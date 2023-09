Sukurtas naujas metodas, skirtas atskirti senovės gyvybę nuo abiotinės kilmės su AI

By

Mokslininkų komanda iš Žemės ir planetų laboratorijos Karnegio mokslo institute Vašingtone sukūrė naują dirbtiniu intelektu (AI) pagrįstą metodą, kuris gali tiksliai atskirti šiuolaikinius ir senovės biologinius mėginius nuo abiotinės kilmės. Jimo Cleaveso vadovaujama komanda savo išvadomis pasidalino žurnale „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS).

Cleavesas pabrėžė savo tyrimų svarbą, teigdamas, kad nežemiškos gyvybės paieškos ir toliau yra vienas įdomiausių šiuolaikinio mokslo užsiėmimų. Jis pabrėžė tris pagrindinius jų tyrimo dalykus. Pirma, jų išvados rodo, kad gyvų organizmų ir abiotinės organinės chemijos biochemijos lygiu yra esminių skirtumų.

Antra, jie siūlo, kad jų naujasis metodas galėtų būti taikomas siekiant įvertinti, ar mėginiai iš Marso ir senovės Žemės kadaise buvo gyvi. Ši įžvalga atveria naujas galimybes suprasti gyvybės istoriją kitose ir savo planetose.

Be to, Cleavesas atkreipė dėmesį į tai, kad jų AI pagrįstas metodas gali atskirti alternatyvias biosferas nuo Žemės. Šis proveržis gali turėti reikšmingų pasekmių būsimoms astrobiologijos misijoms, nes tai leistų mokslininkams atskirti nežemiškas gyvybės formas nuo tų, kurios randamos mūsų pačių planetoje.

Nors tyrėjų komanda pasiekė įspūdingą 90% tikslumą, tolesni AI algoritmo patobulinimai ir patobulinimai gali dar labiau padidinti šį tikslumą. Šio naujo metodo sukūrimas suteikia vertingų įrankių ir įžvalgų astrobiologijos sričiai ir gyvybės paieškoms už Žemės ribų.

Šaltiniai: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Žemės ir planetų laboratorija, Carnegie mokslo institutas, Vašingtonas, DC