Nauja technika kosminiams atstumams matuoti naudojant barioninius akustinius virpesius

By

Astronomai susiduria su dideliu iššūkiu matuodami kosminius atstumus dėl mūsų Visatos reliatyvistinės prigimties. Tai dar labiau apsunkina tai, kad stebėdami tolimus objektus žiūrime ne tik per erdvę, bet ir atgal į laiką. Be to, kosmoso plėtimasis po Didžiojo sprogimo dar labiau apsunkina atstumo matavimus.

Norėdami išmatuoti kosminius atstumus, astronomai remiasi dviem metodais, bendrai žinomais kaip kosminio atstumo kopėčios. Pirmasis metodas apima kosminio mikrobangų fono (CMB) raudonojo poslinkio matavimus kosmologiniams atstumams nustatyti. Antrasis metodas apima vietinius stebėjimus, naudojant paralakso matavimus, kintamąsias žvaigždes ir supernovas.

Tačiau tarp CMB raudonojo poslinkio matavimų ir vietinių matavimų, žinomų kaip Hablo įtampa, yra neatitikimų. Siekdama išspręsti šią problemą, Kinijos universitetų ir Kordobos universiteto astronomų komanda atliko dvejų metų statistinę vieno milijono galaktikų analizę. Jie sukūrė naują techniką, kuri remiasi Bariono akustiniais virpesiais (BAO), kad būtų galima tiksliau nustatyti atstumus.

Bariono akustiniai virpesiai yra Didžiojo sprogimo liekanos, kurias vis dar galima stebėti kosmose. Šios bangos sklido per materiją ankstyvojoje Visatoje ir iš tikrųjų „užstojo laike“, kai Visata plečiasi ir vėsta. Matuojant galaktikų atskyrimą pagal šių bangų trukmę, galima nustatyti kosmologinius atstumus.

Komanda naudojo statistinius metodus, kad ištirtų beveik vieną milijoną galaktikų iš Bariono virpesių spektroskopinio tyrimo (BOSS) duomenų išleidimo kartu su Tamsiosios energijos spektroskopinio instrumento (DESI) paveldimo vaizdo tyrimais. Tyrėjai nustatė, kad jų metodas tiksliai nustatė Bariono akustinių virpesių vietas.

Ši nauja technika kartu su kitais kosminio atstumo kopėčių metodais gali padėti išspręsti Hablo įtampą ir pateikti tikslesnius kosminių atstumų įvertinimus. Tai gali pakeisti mūsų supratimą apie Visatą ir atskleisti tamsiosios medžiagos, tamsiosios energijos paslaptis ir gravitacijos elgseną dideliu mastu.

Šaltiniai: EurekAlert, Nature