Žmogaus ląstelės yra pagal dydį ir skaičių

Neseniai atliktame tyrime, paskelbtame Proceedings of the National Academy of Sciences, McGill universiteto mokslininkai atrado nuostabų žmogaus ląstelių modelį, kuris, atrodo, atitinka nuoseklią matematinę simetriją visame organizme. Tyrimas atskleidžia atvirkštinį ryšį tarp ląstelių dydžio ir skaičiaus, o tai rodo kompromisą tarp šių kintamųjų.

Ląstelių dydis ir skaičius vaidina lemiamą vaidmenį augant ir veikiant žmogaus organizmui. Tačiau iki šiol jokiu išsamiu tyrimu nebuvo ištirtas ryšys tarp šių veiksnių visame žmogaus organizme. Siekdama užpildyti šią spragą, tyrimų grupė surinko duomenis iš daugiau nei 1,500 paskelbtų šaltinių, kad sukurtų išsamų duomenų rinkinį apie ląstelių dydį ir pagrindinių ląstelių tipų skaičių.

Tyrimo išvados rodo, kad didėjant ląstelių dydžiui, ląstelių skaičius mažėja ir atvirkščiai. Tai reiškia, kad tam tikros dydžio klasės ląstelės vienodai prisideda prie bendros organizmo ląstelių biomasės. Ryšys tarp ląstelių dydžio ir skaičiaus galioja įvairiems ląstelių tipams ir dydžio klasėms, o tai rodo nuoseklų homeostazės modelį.

Tyrėjai apskaičiavo, kad vyrų kūne yra maždaug 36 trilijonai ląstelių, o moterų – apie 28 trilijonus ląstelių, o dešimties metų vaikas – apie 17 trilijonų ląstelių. Ląstelių biomasėje dominuoja raumenų ir riebalų ląstelės, o raudonieji kraujo kūneliai, trombocitai ir baltieji kraujo kūneliai turi didelę įtaką ląstelių skaičiui.

Įdomu tai, kad kiekvienas ląstelių tipas išlaiko būdingą dydžio diapazoną, kuris išlieka vienodas viso individo vystymosi metu. Šis modelis yra nuoseklus visose žinduolių rūšyse, o tai rodo pagrindinį ląstelių biologijos principą.

Apskritai šis tyrimas atskleidžia sudėtingą ryšį tarp ląstelių dydžio ir skaičiaus žmogaus kūne. Išvados suteikia vertingų įžvalgų apie ląstelių vystymąsi ir veikimą, atverdamos naujas galimybes tolesniam biologijos tyrinėjimui.

