NASA atskleidžia grėsmingą kaukolės formos ugnikalnį Sacharos dykumoje

Šiurpindama gamtos meniškumo demonstracija NASA atskleidė klaikią į kaukolę panašios struktūros nuotrauką, stūksančią milžiniškoje ugnikalnio duobėje Čade. Šiame net stulbinančiame paveiksle, kurį vasario 12 d. padarė astronautas Tarptautinėje kosminėje stotyje, pavaizduota šiurpi „kaukolė“, esanti Trou au Natron, dar žinomo kaip Doon Orei, 3,300 pėdų pločio vulkaninės kalderos, širdyje.

Nerimą keliantį įvaizdį sudaro natronas, pelenų kūgiai ir šešėliai. Natronas, išskirtinė balta medžiaga, sukuria kaukolės burnos, nosies ir kairiojo skruosto spalvą. Tai natūralus natrio karbonato dekahidrato, natrio bikarbonato, natrio chlorido ir natrio sulfato mišinys. Tuo tarpu akis ir nosies angą sudaro pelenų kūgiai, kurie yra stačios kūginės kalvos, susidarančios aplink ugnikalnių angas, iškilusios virš aplinkinio kraštovaizdžio. Grėsmingą kaukolės formą dar labiau paryškina kraterio krašto metamas šešėlis.

Nors šiandien Trou au Natron atrodo apleista ir be gyvybės, maždaug prieš 14,000 1960 metų jis kažkada buvo šurmuliuojantis ledyninis ežeras. Praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje po jo natronais dengtu dugnu buvo aptiktos jūros sraigių ir planktono fosilijos, o tai rodo ankstesnę vandens ekosistemą. Be to, per vėlesnę 120,000 m. ekspediciją buvo aptiktos 2015 XNUMX metų senumo dumblių fosilijos. Keista, kad Trou au Natron laikomas vienu iš naujesnių Tibesti masyvo ugnikalnių bruožų, nors aplinkiniai ugnikalniai greičiausiai yra daug senesni.

DUK:

Kl .: Kas yra natronas?

A: Natron yra natūralus sūrus mišinys, sudarytas iš natrio karbonato dekahidrato, natrio bikarbonato, natrio chlorido ir natrio sulfato.

Kl .: Kas yra pelenų kūgiai?

A: Pelenų kūgiai yra stačios kūginės kalvos, susidariusios aplink ugnikalnių angas, iškilusios virš aplinkinio reljefo.

K: Kur yra Trou au Natron?

A: Trou au Natron, taip pat žinomas kaip Doon Orei, yra Sacharos dykumoje, ypač Tibesti masyve Čade.

Klausimas: Ar Trou au Natron ugnikalnis vis dar vyksta?

A: Nors pats Trou au Natron šiuo metu nėra aktyvus, jis yra netoli Tarso Toussidé, kuriame yra potencialiai aktyvus stratovulkanas.