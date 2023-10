By

Indijos Aditya-L1 misija, skirta stebėti atokiausius Saulės sluoksnius, pasiekė reikšmingą etapą savo kelionėje siekiant ištrūkti iš „Žemės įtakos sferos“. Indijos kosmoso tyrimų organizacijos (ISRO) duomenimis, erdvėlaivis, pavadintas hinduistų saulės dievybės vardu, sėkmingai įveikė keturių mėnesių kelionės į Saulės sistemos centrą pusę.

920,000 570,000 kilometrų (1 XNUMX mylių) atstumu nuo Žemės abiejų kūnų gravitacinės jėgos nutrūko, todėl Aditya-LXNUMX galėjo patekti į stabilią halo orbitą aplink Saulę. Šis pasiekimas yra antras kartas, kai ISRO išsiuntė erdvėlaivį už Žemės įtakos sferos, pirmasis – „Mars Orbiter“ misija. Indija padarė didelę pažangą kosmoso tyrinėjimų srityje, neseniai tapusi ketvirtąja šalimi, sėkmingai nusileidusia Mėnulyje.

Vykstant Aditya-L1 misijai, ISRO susidūrė su nusivylimu savo Mėnulio roveriui Pragyan, kuris nepabudo po to, kai buvo išjungtas Mėnulio naktį. Nepaisant šios nesėkmės, ISRO vadovas S. Somanathas patikino, kad Pragyanas įvykdė numatytus uždavinius, o misija vis tiek bus laikoma sėkminga, net jei roveris ir liks neaktyvus.

Indijos kosmoso pasiekimai verti dėmesio, nes 2014 m. ši šalis tapo pirmąja Azijos šalimi, skriejančia aplink Marsą. Be to, ISRO siekia per ateinančius metus paleisti įgulos misiją į Žemės orbitą. Nors Jungtinės Valstijos, Europos kosmoso agentūra, Japonija ir Kinija išsiuntė zondus Saulei tyrinėti, ISRO Aditya-L1 misija gali būti pirmoji iš Azijos tautos, kuri bus pastatyta į orbitą aplink artimiausią mūsų žvaigždę.

