Naujas tyrimas rodo, kad trigonelinas kavoje gali pagerinti atmintį ir mokymąsi

Neseniai atliktas Tsukubos universiteto mokslininkų tyrimas atskleidė, kad trigonelinas (TG), junginys, esantis kavoje, ožragės sėklose ir ridikuose, gali pagerinti pelių atmintį ir erdvinį mokymąsi. Tyrime buvo naudojamas integruotas požiūris, derinant pažinimo ir molekulinės biologijos perspektyvas, siekiant ištirti TG poveikį su amžiumi susijusiam pažinimo nuosmukiui.

Tyrėjai 8 dienų vartojo TG per burną į senėjimą linkusioms pelių 8 (SAMP30) pelėms. Tada pelėms buvo atliktas Morriso vandens labirinto testas, siekiant įvertinti jų erdvinį mokymąsi ir atminties veikimą. Rezultatai parodė reikšmingą TG gydytų pelių veiklos pagerėjimą, palyginti su kontroline grupe.

Norėdami suprasti pagrindinius molekulinius mechanizmus, mokslininkai atliko viso genomo transkriptominę hipokampo analizę. Jie atrado, kad TG moduliavo signalizacijos kelius, susijusius su nervų sistemos vystymusi, mitochondrijų funkcija, ATP sinteze, uždegimu, autofagija ir neurotransmiterių išsiskyrimu.

Be to, tyrimas atskleidė, kad TG galėjo slopinti neurouždegimą, slopindamas transkripcijos faktoriaus NF-κB aktyvavimą per signalinį faktorių Traf6. Tai rodo, kad TG gali užkirsti kelią ir sušvelninti su amžiumi susijusį pažinimo nuosmukį gerinant erdvinį mokymąsi ir atmintį.

Pastaraisiais metais daug dėmesio skirta natūralių junginių, galinčių sustiprinti senstančių asmenų pažinimo funkciją, paieška. Šis tyrimas prisideda prie šio tyrimo prioriteto, pabrėždamas TG, kaip funkcinio junginio, galinčio pagerinti su amžiumi susijusį pažinimo nuosmukį, potencialą.

Apibendrinant, šio tyrimo išvados rodo teigiamą Trigonelline poveikį gerinant atmintį ir erdvinį mokymąsi. Reikia atlikti tolesnius tyrimus, siekiant ištirti visą TG, kaip terapinio agento, skirto su amžiumi susijusiam pažinimo nuosmukiui, potencialą.

Šaltinis: GeroScience – „Transkriptomika ir biocheminiai įrodymai, kad trigonelinas pagerina mokymąsi ir atminties sumažėjimą senėjimo pagreitinto pelės linkusios 8 (SAMP8) modelyje, slopindamas uždegimą skatinančius citokinus ir padidindamas neurotransmiterių išsiskyrimą.