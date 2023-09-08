ບັດ PayPal ໃນປັດຈຸບັນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ Apple Pay

ບັດເດບິດ ແລະບັດເຄຣດິດ PayPal ສາມາດເພີ່ມໃສ່ແອັບ Apple Wallet ໄດ້ແລ້ວ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດນຳໃຊ້ບໍລິການຊໍາລະເງິນຜ່ານມືຖື Apple Pay ໄດ້. ມີສອງວິທີສໍາລັບການເພີ່ມບັດ PayPal ກັບແອັບຯ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເປີດແອັບຯ iOS PayPal ແລະເລືອກປ້າຍໂຄສະນາ "ຈ່າຍດ້ວຍ iPhone ຂອງທ່ານ" ໃນຫນ້າທໍາອິດ, ເຊິ່ງຈະປ່ຽນເສັ້ນທາງໄປຫາແອັບຯ Apple Wallet. ຈາກນັ້ນ, ສາມາດເພີ່ມບັດ PayPal ໄດ້. ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເປີດແອັບ ແລະ ກົດໄອຄອນບວກຢູ່ມຸມຂວາເທິງເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳສຳລັບການເພີ່ມບັດເຄຣດິດ ຫຼື ບັດເດບິດ PayPal ໃສ່ແອັບ Wallet.
ເມື່ອເພີ່ມ, ບັດ PayPal ສາມາດຖືກເລືອກເພື່ອຈັດການທຸລະກໍາທີ່ເຮັດໂດຍໃຊ້ Apple Pay. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ Apple ຮັກສາ 0.15% ຂອງມູນຄ່າການເຮັດທຸລະກໍາ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າສໍາລັບທຸກໆ 100 ໂດລາທີ່ໃຊ້ຜ່ານ Apple Pay, Apple ຮັກສາ 15 ເຊັນ.
ການຕັດສິນໃຈຂອງ PayPal ທີ່ຈະລວມເອົາການສະໜັບສະໜູນ Apple Pay ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງກວ່າບັດບໍລິການທະນາຄານ ແລະ ການເງິນອື່ນໆທີ່ປະສົມປະສານກັບ Apple Pay ແລ້ວ. ຄວາມລ່າຊ້ານີ້ອາດຈະເປັນສາເຫດມາຈາກຄວາມສົງໄສໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງ PayPal ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ Apple Pay. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍການປະກາດທີ່ຜ່ານມານີ້, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າການຈອງໃດໆທີ່ຖືໂດຍ PayPal ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຖືກເອົາຊະນະ.
ນິຍາມ:
- PayPal: ເປັນແພລະຕະຟອມການຈ່າຍເງິນອອນໄລນ໌ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະທຸລະກິດສາມາດຊໍາລະເງິນ ແລະໂອນເງິນໄດ້ຢ່າງປອດໄພຜ່ານອິນເຕີເນັດ.
- ແອັບ Apple Wallet: ແອັບພລິເຄຊັນກະເປົາເງິນດິຈິຕອນທີ່ພັດທະນາໂດຍ Apple ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເກັບຮັກສາ ແລະຈັດການວິທີການຊຳລະເງິນຕ່າງໆ, ບັດຄວາມສັດຊື່, ບັດຂຶ້ນຍົນ ແລະ ອື່ນໆໃນອຸປະກອນ Apple ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
- Apple Pay: ການບໍລິການຊໍາລະເງິນຜ່ານມືຖື ແລະກະເປົາເງິນດິຈິຕອນທີ່ພັດທະນາໂດຍ Apple Inc. ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຈ່າຍເງິນໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນ Apple ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊັ່ນ: iPhones ແລະ Apple Watches ຢູ່ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.
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— 9to5Mac