New York Liberty ຂອງ WNBA ຮ່ວມມືກັບ Xbox ສໍາລັບສານ Starfield-themed

New York Liberty, ທີມບ້ວງຍິງມືອາຊີບໃນ WNBA, ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Xbox ເພື່ອສ້າງສານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Starfield. ໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກິລາແລະການຫຼິ້ນເກມ, ການອອກແບບສານສະແດງໃຫ້ເຫັນການໃສ່ສີທີ່ຄ້າຍຄືຮຸ້ງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Starfield ໃນກະແຈ ແລະໂລໂກ້ Starfield ຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນເຄິ່ງທາງ. ສານຈະຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ທີ່ສູນ Barclays ສໍາລັບເກມ Liberty's ຕໍ່ກັບ Los Angeles Sparks ແລະ Washington Mystics. ນີ້ເປັນເທື່ອທີສອງທີ່ Liberty ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Xbox ສໍາລັບສານທີ່ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກວິດີໂອເກມ, ແຕ່ຄັ້ງທຳອິດແມ່ນອີງໃສ່ເກມໂດຍສະເພາະ.
CEO ຂອງ New York Liberty Keia Clarke ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ພວກເຮົາພູມໃຈທີ່ຈະສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ຮັບຮາງວັນຂອງພວກເຮົາກັບ Xbox ການສະແດງສານຂັ້ນສອງອັນທໍາອິດແລະການເປີດຕົວທົ່ວໂລກຂອງ Starfield." Clarke ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມກັບແຟນໆໃໝ່ໆ ໃນຂະນະທີ່ສ້າງຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ WNBA ແລະຊຸມຊົນເກມ. Bethesda Studios, ຜູ້ພັດທະນາທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ Starfield, ໄດ້ປ່ອຍເກມທີ່ຄາດວ່າຈະສູງໃນວັນທີ 6 ກັນຍາສໍາລັບ Xbox Series X/S, PC ຜ່ານ Windows, Steam, ແລະ Game Pass.
ນາຍຈ້າງຂອງ Xbox, Phil Spencer ເປີດເຜີຍວ່າ Starfield ໄດ້ລື່ນກາຍຜູ້ຫຼິ້ນພ້ອມໆກັນໜຶ່ງລ້ານຄົນແລ້ວໃນມື້ເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ. ການຮ່ວມມືນີ້ລະຫວ່າງ New York Liberty ແລະ Xbox ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດຕັດກັນຂອງກິລາ ແລະເກມ ແຕ່ຍັງສອດຄ່ອງກັບຈຸດສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດສໍາລັບທັງສອງຝ່າຍ. ດ້ວຍການເປີດຕົວຂອງ Starfield, ເຊິ່ງເປັນວິດີໂອເກມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Bethesda Studios ໃນຮອບທົດສະວັດ, ແລະ New York Liberty ປະສົບກັບລະດູການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ franchise, ຄູ່ຮ່ວມງານໄດ້ສະແດງເຖິງເວລາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບທັງສອງອົງການ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Xbox (xbox.com)
- Bethesda Softworks (bethesda.net)