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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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ນັກວິທະຍາສາດຈີນປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການປູກຫມາກໄຂ່ຫຼັງທີ່ມີຈຸລັງຂອງມະນຸດຢູ່ໃນຕົວອ່ອນຫມູ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ນັກວິທະຍາສາດຈີນປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການປູກຫມາກໄຂ່ຫຼັງທີ່ມີຈຸລັງຂອງມະນຸດຢູ່ໃນຕົວອ່ອນຫມູ

ນັກວິທະຍາສາດຈີນໄດ້ບັນລຸຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໂດຍການຂະຫຍາຍຕົວຫມາກໄຂ່ຫຼັງສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ບັນຈຸຈຸລັງຂອງມະນຸດຢູ່ໃນ embryos ຫມູ. ການພັດທະນາທີ່ເປັນພື້ນຖານນີ້, ເຊິ່ງອາດຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຂາດແຄນຂອງອະໄວຍະວະສໍາລັບການປູກຖ່າຍ, ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Cell Stem Cell. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນຍ້ອນວ່າບາງຈຸລັງຂອງມະນຸດຍັງພົບເຫັນຢູ່ໃນສະຫມອງຂອງຫມູ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສະຖາບັນຊີວະແພດແລະສຸຂະພາບກວາງໂຈ່ໄດ້ກໍານົດເປົ້າຫມາຍຫມາກໄຂ່ຫຼັງຍ້ອນຄວາມໂດດເດັ່ນໃນຢາຂອງມະນຸດເປັນອະໄວຍະວະທໍາອິດທີ່ພັດທະນາແລະເປັນການປູກຖ່າຍທົ່ວໄປທີ່ສຸດ. ຜູ້ຂຽນອາວຸໂສ Liangxue Lai ກ່າວວ່າຄວາມພະຍາຍາມປູກອະໄວຍະວະຂອງມະນຸດໃນຫມູກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ລົ້ມເຫລວ, ເຮັດໃຫ້ຜົນສໍາເລັດນີ້ໂດດເດັ່ນ.

ວິທີການນີ້ແຕກຕ່າງຈາກການຄົ້ນພົບທີ່ສູງໃນສະຫະລັດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ບ່ອນທີ່ອະໄວຍະວະຂອງຫມູທີ່ຖືກດັດແປງທາງພັນທຸກໍາໄດ້ຖືກນໍາໄປປູກເຂົ້າໄປໃນມະນຸດຢ່າງສໍາເລັດຜົນ. ແທນທີ່ຈະ, ນັກວິທະຍາສາດຈີນພັນລະນາວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນບາດກ້າວບຸກເບີກໃນວິສະວະກໍາຊີວະພາບ. ທີມງານໄດ້ນໍາໃຊ້ການແກ້ໄຂພັນທຸກໍາຂອງ CRISPR ເພື່ອລຶບສອງພັນທຸກໍາທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງຫມາກໄຂ່ຫຼັງໃນ embryos ຫມູ, ການສ້າງ "niche." ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາສະເຫນີຈຸລັງລໍາຕົ້ນຂອງ pluripotent ຂອງມະນຸດເຂົ້າໄປໃນ embryos, ເຊິ່ງພັດທະນາໄປສູ່ຫມາກໄຂ່ຫຼັງທີ່ເຮັດວຽກກັບຈຸລັງຂອງມະນຸດ 50-60%.

ເຖິງແມ່ນວ່າການມີຈຸລັງຂອງມະນຸດຢູ່ໃນສະຫມອງຫມູເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂກ່ອນທີ່ການທົດລອງນີ້ສາມາດກາຍເປັນການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້. ນັກວິທະຍາສາດວາງແຜນທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບເທກໂນໂລຍີຂອງພວກເຂົາເພື່ອໃຊ້ໃນການປູກຖ່າຍຂອງມະນຸດ, ແຕ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ເຊັ່ນ: ຈຸລັງ vascular ຫມູມາຈາກຫມາກໄຂ່ຫຼັງທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ການປະຕິເສດ. ທີມງານຍັງຕັ້ງໃຈທີ່ຈະພັດທະນາຫມາກໄຂ່ຫຼັງຕື່ມອີກແລະຄົ້ນຫາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອະໄວຍະວະອື່ນໆຂອງມະນຸດ, ເຊັ່ນຫົວໃຈແລະ pancreas, ໃນຫມູ.

ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ນັກວິທະຍາສາດຈີນໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຂອງໂລກຄັ້ງທໍາອິດໂດຍການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຫມາກໄຂ່ຫຼັງທີ່ມີຈຸລັງຂອງມະນຸດຢູ່ໃນ embryos ຫມູ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມແຕກແຍກນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນດ້ານຈັນຍາບັນ, ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນທິດທາງທີ່ດີສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນການບໍລິຈາກອະໄວຍະວະ. ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາວາງແຜນທີ່ຈະເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບເຕັກໂນໂລຢີສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ມີທ່າແຮງໃນການປູກຖ່າຍຂອງມະນຸດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Cell Stem Cell (ວາລະສານ), “ລູກໝູທີ່ມີ ureters ແກ່ທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ມາຈາກຈຸລັງຕົ້ນຂອງ Pluripotent ຂອງມະນຸດ” – ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່.

By Vicky Stavropoulou

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