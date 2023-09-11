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ຜູ້ຍິງເວົ້າອອກມາກ່ຽວກັບຄວາມເຈັບປວດໃນທົດສະວັດຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດຕາໜ່າງທໍ່ໄຂ່ຫຼັງ

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
ຜູ້ຍິງເວົ້າອອກມາກ່ຽວກັບຄວາມເຈັບປວດໃນທົດສະວັດຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດຕາໜ່າງທໍ່ໄຂ່ຫຼັງ

ແມ່ຍິງຄົນ ໜຶ່ງ ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບ "ນະລົກ" ທີ່ນາງອົດທົນມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າທົດສະວັດຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດຕາຫນ່າງທໍ່ກະດູກຜ່ອຍທີ່ດໍາເນີນໂດຍແພດຜ່າຕັດ Bristol ຜູ້ທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບການພິຈາລະນາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. Jennifer Hill, 74 ປີ, ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນເຈັບທີ່ North Bristol NHS Trust ຍອມຮັບວ່າໄດ້ຮັບ "ຄວາມເສຍຫາຍ" ເປັນຜົນມາຈາກການຜ່າຕັດພື້ນທ້ອງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໂດຍໃຊ້ຕາຫນ່າງທຽມທີ່ດໍາເນີນໂດຍທ່ານດຣ Anthony Dixon. ນາງ Hill ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດໃນປີ 2012 ແລະອີກເທື່ອຫນຶ່ງໃນປີ 2016, ແລະມີປະສົບການຫຼາຍປີຂອງການບາດເຈັບແລະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງນາງ.

ທ່ານດຣ Dixon, ແພດຜ່າຕັດທໍ່ກະດູກຂ້າງຊັ້ນນໍາຂອງອັງກິດ, ໄດ້ໃຊ້ຕາຫນ່າງທຽມເພື່ອຍົກລໍາໃສ້ prolapsed, ເຕັກນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ laparoscopic ventral mesh rectopexy (LVMR). ລາວໄດ້ປະຕິບັດການຜ່າຕັດຢູ່ໂຮງຫມໍ Southmead, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສະຖານທີ່ເອກະຊົນ Spire Hospital, ບ່ອນທີ່ຄົນເຈັບ NHS ມັກຈະຖືກສົ່ງໄປຫາການປິ່ນປົວ. ທ່ານ​ນາງ Hill ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແນະນຳ​ໃຫ້​ໄປ​ພົບ​ທ່ານ​ໝໍ Dixon ​ໂດຍ​ແພດໝໍ​ດ້ານ​ກະເພາະ​ອາຫານ​ຢູ່​ໂຮງໝໍ Spire ສຳລັບ​ໂຣກ​ກະ​ເພາະ​ລຳ​ໃສ້​ທີ່​ບໍ່​ສະບາຍ (IBS), ​ແຕ່​ຕໍ່​ມາ​ລາວ​ໄດ້​ກວດ​ພົບ​ນາງ​ວ່າ​ມີ​ຮູທະວານ​ແລະ​ຊ່ອງຄອດ. ຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດ, ອາການຂອງນາງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.

ນາງ Hill ໄດ້ຖືກປະໄວ້ດ້ວຍຄວາມເສຍຫາຍຂອງເສັ້ນປະສາດ, ບັນຫາກ່ຽວກັບລໍາໄສ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການນອນຫລັບແລະການກິນອາຫານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ອາການເຈັບປວດຢ່າງຮຸນແຮງ, ແລະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຊົນລະປະທານຫຼາຍຄັ້ງປະຈໍາວັນ. ນາງບໍ່ສາມາດມີເພດສໍາພັນຕັ້ງແຕ່ການຜ່າຕັດຍ້ອນຄວາມເຈັບປວດ. ທ່ານ​ນາງ Hill ຫວັງ​ວ່າ​ໂດຍ​ການ​ເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ສົບ​ການ​ຂອງ​ນາງ​ແລະ​ໃຫ້​ຫຼັກ​ຖານ​ໃນ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດ, ນາງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປິດ​ລ້ອມ ແລະ​ໃຫ້​ຄວາມ​ປອບ​ໃຈ​ແກ່​ຄົນ​ອື່ນ​ໃນ​ຖາ​ນະ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ.

ການທົບທວນຄືນໂດຍ North Bristol NHS Trust ຈັດພີມມາໃນປີກາຍນີ້ພົບວ່າຄົນເຈັບ 203 ທີ່ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດ LMVR ໂດຍທ່ານດຣ Dixon ໃນລະຫວ່າງ 2007 ແລະ 2017 ຄວນໄດ້ຮັບການສະເຫນີການປິ່ນປົວທາງເລືອກກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການຜ່າຕັດ. Linda Millband, ຫົວຫນ້າແຫ່ງຊາດຂອງການກະທໍາຂອງກຸ່ມການລະເລີຍທາງດ້ານຄລີນິກຢູ່ Thompsons Solicitors, ກໍາລັງສະຫນັບສະຫນູນປະມານ 100 ອະດີດຄົນເຈັບຕາຫນ່າງຂອງທ່ານດຣ Dixon. ນາງເຊື່ອວ່າການໄຕ່ສວນຈະເນັ້ນໃສ່ວ່າມີການຍິນຍອມເຫັນດີຢ່າງພຽງພໍ, ບໍ່ວ່າຈະມີການປິ່ນປົວທາງເລືອກ, ແລະວ່າຄົນເຈັບໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງການຜ່າຕັດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: The Independent

ນິຍາມ:
– Pelvic Mesh: ເປັນອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ໃຊ້ເພື່ອຮອງຮັບອະໄວຍະວະຕ່າງໆໃນບໍລິເວນທໍ່ໄຂ່ຫຼັງ, ມັກຈະໃຊ້ໃນການຜ່າຕັດອະໄວຍະວະໃນທ້ອງ ຫຼື ຍ່ຽວຍ່ຽວຕາມຄວາມຄຽດ.
– Laparoscopic Ventral Mesh Rectopexy (LVMR): ເຕັກນິກການຜ່າຕັດທີ່ໃຊ້ຕາຫນ່າງທຽມເພື່ອຍົກລໍາໃສ້ prolapsed.
– Prolapsed bowels: ສະພາບທີ່ຮູທະວານຈົມເຂົ້າໄປໃນຫຼື protrudes ອອກຈາກຊ່ອງຄອດຫຼືຮູທະວານ.
– ສະພາການແພດທົ່ວໄປ (GMC): ໜ່ວຍງານຄວບຄຸມທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາມາດຕະຖານການປະຕິບັດທາງການແພດໃນປະເທດອັງກິດ.
– ການບໍລິການສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ (NHS): ລະບົບການດູແລສຸຂະພາບທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສາທາລະນະໃນປະເທດອັງກິດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເອ​ກະ​ລາດ​

By Robert Andrew

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