Kodėl mitochondrijų DNR perduodama iš motinų

By

Neseniai „Nature Genetics“ paskelbtas tyrimas atskleidė priežastį, kodėl mitochondrijų DNR (mtDNR) daugiausia perduodama iš motinų jų palikuonims. Mitochondrijos, žinomos kaip ląstelių jėgainės, gamina energiją, reikalingą ląstelių funkcijoms. Ši organelė yra visiškai pagaminta pagal genetinį receptą, randamą motinos DNR, o tėvo mtDNR nevaidina jokio vaidmens.

Tyrimai, atlikti su žmogaus spermos ląstelėmis, nerado nepažeistos mtDNR prieš apvaisinimą, o tai rodo, kad mitochondrijose nėra vyriškos lyties mtDNR. Tyrimo autoriai padarė išvadą, kad žmogaus spermatozoidai neturi mtDNR, o mitochondrijų genomas dažniausiai paveldimas iš žinduolių motinos.

Vienas iš galimų šio reiškinio paaiškinimų yra didesnis mitochondrijų genomo mutacijų greitis, palyginti su branduolio genomu. Ląstelių dalijimosi metu mitochondrijos atsitiktinai pasiskirsto tarp dukterinių ląstelių, todėl kai kurios ląstelės gali gauti netinkamų mitochondrijų. Dėl to gali padidėti mtDNR mutacijos ir suskaidyti. Spermos ląstelės turi ribotą gyvenimo trukmę ir turi sunaudoti daug energijos, kad pasiektų kiaušinėlį apvaisinti. MtDNR buvimas spermos ląstelėse gali kaupti mutacijas dėl greito energijos suvartojimo.

Priešingai, kiaušialąstės energijos nepasitiki savo mitochondrijomis. Jie gauna energiją iš kaimyninių ląstelių, o tai leidžia išsaugoti sveiką mtDNR, kad ji būtų perduota ateities kartoms. Tai paaiškina, kodėl vyrauja motinos mtDNR paveldėjimas.

Nors šis tyrimas suteikia įžvalgų apie motinos mtDNR paveldėjimą, jis nepaaiškina retų atvejų, kai atrodo, kad mtDNR perduodama iš abiejų tėvų. Tačiau šie atradimai gali padėti suprasti vaisingumo sutrikimus, kurie gali būti perduodami per kiaušinėlius ar spermą. Be to, naujausi mitochondrijų pakaitinės terapijos pažanga leido pagimdyti vaikus su DNR iš trijų skirtingų žmonių, išryškinant tikslinių mutacijų ir genetinių ligų galimybę. Nepaisant gyvybiškai svarbaus mtDNR vaidmens gyvenime, vis dar reikia daug sužinoti apie jos kilmę ir funkcijas.

Šaltiniai: Nature Genetics