ຜູ້ຍິງເວົ້າອອກມາກ່ຽວກັບຄວາມເຈັບປວດໃນທົດສະວັດຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດຕາໜ່າງທໍ່ໄຂ່ຫຼັງ

ແມ່ຍິງຄົນ ໜຶ່ງ ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບ "ນະລົກ" ທີ່ນາງອົດທົນມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າທົດສະວັດຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດຕາຫນ່າງທໍ່ກະດູກຜ່ອຍທີ່ດໍາເນີນໂດຍແພດຜ່າຕັດ Bristol ຜູ້ທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບການພິຈາລະນາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. Jennifer Hill, 74 ປີ, ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນເຈັບທີ່ North Bristol NHS Trust ຍອມຮັບວ່າໄດ້ຮັບ "ຄວາມເສຍຫາຍ" ເປັນຜົນມາຈາກການຜ່າຕັດພື້ນທ້ອງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໂດຍໃຊ້ຕາຫນ່າງທຽມທີ່ດໍາເນີນໂດຍທ່ານດຣ Anthony Dixon. ນາງ Hill ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດໃນປີ 2012 ແລະອີກເທື່ອຫນຶ່ງໃນປີ 2016, ແລະມີປະສົບການຫຼາຍປີຂອງການບາດເຈັບແລະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງນາງ.
ທ່ານດຣ Dixon, ແພດຜ່າຕັດທໍ່ກະດູກຂ້າງຊັ້ນນໍາຂອງອັງກິດ, ໄດ້ໃຊ້ຕາຫນ່າງທຽມເພື່ອຍົກລໍາໃສ້ prolapsed, ເຕັກນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ laparoscopic ventral mesh rectopexy (LVMR). ລາວໄດ້ປະຕິບັດການຜ່າຕັດຢູ່ໂຮງຫມໍ Southmead, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສະຖານທີ່ເອກະຊົນ Spire Hospital, ບ່ອນທີ່ຄົນເຈັບ NHS ມັກຈະຖືກສົ່ງໄປຫາການປິ່ນປົວ. ທ່ານນາງ Hill ໄດ້ຮັບການແນະນຳໃຫ້ໄປພົບທ່ານໝໍ Dixon ໂດຍແພດໝໍດ້ານກະເພາະອາຫານຢູ່ໂຮງໝໍ Spire ສຳລັບໂຣກກະເພາະລຳໃສ້ທີ່ບໍ່ສະບາຍ (IBS), ແຕ່ຕໍ່ມາລາວໄດ້ກວດພົບນາງວ່າມີຮູທະວານແລະຊ່ອງຄອດ. ຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດ, ອາການຂອງນາງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ນາງ Hill ໄດ້ຖືກປະໄວ້ດ້ວຍຄວາມເສຍຫາຍຂອງເສັ້ນປະສາດ, ບັນຫາກ່ຽວກັບລໍາໄສ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການນອນຫລັບແລະການກິນອາຫານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ອາການເຈັບປວດຢ່າງຮຸນແຮງ, ແລະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຊົນລະປະທານຫຼາຍຄັ້ງປະຈໍາວັນ. ນາງບໍ່ສາມາດມີເພດສໍາພັນຕັ້ງແຕ່ການຜ່າຕັດຍ້ອນຄວາມເຈັບປວດ. ທ່ານນາງ Hill ຫວັງວ່າໂດຍການເວົ້າກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງນາງແລະໃຫ້ຫຼັກຖານໃນການພິຈາລະນາການກະທຳຜິດ, ນາງຈະໄດ້ຮັບການປິດລ້ອມ ແລະໃຫ້ຄວາມປອບໃຈແກ່ຄົນອື່ນໃນຖານະທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ການທົບທວນຄືນໂດຍ North Bristol NHS Trust ຈັດພີມມາໃນປີກາຍນີ້ພົບວ່າຄົນເຈັບ 203 ທີ່ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດ LMVR ໂດຍທ່ານດຣ Dixon ໃນລະຫວ່າງ 2007 ແລະ 2017 ຄວນໄດ້ຮັບການສະເຫນີການປິ່ນປົວທາງເລືອກກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການຜ່າຕັດ. Linda Millband, ຫົວຫນ້າແຫ່ງຊາດຂອງການກະທໍາຂອງກຸ່ມການລະເລີຍທາງດ້ານຄລີນິກຢູ່ Thompsons Solicitors, ກໍາລັງສະຫນັບສະຫນູນປະມານ 100 ອະດີດຄົນເຈັບຕາຫນ່າງຂອງທ່ານດຣ Dixon. ນາງເຊື່ອວ່າການໄຕ່ສວນຈະເນັ້ນໃສ່ວ່າມີການຍິນຍອມເຫັນດີຢ່າງພຽງພໍ, ບໍ່ວ່າຈະມີການປິ່ນປົວທາງເລືອກ, ແລະວ່າຄົນເຈັບໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງການຜ່າຕັດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: The Independent
ນິຍາມ:
– Pelvic Mesh: ເປັນອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ໃຊ້ເພື່ອຮອງຮັບອະໄວຍະວະຕ່າງໆໃນບໍລິເວນທໍ່ໄຂ່ຫຼັງ, ມັກຈະໃຊ້ໃນການຜ່າຕັດອະໄວຍະວະໃນທ້ອງ ຫຼື ຍ່ຽວຍ່ຽວຕາມຄວາມຄຽດ.
– Laparoscopic Ventral Mesh Rectopexy (LVMR): ເຕັກນິກການຜ່າຕັດທີ່ໃຊ້ຕາຫນ່າງທຽມເພື່ອຍົກລໍາໃສ້ prolapsed.
– Prolapsed bowels: ສະພາບທີ່ຮູທະວານຈົມເຂົ້າໄປໃນຫຼື protrudes ອອກຈາກຊ່ອງຄອດຫຼືຮູທະວານ.
– ສະພາການແພດທົ່ວໄປ (GMC): ໜ່ວຍງານຄວບຄຸມທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາມາດຕະຖານການປະຕິບັດທາງການແພດໃນປະເທດອັງກິດ.
– ການບໍລິການສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ (NHS): ລະບົບການດູແລສຸຂະພາບທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສາທາລະນະໃນປະເທດອັງກິດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເອກະລາດ