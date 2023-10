NASA erdvėlaivis OSIRIS-REx grąžina į Žemę istorinį asteroido pavyzdį

By

Santrauka: NASA erdvėlaivis OSIRIS-REx sėkmingai baigė savo misiją ir rugsėjo 24 d. į JAV parvežė pirmąjį asteroido pavyzdį. Erdvėlaivis surinko per daug mėginių nuo asteroido paviršiaus, todėl buvo uždelsta užbaigti pavyzdį. Įsigijimo mechanizmas (TAGSM). Be to, NASA paskelbė išsamią informaciją apie artėjantį asteroidą Asteroid 2023 SN6, kuris šiandien praskris pro Žemę 4.8 mln. kilometrų atstumu.

NASA erdvėlaivis OSIRIS-REx neseniai grįžo į Žemę, nukeliavęs 7 milijardus kilometrų. Erdvėlaivis nusileido ant asteroido Bennu ir nuo jo paviršiaus surinko dulkių bei uolienų pavyzdžius. Tačiau tai atnešė daugiau mėginių nei tikėtasi, todėl mėginių gavimo procesas vėlavo. Christopher Snead, NASA Džonsono kosmoso centro OSIRIS-REx kuratoriaus pavaduotojas, išreiškė susijaudinimą dėl gausios medžiagos, surinktos iš asteroido.

Atskirame renginyje NASA pateikė išsamios informacijos apie artėjantį asteroidą Asteroid 2023 SN6. Šis asteroidas šiuo metu keliauja link Žemės 30,564 4.8 kilometrų per valandą greičiu ir šiandien artimiausiu metu priartės XNUMX milijono kilometrų atstumu. Nors šis atstumas gali atrodyti didelis, jis yra palyginti mažas, atsižvelgiant į astronominį mastelį.

Asteroidas 2023 SN6 yra maždaug 86 pėdų pločio, o tai nėra pakankamai didelis, kad būtų klasifikuojamas kaip potencialiai pavojingas objektas. Jis priklauso „Apollo“ artimųjų žemės asteroidų grupei, pavadintai 1862 m. Karlo Reinmutho atrasto „Apollo“ asteroido vardu. Tai bus pirmasis ir vienintelis asteroido 2023 SN6 priartėjimas prie Žemės, remiantis NASA prognozėmis.

