunkus darbas pasiteisino, nes 3D-MIM modelis pasirodė esąs labai efektyvus tiksliai numatant supernovos elgesį ir drastiškai sumažinant modeliavimo laiką.

Be revoliucinio supernovos modeliavimo, mokslininkai numato platesnes savo metodikos pritaikymas. Pavyzdžiui, 3D-MIM modelis galėtų būti naudojamas modeliuojant žvaigždžių formavimąsi ir galaktikos evoliuciją, suteikiant įžvalgų apie žvaigždžių gimimą ir mirtį. Be to, dėl šio metodo pasiekiamos didelės erdvinės ir laiko skiriamosios gebos jis gali būti naudingas kitose mokslo srityse, tokiose kaip klimato modeliavimas ir žemės drebėjimų modeliavimas, kur tikslumas ir efektyvumas yra svarbiausi.

DUK:

Kl .: Koks yra naujas gilaus mokymosi modelis, pristatytas tyrime?

A: Gilus mokymosi modelis vadinamas 3D-MIM ir buvo sukurtas Tokijo universiteto mokslininkų.

K: Kaip 3D-MIM pagerina supernovos modeliavimą?

A: 3D-MIM naudoja Hamiltono padalijimą, kad padalintų supernovos sprogimą į skirtingus regionus, optimizuodamas skaičiavimo dėmesį pagal sudėtingumą. Dėl to skaičiavimo žingsniai sumažėja 99% ir žymiai pagreitėja modeliavimo procesas.

K: Kokios yra galimos 3D-MIM modelio pritaikymo galimybės?

A: Tyrėjai planuoja išplėsti modelį į kitas astrofizikos sritis, tokias kaip galaktikos evoliucija ir žvaigždžių formavimas. Be to, dėl modelio pasiektos didelės erdvinės ir laiko skiriamosios gebos jis tinkamas klimato modeliavimui ir žemės drebėjimų modeliavimui.