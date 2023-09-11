ການສຳຫຼວດຂໍ້ຈຳກັດຂອງການສ້າງຂັ້ນຕອນໃນ Starfield

Starfield, RPG ໂລກເປີດລ້າສຸດຂອງ Bethesda, ໄດ້ດຶງດູດຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ມີຈັກກະວານທີ່ກວ້າງຂວາງເພື່ອຄົ້ນຫາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ນຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ສັງເກດເຫັນຮູບແບບທີ່ແປກປະຫລາດ: ມະນຸດຕ່າງດາວທີ່ຕາຍແລ້ວກະແຈກກະຈາຍຢູ່ທົ່ວດາວເຄາະ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການເອື່ອຍອີງຂອງ Bethesda ໃນການຜະລິດຂັ້ນຕອນ.
Starfield ມີໂລກອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ມີຫຼາຍຮ້ອຍການຄົ້ນຫາ, ຍານອະວະກາດ, ສັດຕ່າງດາວ ແລະດາວເຄາະໃຫ້ຄົ້ນພົບ. ການຈັບແມ່ນວ່າເນື້ອໃນຫຼາຍແມ່ນຜະລິດຕາມຂັ້ນຕອນ, ແທນທີ່ຈະເຮັດດ້ວຍມືໂດຍນັກພັດທະນາ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນເກມ, ພວກເຂົາເລີ່ມສັງເກດເຫັນອົງປະກອບທີ່ຊ້ໍາກັນ, ເຊັ່ນວ່າ outposts ດຽວກັນກັບ NPCs ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼືພືດທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ມີຊື່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຮູບແບບສະເພາະອັນໜຶ່ງທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນໄດ້ພົບພໍ້ແມ່ນການມີສັດຕາຍ. ໃນຂະນະທີ່ຊອກຫາສະຖານທີ່ເພື່ອສ້າງເຂດນອກ, ຜູ້ຫຼິ້ນຈະສະດຸດກັບຝູງສັດຕ່າງດ້າວທີ່ຕາຍແລ້ວ, ມັກຈະຢູ່ໃກ້ກັບໂງ່ນຫີນໃຫຍ່ ຫຼືຮູບປັ້ນຕ່າງໆ. ສາເຫດຂອງປະກົດການນີ້ຈະກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນໃນເວລາທີ່ການກວດສອບລະບົບນິເວດຂອງເກມ.
ໃນ Starfield, ດາວເຄາະແມ່ນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຊະນິດຕ່າງໆຂອງມະນຸດຕ່າງດາວ, ລວມທັງສັດກິນຫຍ້າແລະຜູ້ລ້າ. ບັນຫາແມ່ນຢູ່ໃນລັກສະນະຮຸກຮານຂອງນັກລ້າ, ຜູ້ທີ່ roam ໃນຊອງແລະກໍາຈັດສັດກິນຫຍ້າທີ່ອ່ອນແອຢ່າງໄວວາ. ເມື່ອຜູ້ຫຼິ້ນສັງເກດເຫັນການພົບກັນເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຂົາເຫັນຝູງສັດກິນຫຍ້າທີ່ສະຫງົບສຸກຖືກທໍາລາຍໂດຍຜູ້ລ້າທີ່ມີອໍານາດຈໍານວນຫນ້ອຍ. ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ສົມດຸນນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ຝູງສັດຕາຍກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວດາວເຄາະຂອງເກມ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຜູ້ຫຼິ້ນຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນເນື້ອຫາທີ່ຊ້ໍາກັນນອກເຫນືອຈາກການມີສັດຕາຍ. ສິ່ງມີຊີວິດໃນທົ່ວດາວເຄາະທີ່ແຕກຕ່າງກັນສະແດງພຶດຕິກໍາແລະຄຸນລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຊ້ໍາກັນແລະຂາດປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລັກ. ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍຂອງສັດ ແລະສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນການສຳຫຼວດກາລັກຊີອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງ Starfield ຫຼຸດລົງ.
ໃນຂະນະທີ່ການສ້າງຂັ້ນຕອນຂອງ Starfield ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຈັກກະວານທີ່ກວ້າງຂວາງແລະມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ມັນຍັງມາພ້ອມກັບຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງເນື້ອຫາທີ່ຊ້ໍາກັນ. ຜູ້ນປາຖະຫນາສໍາລັບໂລກທີ່ແຕກຕ່າງແລະເຮັດດ້ວຍມືຫຼາຍຂອງຫົວຂໍ້ທີ່ຜ່ານມາຂອງ Bethesda, ເຊັ່ນ Fallout 3 ແລະ Skyrim. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Starfield ຍັງສືບຕໍ່ສະເຫນີປະສົບການ RPG ຊ່ອງທີ່ປະທັບໃຈທີ່ດຶງດູດຜູ້ຫຼິ້ນດ້ວຍຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະໂອກາດການຂຸດຄົ້ນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Bethesda Games Studio