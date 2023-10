Naujas tyrimas rodo, kad didžiausia asteroido smūgio struktūra yra po pietiniu Naujuoju Pietų Velsu

By

Mokslininkai neseniai atrado, kas gali būti didžiausia asteroido smūgio struktūra Žemėje, palaidota po Murėjaus baseinu Pietų Naujajame Pietų Velse, Australijoje. Nors dar nepatvirtinta, manoma, kad šio įtariamo smūginio kraterio skersmuo yra apie 520 km, todėl jis yra beveik tris kartus didesnis nei Vredeforto smūginė struktūra Pietų Afrikoje, kuri šiuo metu laikoma didžiausia.

Naujojo Pietų Velso universiteto mokslininkai mano, kad Deniliquin struktūra, kaip ji buvo pavadinta, galėjo susidaryti maždaug prieš 420 milijonų metų dėl didžiulio asteroido smūgio. Jei jų hipotezė pasitvirtintų, rekordų knyga būtų perrašyta ir aplenktų net liūdnai pagarsėjusį Čikšulubo kraterį Meksikoje, žinomą kaip užbaigusį dinozaurų viešpatavimą, kurio plotis yra maždaug 150 km.

Asteroido smūgio struktūras gali būti sudėtinga nustatyti, nes jos dažnai lieka paslėptos po nuosėdų sluoksniais arba yra užtemdytos dėl erozijos. Tačiau mokslininkai neseniai atrado naujus šių struktūrų aptikimo metodus, analizuodami magnetinius modelius. Deniliquin struktūra buvo pastebėta remiantis šiais modeliais, pateikiant tvirtus jos egzistavimo įrodymus.

Be to, žinoma, kad asteroidų smūgiai per visą istoriją sutampa su reikšmingais masinio išnykimo įvykiais, pvz., tuo, kuris sunaikino dinozaurus. Šis naujausias atradimas rodo, kad Žemė ir kitos mūsų Saulės sistemos planetos buvo paveiktos daugiau smūgių maždaug prieš 3.2 milijardo metų. Šiuo metu Žemėje yra 38 patvirtintos ir 43 potencialios smūgio struktūros, pradedant mažomis kraterių ir baigiant didelėmis palaidotomis struktūromis.

Tyrinėtojams tęsiant tyrimą, belieka išsiaiškinti, ar Deniliquin struktūra bus oficialiai pripažinta didžiausia asteroido smūgio struktūra Žemėje. Šio milžiniško kraterio kasimas ir tyrimas galėtų suteikti neįkainojamų įžvalgų apie mūsų planetos istoriją ir kosminių poveikių vaidmenį formuojant jos geologinę ir biologinę evoliuciją.

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

1. Kokia yra Deniliquin struktūra?

Deniliquin struktūra yra įtariamas asteroido smūgio krateris, esantis po Murray baseinu Pietų Naujajame Pietų Velse, Australijoje. Jei pasitvirtintų, tai taptų didžiausia žinoma asteroido smūgio struktūra Žemėje.

2. Kokio dydžio yra Deniliquin struktūra, palyginti su kitais smūginiais krateriais?

Apskaičiuota, kad Deniliquin konstrukcijos skersmuo yra apie 520 km, todėl ji yra beveik tris kartus didesnė už dabartinę didžiausią žinomą smūginę konstrukciją Vredefort Pietų Afrikoje.

3. Kiek sena yra Deniliquin struktūra?

Mokslininkai mano, kad Deniliquin struktūra susiformavo maždaug prieš 420 milijonų metų po asteroido smūgio.

4. Kaip aptinkamos asteroido smūgio struktūros?

Asteroido smūgio struktūras gali būti sudėtinga nustatyti, tačiau jas galima aptikti įvairiais metodais, įskaitant magnetinių modelių analizę Žemės paviršiuje.

5. Kokia yra asteroido smūgio struktūrų reikšmė?

Asteroido smūgio struktūros suteikia vertingų įžvalgų apie mūsų planetos geologinę ir biologinę istoriją. Jie dažnai siejami su masinio išnykimo įvykiais ir vaidino svarbų vaidmenį formuojant Žemės evoliuciją.