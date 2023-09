Naujame tyrime nagrinėjamas švelninamojo perkėlimo poveikis Kolumbijos dėmėtosioms varlėms

By

Britų Kolumbijos universiteto magistrantės Megan Winand atliktas naujas tyrimas siekia išsiaiškinti, koks yra švelninamojo perkėlimo poveikis Kolumbijos dėmėtoms varlėms. Sušvelninimo perkėlimas reiškia gyvūnų judėjimą iš vienos vietos į kitą kaip išsaugojimo pastangas statybos ar plėtros projektų metu. Nors sušvelninimo perkėlimas Britų Kolumbijoje tapo vis dažnesnis po projekto „Sea to Sky“, jo poveikis buvo ištirtas minimaliai.

Kolumbijos dėmėtosios varlės laikomos svarbia „indikacine rūšimi“, nes jos gali suteikti vertingų įžvalgų apie ekosistemų sveikatą. Winandas aiškina: „Jei varlei nesiseka, nes ji pasisavina bet kokius teršalus iš oro ar pačios šlapžemės, greičiausiai taip yra dėl to, kad ekosistemai nesiseka. Be to, šios varlės vaidina svarbų vaidmenį maisto tinkle ir yra grobis ir plėšrūnai.

Winand atliktas tyrimas apėmė Kolumbijos pastebėtų varlių žymėjimą Mayook pelkėje netoli Cranbrook, Britų Kolumbijoje. Varlės buvo suskirstytos į tris grupes: viena grupė buvo palikta savo pradinėje buveinėje kaip kontrolinė grupė, kita grupė buvo perkelta trumpu, maždaug vieno kilometro, atstumu, o galutinė grupė buvo perkelta toliau maždaug penkių kilometrų atstumu. Pavasarį ir vasarą varlės buvo sekamos naudojant radijo stebėjimo priemones ir atsakiklio žymas.

Tyrimo išvados vis dar analizuojamos, tačiau Winand tikisi, kad jos tyrimai prisidės prie supratimo apie švelninimo perkėlimo efektyvumą ir jo poveikį rūšių išlikimui ir judėjimui. Šis tyrimas yra dvejus metus trukusių pastangų, vykdomų bendradarbiaujant su „Ducks Unlimited Canada“ ir BC Vandens, žemės ir išteklių valdymo ministerija, dalis.

Šio tyrimo rezultatai gali turėti įtakos būsimoms išsaugojimo pastangoms ir suteikti vertingų įžvalgų apie švelninamojo perkėlimo poveikį laukinės gamtos rūšims. Tai labai svarbus žingsnis siekiant suprasti šios praktikos, kuri vis dar gana mažai ištirta, pasekmes ir veiksmingumą.

Šaltiniai:

Pavadinimas: Naujas tyrimas nagrinėja švelninamojo perkėlimo poveikį Kolumbijos dėmėtosioms varlėms

Šaltinis: Britų Kolumbijos universitetas

„Sušvelninimo perkėlimas“ apibrėžimas: gyvūnų judėjimas iš vienos vietos į kitą tokios pat ar didesnės vertės kaip apsaugos pastangų dalis.

„Indikacinės rūšies“ apibrėžimas: rūšis, galinti suteikti informacijos apie ekosistemos sveikatą ir būklę.

Vaizdo šaltinis: Unsplash (vaizdas pašalintas)