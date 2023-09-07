ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ຂ່າວ

New York Liberty ຂອງ WNBA ຮ່ວມມືກັບ Xbox ສໍາລັບສານ Starfield-themed

ByVicky Stavropoulou

Sep 7, 2023
New York Liberty ຂອງ WNBA ຮ່ວມມືກັບ Xbox ສໍາລັບສານ Starfield-themed

New York Liberty, ທີມບ້ວງຍິງມືອາຊີບໃນ WNBA, ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Xbox ເພື່ອສ້າງສານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Starfield. ໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກິລາແລະການຫຼິ້ນເກມ, ການອອກແບບສານສະແດງໃຫ້ເຫັນການໃສ່ສີທີ່ຄ້າຍຄືຮຸ້ງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Starfield ໃນກະແຈ ແລະໂລໂກ້ Starfield ຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນເຄິ່ງທາງ. ສານຈະຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ທີ່ສູນ Barclays ສໍາລັບເກມ Liberty's ຕໍ່ກັບ Los Angeles Sparks ແລະ Washington Mystics. ນີ້​ເປັນ​ເທື່ອ​ທີ​ສອງ​ທີ່ Liberty ໄດ້​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ Xbox ສໍາລັບ​ສານ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ດົນ​ໃຈ​ຈາກ​ວິ​ດີ​ໂອ​ເກມ, ແຕ່​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ເກມ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ.

CEO ຂອງ New York Liberty Keia Clarke ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ພວກເຮົາພູມໃຈທີ່ຈະສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ຮັບຮາງວັນຂອງພວກເຮົາກັບ Xbox ການສະແດງສານຂັ້ນສອງອັນທໍາອິດແລະການເປີດຕົວທົ່ວໂລກຂອງ Starfield." Clarke ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມກັບແຟນໆໃໝ່ໆ ໃນຂະນະທີ່ສ້າງຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ WNBA ແລະຊຸມຊົນເກມ. Bethesda Studios, ຜູ້ພັດທະນາທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ Starfield, ໄດ້ປ່ອຍເກມທີ່ຄາດວ່າຈະສູງໃນວັນທີ 6 ກັນຍາສໍາລັບ Xbox Series X/S, PC ຜ່ານ Windows, Steam, ແລະ Game Pass.

ນາຍຈ້າງຂອງ Xbox, Phil Spencer ເປີດເຜີຍວ່າ Starfield ໄດ້ລື່ນກາຍຜູ້ຫຼິ້ນພ້ອມໆກັນໜຶ່ງລ້ານຄົນແລ້ວໃນມື້ເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ. ການຮ່ວມມືນີ້ລະຫວ່າງ New York Liberty ແລະ Xbox ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດຕັດກັນຂອງກິລາ ແລະເກມ ແຕ່ຍັງສອດຄ່ອງກັບຈຸດສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດສໍາລັບທັງສອງຝ່າຍ. ດ້ວຍການເປີດຕົວຂອງ Starfield, ເຊິ່ງເປັນວິດີໂອເກມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Bethesda Studios ໃນຮອບທົດສະວັດ, ແລະ New York Liberty ປະສົບກັບລະດູການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ franchise, ຄູ່ຮ່ວມງານໄດ້ສະແດງເຖິງເວລາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບທັງສອງອົງການ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Xbox (xbox.com)
- Bethesda Softworks (bethesda.net)

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂ່າວ

ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງໃນການອັບເດດຊອບແວ iOS 17 ທີ່ຈະມາເຖິງ

Sep 12, 2023 Robert Andrew
ຂ່າວ

iOS 17: ວິທີການແບ່ງປັນລະຫັດຜ່ານໃນ iPhone ດ້ວຍ iCloud Keychain

Sep 12, 2023 Robert Andrew
ຂ່າວ

ຮັບອັບເດດຂ່າວເທັກໂນໂລຢີຫຼ້າສຸດດ້ວຍ Tech Guide Podcast Episode 567

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບຊະນິດພັນໃໝ່ຂອງຊີວິດທາງທະເລໃນນ້ຳເລິກມະຫາສະໝຸດ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ອັບເກຣດເກມການຖ່າຍຮູບຂອງເຈົ້າດ້ວຍ Sony Alpha a7 III

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ຂ່າວ

ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງໃນການອັບເດດຊອບແວ iOS 17 ທີ່ຈະມາເຖິງ

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ