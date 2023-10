„BlueWalker 3“ palydovo įtaka astronomijai

By

Tarptautinė mokslininkų komanda, įskaitant tyrėjus iš Londono imperatoriškojo koledžo, neseniai paskelbė straipsnį Nature žurnale, kuriame aptariama BlueWalker 3 palydovo prototipo reikšmė astronomijai. „BlueWalker 3“ yra palydovinės sistemos, kurią planuoja AST SpaceMobile, dalis, kurios tikslas teikti mobiliojo ir plačiajuosčio ryšio paslaugas visame pasaulyje.

Tyrėjų teigimu, „BlueWalker 3“ stebėjimai atskleidė, kad tai vienas ryškiausių objektų naktiniame danguje, pranokstantis visas žvaigždes, išskyrus labiausiai šviečiančias. Šis didelis ryškumas kelia didelį iššūkį astronomams, ypač turint omenyje, kad kelios kompanijos visame pasaulyje planuoja panašius palydovų žvaigždynus.

Susirūpinimą kelia tai, kad šie palydoviniai žvaigždynai dėl savo artumo Žemei ir didelio dydžio gali sutrikdyti naktinio dangaus stebėjimus. Astronomai į naktinį dangų žiūri kaip į unikalią laboratoriją, leidžiančią atlikti eksperimentus, kurių negalima atlikti kitur. Be to, nesugadintas naktinis dangus turi kultūrinę reikšmę ir yra laikomas bendru žmonijos paveldu, kuris turėtų būti saugomas ateities kartoms.

Tyrėjai naudojo specialistų ir mėgėjų stebėjimus iš įvairių vietų, įskaitant Čilę, JAV, Meksiką ir Naująją Zelandiją, kad galėtų sekti BlueWalker 3 trajektoriją. Nors buvo bandoma sumažinti trikdžius, kuriuos sukelia palydovo ryškumas, buvo sudėtinga visiškai užkirsti kelią jo poveikiui astronominiams stebėjimams.

Be to, BlueWalker 3 veikia radijo dažniais, artimais radijo teleskopų naudojamiems dažniams, todėl gali sutrikti radijo astronomija. Tyrėjai pabrėžia, kad reikia atlikti tolesnius tyrimus siekiant sukurti strategijas, kurios apsaugotų esamus ir būsimus teleskopus nuo daugybės palydovų, kuriuos planuojama paleisti per ateinantį dešimtmetį.

Pripažindami palydovų žvaigždynų svarbą pasauliniam ryšiui, mokslininkai ragina atidžiai apsvarstyti jų šalutinį poveikį ir pastangas sumažinti jų poveikį astronomijai. Labai svarbu suderinti pasaulinio ryšio pažangą su mūsų gebėjimo tyrinėti ir suprasti kosmosą išsaugojimu.

Apibendrinant galima pasakyti, kad „BlueWalker 3“ palydovo prototipas, kaip palydovinio žvaigždyno dalis, kelia didelį iššūkį astronomams dėl savo ryškumo ir galimo trukdžių naktinio dangaus stebėjimams. Mokslininkų komanda pabrėžia, kad reikia strategijų, skirtų apsaugoti teleskopus ir sumažinti būsimų palydovų žvaigždynų poveikį astronomijai.

