Naujos kartos observatorijos ir patobulintos patalpos, skirtos patobulinti egzoplanetų tyrimus

Pastaraisiais metais egzoplanetų tyrimai padarė didelę pažangą – tūkstančiai patvirtintų egzoplanetų ir daugybė kandidatų laukia patvirtinimo. Tyrėjai perkelia savo dėmesį nuo aptikimo prie apibūdinimo, todėl vis labiau ieškoma galimų gyvybės ženklų ir biologinių ženklų. Tikimasi, kad šį dėmesio pasikeitimą dar labiau paspartins naujos kartos observatorijos ir modernizuoti įrenginiai.

Tikimasi, kad NASA Jameso Webb kosminis teleskopas, Nancy Grace romėnų kosminis teleskopas ir ESA misija PLANetary Transits and Oscillations of stars (PLATO) atneš didelių laimėjimų egzoplanetų tyrimų srityje. Be to, antžeminės observatorijos, tokios kaip itin didelis teleskopas (ELT), milžiniškas Magelano teleskopas (GMT) ir trisdešimties metrų teleskopas (TMT), atliks gyvybiškai svarbų vaidmenį apibūdinant egzoplanetas.

Neseniai paskelbtame dokumente tarptautinė astronomų komanda ištyrė esamų observatorijų modernizavimo galimybes egzoplanetų tyrimams. Jie pristatė pirmuosius šviesos rezultatus naudojant didelės raiškos egzoplanetų vaizdavimą ir spektroskopiją (HiRISE), įdiegtą Europos pietų observatorijos labai dideliame teleskope (VLT).

Tiesioginis vaizdavimas, vis dažniau naudojamas egzoplanetų tyrimo metodas, leidžia astronomams aptikti planetas vaizduojant nuo jų atmosferos ir paviršių atsispindinčią šviesą. Šis metodas leidžia tirti atspindėtą šviesą naudojant spektrometrus, siekiant nustatyti egzoplanetų atmosferų cheminę sudėtį.

HiRISE instrumentas VLT yra sukurtas apibūdinti ekstrasoliarines milžiniškas planetas (EGP) infraraudonųjų spindulių H juostoje. Jis sujungia SPHERE vaizdo įrenginį ir atnaujintą CRIRES spektrografą, naudodamas vienmodžius optinius pluoštus. 100,000 XNUMX skiriamoji geba HiRISE suteikia daug išsamesnį spektrinį apibūdinimą ir leidžia išmatuoti dinaminius parametrus, tokius kaip orbitos greitis ir sukimasis.

Šis patobulintas prietaisas pagerina VLT vaizdo gavimo galimybes, pagerindamas astrometriją, laikinį stabilumą, optines aberacijas ir perdavimą. Kartu su atmosferos apibūdinimu, šie matavimai padės tirti EGP susidarymą, sudėtį ir evoliuciją.

Apibendrinant galima pasakyti, kad tiek naujos kartos observatorijos, tiek patobulinti įrenginiai turi pakeisti egzoplanetų tyrimus, leisdami išsamiai apibūdinti ir ištirti šiuos tolimus pasaulius.

Šaltiniai:

– Daktaras Arthuras Viganas, Marselio astrofizikos laboratorija

– Europos pietų observatorija (ESO)