Užburianti Pando simfonija: paslėptų senovės milžino paslapčių atskleidimas

Giliai vešliame Jutos Fishlake nacionalinio miško plote slypi nuostabus darinys, žinomas kaip Pando. Per visą kraštovaizdį besidriekiantis nepaprastas drebulės medis atskleidžia paslaptį, kuri sužavėjo ir mokslininkus, ir menininkus. „Pando“, stovintis kaip didžiausias pasaulyje medis ir vienas didžiausių gyvų organizmų Žemėje, yra ne tik gamtos ilgaamžiškumo liudijimas, bet ir garsų simfonija, kuri yra jos išsaugojimo raktas.

Garso menininkas Jeffas Rice'as, bendradarbiaudamas su ne pelno organizacija „Friends of Pando“, išaiškino šio senovės milžino paslaptis, gilindamasis į jo šaknų sistemą. Naudodamas daugybę specializuotų mikrofonų, Rice sugebėjo užfiksuoti melodingas vibracijas, kylančias iš Pando šaknų. Gauta eterinė simfonija gilinasi į neregėtą šio nuostabaus organizmo pasaulį, perkeldama mus į žavią jo karalystę.

Be meninio žavesio, novatoriški Rice'o įrašai taip pat turi didžiulį mokslinį potencialą. Lance'as Odittas, „Friends of Pando“ įkūrėjas ir vykdomasis direktorius, svarsto apie garso panaudojimą sudėtingam šaknų tinklui iššifruoti ir netgi perduoti duomenis per šį nuostabų organizmą. Tyrėjai numato signalų siuntimą per tam tikrus šaknų sistemos taškus, kruopščiai atvaizduodami gautą grįžtamąjį ryšį, kad gautų gilių įžvalgų apie Pando poreikius ir spręstų bet kokius iššūkius, su kuriais ji gali susidurti.

Įdomu tai, kad Pando tarpusavio ryšys nėra atskiras reiškinys. Mokslininkai pradėjo aiškintis panašius patrauklius ryšius tarp nesusijusių medžių įvairiuose miškuose. Požeminiai grybienos tinklai palengvina bendravimą ir dalijimąsi ištekliais tarp medžių, pabrėžiant gyvybiškai svarbų bendradarbiavimo vaidmenį jų išlikimui.

Garso galios panaudojimas Pando šaknų sistemos atvaizdavimui suteikia neprilygstamą pažadą iššifruoti bendrą jos sveikatą ir nustatyti galimas ligas. Apsiginklavę Rice surinktais akustiniais duomenimis ir papildytais kitais tyrimo metodais, mokslininkai gali aktyviai prisidėti prie šio senovinio milžino apsaugos ir atkūrimo. Įmantrios Pando simfonijos supratimas ir puoselėjimas yra įtikinamas raginimas veikti, skatinantis žmones tapti jos prižiūrėtojais ir pasinaudoti mūsų žiniomis apie dirvą, ligas ir orą, kad būtų užtikrintas jos ilgaamžiškumas.

Toliau tyrinėdami paslėptus gamtos matmenis atskleidžiame gilų ryšį tarp garso ir nuostabių gyvų organizmų, tokių kaip Pando, išsaugojimo. Užburianti šio senovinio milžino simfonija vilioja prisiimti savo, kaip saugotojų, vaidmenis, skatinant jo augimą ir išsaugant jo spindesį ateinančioms kartoms.

Pando yra didžiausias pasaulyje medis, drebulė, esanti Jutos Fishlake nacionaliniame miške. Tai didžiulis organizmas, susidedantis iš 47,000 genetiškai identiškų medžių, kilę iš vienos sėklos daugiau nei prieš 9,000 metų.

Jeffas Rice'as, garso menininkas, dirbantis su ne pelno organizacija „Friends of Pando", įrašė Pando šaknų sistemos vibracijas ir garsus, atskleisdamas paslėptą bendravimo pasaulį ir galimus mokslo pasiekimus.

Garsu pagrįsti tyrimai gali padėti suprasti Pando šaknų sistemą, nustatyti jos struktūrą ir nustatyti bet kokias ligas ar stresą, su kuriuo ji gali susidurti.

Medžiai sudaro tarpusavyje sujungtus tinklus, pavyzdžiui, grybienos tinklus, po žeme. Šie tinklai palengvina bendravimą, dalijimąsi ištekliais ir paramą tarp medžių miškuose.