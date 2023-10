2022 m. liepos mėn. NASA James Webb kosminis teleskopas (JWST) panaudojo savo NIRCam (artimųjų infraraudonųjų spindulių kamerą), kad užfiksuotų nuostabius Jupiterio, didžiausios Saulės sistemos planetos, infraraudonuosius vaizdus. Šiuose vaizduose mokslininkai padarė stulbinantį atradimą – reaktyvinį srautą šiaurinėse platumose tiesiai virš Jupiterio pusiaujo ir virš debesų viršūnių. Šis reaktyvinis srautas tęsiasi daugiau nei 4,800 kilometrų (3,000 mylių) ir pasiekia 515 kilometrų per valandą (320 mylių per valandą) greitį, todėl jis yra daugiau nei dvigubai greitesnis už 5 kategorijos uraganą Žemėje.

Šis netikėtas atradimas nustebino tyrime dalyvavusius mokslininkus. Daktaras Ricardo Hueso, pagrindinis autorius ir Baskų krašto universiteto Ispanijoje dėstytojas, išreiškė savo nuostabą, teigdamas, kad anksčiau neryškūs Jupiterio atmosferos miglotai dabar atrodo kaip aiškūs bruožai, kuriuos galima stebėti kartu su greitu planetos sukimu.

Didelis reaktyvinio srauto greitis siejamas su Koriolio efektu, dėl kurio planetų kūnai prie pusiaujų sukasi greičiau. Nors Žemė savo pusiauju sukasi maždaug 1,600 kilometrų per valandą (1,000 mylių per valandą) greičiu, Jupiterio ekvatorius patiria maždaug 43,000 28,273 kilometrų per valandą (9 50 mylių per valandą) greitį. Šie ekstremalūs greičiai prisideda prie Jupiterio sukimosi XNUMX valandų ir XNUMX minučių periodo ties pusiauju ir jo didžiuliuose debesyse sukelia galingas vėjo audras.

Tyrėjų komanda rėmėsi JWST duomenimis, kad stebėtų Jupiterio aukštį, o NASA Hablo kosminis teleskopas pateikė mažesnių aukščių stebėjimus. Analizuodami vėjo greitį skirtinguose aukščiuose, žinomus kaip vėjo kirpimas, mokslininkai nustatė, kad reaktyvinio srauto greitis sumažėjo, kai Jupiterio atmosferos aukštis sumažėjo. Kelias mylias žemiau reaktyvinės srovės vėjo greitis buvo 362 kilometrai per valandą (225 mylių per valandą) ir 402 kilometrai per valandą (250 mylių per valandą).

Jupiterio pusiaujo stratosfera rodo sudėtingą, tačiau pasikartojantį vėjų ir temperatūros modelį. Daktaras Leighas Fletcheris, tyrimo bendraautoris ir Lesterio universiteto planetos mokslų profesorius, teigia, kad naujai atrasta reaktyvinė srovė gali būti susijusi su šiuo svyruojančiu modeliu. Būsimi stebėjimai padės patikrinti šią teoriją ir atskleisti reaktyvinio srauto kintamumą ateinančiais metais.

Tai ne pirmas kartas, kai Jupiteryje stebimi reaktyviniai srautai. 2010-ųjų pradžioje NASA erdvėlaivis „Cassini“ aptiko panašų aktyvumą tiesiai virš dujų milžino pusiaujo, kurio greitis buvo 523 kilometrai per valandą (325 mylios per valandą).

Be reaktyvinio srauto, JWST užfiksuoti vaizdai taip pat atskleidė silpnus Jupiterio žiedus, jo šiaurinę ir pietinę auroras bei du mažesnius palydovus – Amaltėją ir Adrastea. Jupiterio žiedus pirmą kartą atrado NASA erdvėlaivis „Voyager 1“ 1979 m., teoriškai teigiama, kad jie susidarė dėl meteoroidinių smūgių į vieną iš Jupiterio palydovų. Panašiai kaip Žemėje, didžiulis Jupiterio magnetinis laukas sukuria savo auroras, kurios yra 20,000 1892 kartų stipresnės už Žemės magnetinį lauką. Mėnuliai Amaltėja ir Adrastea buvo aptikti atitinkamai 1979 ir XNUMX m. ir skrieja Io, vieno iš Jupiterio Galilėjos palydovų, orbitoje.

James Webb kosminis teleskopas ateinančiais metais ir toliau atskleis naujos informacijos apie Jupiterio žavingus bruožus. Mokslininkai nekantriai laukia būsimų atradimų, kurie prisidės prie mūsų žinių apie šį dujų milžiną.

Šaltiniai:

– „Nature Astronomy“ paskelbtas tyrimas

– Baskų krašto universitetas

- Lesterio universitetas