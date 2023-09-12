ມາດຕະຖານສາກົນ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງບັນຫາສໍາລັບອຸປະກອນເຮືອນອັດສະລິຍະ

ການມີເຮືອນອັດສະລິຍະສາມາດສະດວກແລະພໍໃຈ, ແຕ່ມັນມັກຈະມາພ້ອມກັບຄວາມຍຸ່ງຍາກຂອງການຈັດການກັບມາດຕະຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບອຸປະກອນຕ່າງໆ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຫຼາຍສູນ, ແອັບຯ, ແລະຂະບວນການຕິດຕັ້ງທີ່ສັບສົນ. Matter, ມາດຕະຖານເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ສໍາລັບອຸປະກອນເຮືອນ smart, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍການສະຫນອງມາດຕະຖານທົ່ວໄປທີ່ອຸປະກອນທັງຫມົດສາມາດປະຕິບັດຕາມ.
ໃນການຕິດຕັ້ງເຮືອນອັດສະລິຍະ, ເຈົ້າອາດມີດອກໄຟຈາກບໍລິສັດໜຶ່ງ, ປລັກສຽບຈາກອີກບໍລິສັດໜຶ່ງ, ລະບົບລະບາຍນ້ຳຈາກຍີ່ຫໍ້ອື່ນ, ແລະເຄື່ອງປັບອາກາດຈາກບໍລິສັດອື່ນ. ແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຕ້ອງການ hub ແລະ app ຂອງຕົນເອງ, ແລະພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: Zigbee, Z-wave, ແລະ Ha-low. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກແຍກນີ້ສາມາດບໍ່ສະດວກ ແລະສັບສົນສຳລັບຜູ້ໃຊ້.
Matter ຊອກຫາການໂຮມລະບົບນິເວດເຮືອນອັດສະລິຍະໂດຍການສະເໜີມາດຕະຖານດຽວທີ່ອຸປະກອນທັງໝົດສາມາດຮັບຮອງເອົາໄດ້. ດ້ວຍ Matter, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ສູນຄວບຄຸມເຮືອນອັນດຽວທີ່ທ່ານເລືອກ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ SmartThings, Google Home, Apple HomeKit, ຫຼື Alexa. ອຸປະກອນທີ່ສອດຄ່ອງກັບບັນຫາທັງໝົດຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງກັບສູນທີ່ທ່ານເລືອກ, ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການຂອງແອັບ ແລະ hubs ຫຼາຍອັນໃນທົ່ວເຮືອນຂອງທ່ານ.
ນອກເຫນືອຈາກການເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງແລະການຄວບຄຸມງ່າຍຂຶ້ນ, Matter ຍັງນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ. ອຸປະກອນທີ່ຍັງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ອິນເຕີເນັດຈະປິດເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ສາກ ແລະລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ, ຮັບປະກັນວ່າເຮືອນອັດສະລິຍະຂອງທ່ານຍັງໃຊ້ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະຖານະການອອບລາຍກໍຕາມ. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ກໍານົດ Matter ນອກເຫນືອຈາກລະບົບເຮືອນ smart ອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ.
Matter 1.0 ຖືກປ່ອຍອອກມາໃນປີກາຍນີ້, ແລະການປັບປຸງໃນອະນາຄົດຈະຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອຸປະກອນຕື່ມອີກ. ແຜນທີ່ເສັ້ນທາງປະກອບມີການສະຫນັບສະຫນູນອຸປະກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນເຊັ່ນ: ຫຸ່ນຍົນສູນຍາກາດ, ເຄື່ອງຊັກຜ້າ, ເຄື່ອງອົບແຫ້ງ, ແລະຕູ້ເຢັນ. ຜູ້ຫຼິ້ນໃຫຍ່ສ່ວນໃຫຍ່ໃນອຸດສາຫະກໍາເຮືອນ smart ໄດ້ມຸ່ງຫມັ້ນແລ້ວທີ່ຈະຮັບຮອງເອົາ Matter, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມາດຕະຖານທີ່ຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ມີສະຖານະການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບາງອຸປະກອນສາມາດຮັບການອັບເດດຊອບແວຜ່ານ wifi ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ Matter. Hubs, ແທນທີ່ຈະເປັນອຸປະກອນແຕ່ລະອັນ, ຈະຖືກອັບເດດໃຫ້ເຮັດວຽກກັບ Matter, ດັ່ງນັ້ນທ່ານອາດຈະຍັງຕ້ອງຮັກສາ Hubs ທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານໄວ້. ບາງອຸປະກອນ Zigbee ອາດຈະໄດ້ຮັບການອັບເດດສໍາລັບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້. ອຸປະກອນອື່ນໆຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກັບລະບົບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເພື່ອຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງ Matter ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ຊື້ອຸປະກອນອັດສະລິຍະໃຫມ່ທີ່ມາພ້ອມກັບການສະຫນັບສະຫນູນ Matter. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຜະລິດຕະພັນໃຫມ່, ທ່ານສາມາດຄ່ອຍໆປ່ຽນເຄື່ອງເກົ່າດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ສອດຄ່ອງກັບ Matter, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ສ້າງລະບົບເຮືອນອັດສະລິຍະທີ່ປະສົມປະສານຢ່າງສົມບູນແລະປະສົມກົມກຽວ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ພັນທະມິດມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່