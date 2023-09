Naujas metodas plastiką perdirba į vertingas paviršiaus aktyviąsias medžiagas, naudojamas muilu ir plovikliuose

By

Mokslininkai iš Virginia Tech sukūrė novatorišką plastikų perdirbimo metodą į vertingas chemines medžiagas, vadinamas paviršinio aktyvumo medžiagomis, kurios naudojamos gaminant muilą, ploviklius ir kt. Šis metodas galėtų būti pelninga ir aplinką tausojanti alternatyva tradiciniam plastiko perdirbimui.

Šio atradimo raktas yra polietileno plastikų ir riebalų rūgščių, kurios yra cheminis muilo pirmtakas, molekulinis panašumas. Abi medžiagos sudarytos iš ilgų anglies grandinių, tačiau riebalų rūgštys turi papildomą atomų grupę grandinės gale. Remdamiesi šiuo panašumu, mokslininkai iškėlė hipotezę, kad turėtų būti įmanoma polietileną paversti riebalų rūgštimis ir galiausiai pagaminti muilą.

Siekiant efektyviai suskaidyti ilgas polietileno grandines į trumpesnes grandines, tyrimų grupė sukūrė unikalų temperatūros gradiento termolizės procesą. Šis procesas apėmė plastiko kaitinimą specialiai pastatytame reaktoriuje aukštoje temperatūroje ir greitai jį atvėsino. Po termolizės mokslininkai gavo „trumpos grandinės polietileną“, dar žinomą kaip vaškai.

Kitas žingsnis buvo pridėti dar keletą pagrindinių žingsnių, įskaitant muilinimą, kad vaškai paverstų muilu. Padedama ekspertų, besispecializuojančių kompiuterinio modeliavimo ir ekonominės analizės srityje, tyrimo grupė patobulino perdirbimo procesą. Galutinis rezultatas – pirmasis pasaulyje iš plastiko pagamintas muilas.

Pažymėtina, kad šis perdirbimo metodas gali būti taikomas tiek polietilenui, tiek kitam dažniausiai naudojamam plastikui – polipropilenui. Šie plastikai randami įvairiuose kasdienio vartojimo gaminiuose, pavyzdžiui, pakuotėse, maisto induose ir audiniuose. Pagrindinis šios perdirbimo technikos pranašumas yra tas, kad vienu metu galima apdoroti ir polietileną, ir polipropileną, todėl nereikia atskirai rūšiuoti šių plastikų.

Be to, metodas turi paprastus reikalavimus: plastiką ir šilumą. Nors vaškams paversti riebalų rūgštimis ir muilu reikia papildomų ingredientų, pradinis plastiko pavertimas yra nesudėtingas. Dėl to šis perdirbimo metodas yra lengvai pritaikomas ir gali būti pritaikytas pramoninėms reikmėms.

Tyrimas buvo paskelbtas žurnale Science ir parodo naują plastiko perdirbimo būdą, kuriam nereikia sudėtingų procedūrų ar naujų katalizatorių. Šis novatoriškas požiūris gali įkvėpti būsimus kūrybingus perdirbimo procedūrų dizainus.