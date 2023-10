By

Kinijos trijų šiaurinių apželdinimo mišku programa (TNAP), taip pat žinoma kaip „Didžioji žalioji siena“, buvo sėkminga kovojant su dykumėjimu ir gerinant aplinką. Neseniai žurnale „Ecological Processes“ paskelbtas tyrimas, kurį atliko Kinijos mokslininkų iš Kinijos mokslų akademijos Taikomosios ekologijos instituto, atskleidžia, kad TNAP taip pat sukūrė didelę anglies absorbciją.

TNAP, pradėtas 1978 m., yra didžiausias ekologinio atkūrimo projektas pasaulyje ir apima sausringus ir pusiau sausus šiaurės rytų, šiaurės centrinės ir šiaurės vakarų Kinijos regionus. Naudodami nuotolinio stebėjimo vaizdus, ​​taip pat lauko stebėjimus ir nacionalinių miškų inventorizacijos duomenis, mokslininkai įvertino anglies atsargų padidėjimą biomasėje, dirvožemyje ir „ekologinio poveikio anglį“, o tai reiškia anglies sekvestraciją, atsirandančią dėl sumažėjusio dirvožemio praradimo dėl apželdinimo mišku. .

Tyrimas parodė, kad bendras miškų plotas TNAP projekto teritorijose išaugo nuo maždaug 221,000 1978 kvadratinių kilometrų 379,000 m. iki maždaug 2017 47.06 kvadratinių kilometrų 0.843 m. Per pastaruosius keturis dešimtmečius TNAP padėjo sugerti 1978 mln. tonų anglies. metų. Be to, anglies absorbentas antžeminėje ir požeminėje biomasėje padidėjo nuo 2.08 mlrd. tonų 2017 m. iki XNUMX mlrd. tonų XNUMX m.

Tyrėjai pabrėžia „ekologinio poveikio anglies“ svarbą, kuri sudarė maždaug 16% viso anglies absorbento padidėjimo. Tai rodo, kad ekologinis poveikis vaidina lemiamą vaidmenį nustatant anglies atsargų pasiskirstymą saugomuose miškuose. Tyrime pabrėžiama, kad vertinant anglies absorbentus ir kuriant su anglimi susijusius modelius, nereikėtų pamiršti anglies sekvestracijos naudos iš ekologinio apželdinimo miško poveikio.

Šis tyrimas yra etalonas vertinant nacionalinių ekologinio atkūrimo projektų vertę anglies absorbcijos pajėgumo ir ekosistemų funkcijų vertinimo požiūriu. Tai parodo didelį Kinijos „Didžiosios žaliosios sienos“ poveikį ne tik gerinant aplinką, bet ir mažinant anglies dvideginio išmetimą.

Šaltinis: Kinijos mokslų akademija, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8