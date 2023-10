Dvejetainės juodosios skylės gali būti stabilesnės, nei manyta anksčiau

By

Mokslininkai išsiaiškino, kad dvejetainės juodosios skylės gali būti stabilesnės, nei manyta iš pradžių. Šios juodosios skylės susidaro, kai masyvios žvaigždės subyra į be galo tankų „singuliarumą“. Kadangi masės yra daug didesnės už saulę, jos turi stiprią gravitacinę trauką, kurios net šviesa negali ištrūkti. Dažnai dvejetainės juodosios skylės susidaro, kai viena aplink kitą skrieja dvi masyvios žvaigždės.

Kai šios juodosios skylės juda, jos sukuria gravitacines bangas, kurios nuneša kampinį impulsą nuo sistemos. Dėl to juodosios skylės susisuka spirale, galiausiai susidurdamos ir suformuodamos vieną masyvesnę juodąją skylę. Anksčiau buvo manoma, kad šis procesas yra neišvengiamas, o dvejetainės juodosios skylės visada taps pavieniais objektais.

Tačiau dabar mokslininkai supranta, kad visata plečiasi, ir šis plėtimasis spartėja dėl vadinamosios tamsiosios energijos. Ši tamsi energija priverčia juodąsias skyles įsikurti nuolat besiplečiančiame erdvėlaikio audinyje, todėl padidėja galimybė, kad ji gali padėti atskirti dvejetaines juodąsias skyles.

Tyrėjai iš Sautamptono ir Kembridžo universitetų ištyrė šią idėją naudodami sudėtingus matematinius modelius. Jie išsiaiškino, kad dvi nesisukančios juodosios skylės gali egzistuoti pusiausvyroje, o visatos plėtimasis prieštarauja jų gravitacinei traukai. Tai reiškia, kad iš tolo pusiausvyros juodųjų skylių pora atrodytų kaip viena juodoji skylė, todėl sunku nustatyti, ar tai vienas objektas, ar dvejetainė sistema.

Be to, gravitacinė trauka tarp dvejetainių juodųjų skylių neleistų visatos plėtimuisi jų per toli vienas nuo kito. Tyrėjai mano, kad jų išvados gali būti taikomos besisukančiai juodosioms skylėms ir dar sudėtingesnėms juodųjų skylių sistemoms su keliais objektais.

Tyrimas buvo paskelbtas žurnale Physical Review Letters.

