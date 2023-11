Fotodetektorių ateities tyrinėjimas: grafeno pagrindu pagaminti skysčių fotodetektoriai

By

Sparčiai besivystančiame išmaniosios sveikatos priežiūros srityje sveikatos priežiūros paslaugų skaitmeninimas tapo pagrindiniu akcentu. Viena iš pagrindinių plėtros sričių yra fotodetektoriai, kurie turi didžiulį potencialą įvairioms programoms. Tradiciniuose fotodetektoriuose daugiausia naudojami kietieji puslaidininkiai, kurių paruošimui reikalinga brangi ir sudėtinga įranga. Be to, šiems įrenginiams dažnai reikalingas griežtas medžiagų grotelių suderinimas, o tai riboja puslaidininkių pasirinkimą skirtingiems šviesos šaltiniams.

Tačiau novatoriškas tyrimas, kuriam vadovavo profesoriaus Shisheng Lin komanda iš Džedziango universiteto, pristatė revoliucinį požiūrį į fotodetekciją. Remdamasi išskirtinėmis grafeno savybėmis, įskaitant didelį nešiklio mobilumą, optinį skaidrumą ir didelį mechaninį stiprumą, komanda sukūrė naują grafeno fotodetektorių, kuris naudoja poliarizuotus skysčius, tokius kaip vandens molekulės.

Išnaudojus skirtumus tarp Fermi energijos lygio ir poliarinio skysčio cheminio potencialo, poliarinis skystis, esantis sąsajoje su N tipo puslaidininkiu ir grafenu, tampa poliarizuotas. Todėl, kai prietaisas apšvitinamas išoriniu šviesos šaltiniu, kietojo ir skysčio dvifazėje sąsajoje indukuojama trumpalaikė fotopoliarizacijos srovė.

Tai, kas išskiria šį naują skysčio fotodetektorių, yra jo gebėjimas generuoti stabilią fotopoliarizacijos srovę per nuolatinį švitinimą. Kadangi fotogeneruotų nešėjų poliarizuojasi poliariškesnės skysčio molekulės, vandens molekulės sukasi tvarkingai, todėl srovė yra stabili. Be to, joninių tirpalų įdiegimas padidina fotopoliarizacijos srovę ir pagerina aptikimo našumą.

Šis tyrimas atveria naują skysčių fotodetektorių sieną ir parodo neinvazinio žmogaus deguonies stebėjimo, pagrįsto šia technologija, galimybes. Pasinaudodama grafeno lankstumu ir dideliu laidumu, komanda sukūrė didelio tikslumo ir neinvazinį metodą žmogaus deguonies kiekiui stebėti. Šis proveržis atveria kelią sveikatos priežiūros diagnostikos pažangai ir žada individualizuotą pacientų priežiūrą.

Skysčių fotodetektorių kūrimas yra patraukli alternatyva tradiciniams kietojo kūno įrenginiams. Skirtingai nuo kietojo kūno analogų, skysčių fotodetektoriai naudoja mechaninį vandens molekulių sukimąsi ir nesiremia gardelės atitikimu. Tai leidžia jiems pasiekti puikų aptikimo našumą plačiame spektro diapazone, nuo gilaus ultravioletinių iki artimųjų infraraudonųjų spindulių.

Šio tyrimo išvados buvo paskelbtos prestižiniame žurnale „Research“ pavadinimu „Self-driven photo-polarized water molekule triggered graphen-based photodetector“. Tyrimas pristato naują fotodetektorių paradigmą, suteikiančią galimybę įveikti gardelės atitikimo apribojimus heterosandūriniuose puslaidininkiniuose įrenginiuose.

DUK:

K: Kokie yra grafeno pranašumai kuriant fotodetektorių?

A: Grafenas pasižymi dideliu nešiklio mobilumu, puikiu optiniu skaidrumu ir dideliu mechaniniu stiprumu, todėl tai yra ideali medžiaga fotodetektoriams kurti.

Kl .: Kaip veikia grafeno pagrindu pagamintas skysčio fotodetektorius?

A: Fotodetektorius naudoja poliarizuotus skysčius, tokius kaip vandens molekulės, kurios sukuria fotopoliarizacijos srovę, kai liečiasi su N tipo puslaidininkiu ir grafenu. Šią srovę sukelia polinio skysčio poliarizacija kietojo skysčio sąsajoje.

K: Kuo skysčių fotodetektoriai skiriasi nuo tradicinių kietojo kūno įrenginių?

A: Skysčių fotodetektoriams nereikia gardelės suderinimo ir jie pasižymi puikiu aptikimo našumu plačiame spektro diapazone. Jie taip pat suteikia galimybę neinvaziniam žmogaus deguonies stebėjimui.

(Šaltinis: Research.com)