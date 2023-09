NASA asteroidų misija sukelia nenumatytų pasekmių

By

NASA bandymas pakoreguoti asteroido orbitą davė netikėtų rezultatų. Agentūra tyčia sudužo savo dvigubo asteroido nukreipimo testo erdvėlaivį (DART) į asteroidą, vadinamą Dimorphos, esantį maždaug 6.8 mln. mylių nuo Žemės. Nors operacija buvo sėkminga keičiant asteroido orbitą, atsirado nenumatyta pasekmė: Dimorfoso kursas aplink pagrindinį asteroidą traukėsi.

DART tikslas yra pakeisti trajektoriją arba greitį, kuriuo skrieja asteroidai susidūrę su jais. Dimorphos atveju NASA panaudojo 14,000 26 mylių per valandą DART pagreitį, kad pakeistų savo orbitą aplink pagrindinį asteroidą Didymos. Smūgis įvyko 2022 metų rugsėjo 11 dieną, o iki spalio 32 dienos NASA patvirtino, kad asteroido orbita sutrumpėjo XNUMX minutėmis.

Tačiau poveikis turėjo dar didesnį poveikį, nei tikėtasi. Jonathanas Swiftas, Kalifornijos Tečer mokyklos vidurinės mokyklos mokytojas, ir jo mokiniai naudojo mokyklos observatoriją, kad stebėtų DART rezultatus. Jie atrado, kad Dimorfo orbita dar labiau traukiasi. Praėjus mėnesiui po susidūrimo, „Dimorphos“ su Didymosu suko dvi minutes greičiau nei iškart po smūgio.

Šis netikėtas elgesys patraukė astronomų dėmesį, kurie dabar stengiasi suprasti, kodėl Dimorphos taip elgiasi. Vienas iš siūlomų paaiškinimų yra tas, kad asteroidas chaotiškai smunka po to, kai prarado potvynio užraktą, kuris anksčiau išlaikė stabilią orbitą. Siekdama surinkti daugiau informacijos apie Dimorphos judėjimą ir elgesį, būsima Europos kosmoso agentūros misija Hera atliks iš arti DART smūgio sukurto kraterio tyrimą. Be to, „Hera“ gaus tikslesnius Dimorphos ir Didymos masės ir sudėties matavimus.

Šios išvados suteiks vertingų įžvalgų apie asteroidų elgesį erdvėje ir gali padėti kurti ateities strategijas, kaip apsaugoti Žemę nuo galimų asteroidų susidūrimų.

