Paslaptingi pasakų ratai, rasti dykumose trijuose žemynuose

Išsamus pasaulinis įvertinimas atskleidė, kad pasakų apskritimai, paslaptingi nevaisingi žemės lopai, besidriekiantys Namibijos ir Australijos dykumose, yra labiau paplitę, nei manyta anksčiau. Šie apskriti, nevaisingi „grindiniai“ atsiranda dykumose ir jiems būdinga sausa, plika žemė, apsupta žemos žolinės augmenijos. Vertinant buvo nustatytos 263 vietos trijuose žemynuose, įskaitant tokias šalis kaip Namibija, Australija, Sahelis, Madagaskaras ir Vidurio Vakarų Azija. Aplinkos mokslininko Emilio Guirado iš Alikantės universiteto Ispanijoje vadovaujamas tyrimas suteikia vertingų įžvalgų apie šių intriguojančių augmenijos modelių ekologiją ir biogeografiją.

Pasakų apskritimų priežastis lieka neaiški, nors pasiūlymas, kad termitai vaidina tam tikrą vaidmenį, buvo plačiai aptarinėjamas. Tačiau naujausi tyrimai ir senovės žinios rodo, kad mažyčiai vabzdžiai iš tiesų gali būti susiję. Kita hipotezė teigia, kad apskritimai padeda augmenijai optimizuoti ribotus vandens išteklius. Tačiau Namibijos ir Australijos drenažo modelių skirtumai daro šią teoriją sudėtingesnę. Taip pat buvo svarstoma mintis, kad kitos augalų rūšys išskiria toksinus, tačiau nuo to laiko ji buvo atmesta.

Tyrime buvo nagrinėjamas iššūkis pasiekti šiuos nepalankius regionus moksliniams tyrimams naudojant dronų ir palydovinius vaizdus. Tyrėjai atliko sistemingą apklausą naudodami didelės raiškos palydovinius vaizdus ir naudojo mašininį mokymąsi, kad ištirtų daugiau nei pusę milijono žemės sklypų visame pasaulyje. Analizė nustatė 263 vietoves su į pasakų ratą panašiais augalijos modeliais, išplečiant žinomą paplitimą naujose šalyse ir žemynuose, tokiuose kaip Sahelis, Vakarų Sachara, Afrikos Kyšulis, Madagaskaras, Pietvakarių Azija ir Centrinė bei Pietvakarių Australija.

Tyrėjai rado bendrų bruožų tarp visų pasakų rato vietų, įskaitant sausą ir sausą dykumos aplinką, aukštą temperatūrą, didelį kritulių sezoniškumą, maistinių medžiagų neturtingą dirvožemį ir didelį smėlio kiekį. Be to, tyrimas atskleidė, kad vietovėse su pasakų žiedais laikui bėgant auga stabilesnis augmenijos produktyvumas, palyginti su aplinkinėmis vietovėmis be pasakų žiedų. Ši informacija padės susiaurinti šių mįslingų darinių priežastis, nustatant regionui būdingus veiksnius, kurie prisideda prie jų atsiradimo.

Šio tyrimo sukurtas pasaulinis atlasas ne tik praplečia mūsų supratimą apie pasakų apskritimų biogeografiją, bet ir leidžia ateityje tirti šių augmenijos modelių funkcines pasekmes. Norint ištirti ekosistemų stabilumą ir jų atsparumą klimato kaitai, būtina suprasti mechanizmus, kuriais grindžiami pasakų ratai.

