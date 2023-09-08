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ຍຸດທະສາດຂອງ Riot Games ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຮູບແບບເກມຊົ່ວຄາວໃນ League of Legends

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ຍຸດທະສາດຂອງ Riot Games ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຮູບແບບເກມຊົ່ວຄາວໃນ League of Legends

Riot Games, ຜູ້ສ້າງ League of Legends, ໄດ້ນໍາສະເຫນີຮູບແບບເກມຈໍານວນຫລາຍໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ. ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນໄດ້ກາຍເປັນຕົວເສີມຢ່າງຖາວອນກັບເກມ, ຄົນອື່ນໄດ້ປະກົດຕົວຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມວ່າເປັນຫຍັງ Riot ໃຊ້ເວລາພັດທະນາຮູບແບບເກມທີ່ຈະບໍ່ຕິດຢູ່.

ໜຶ່ງໃນໂໝດເກມທີ່ Riot ນຳສະເໜີເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ແມ່ນ Arena, ໂໝດ 2v2v2v2 ທີ່ທີມງານມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະທະກັນທີ່ໄວ ແລະ ວຸ້ນວາຍ. ຕະຫຼອດເກມ, ຜູ້ນໄດ້ຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນປ່າທໍາມະຊາດທີ່ປ່ຽນຮູບແບບການຫຼິ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ດີ, Arena ມີພຽງແຕ່ໃຊ້ເວລາຈໍາກັດຈົນກ່ວາການກັບຄືນມາໃນເດືອນທັນວາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງ Riot.

Eduardo Cortejoso, ຜູ້ຜະລິດເກມໃນ Riot Games, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າຮູບແບບທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຖືກວັດແທກໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂສະເພາະເຊັ່ນຊົ່ວໂມງເກມຫຼືການຊື້ຕໍ່ບັນຊີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍ Arena, Riot ຕ້ອງການໃຊ້ມັນເປັນໂອກາດທີ່ຈະສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຜູ້ນຄືນໃຫມ່. ການຕັດສິນໃຈນີ້ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກ League of Legends ທີ່ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຕອນຕົ້ນຂອງປີ.

Arena ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງແຟນໆກ່ຽວກັບການຢຸດເຊົາແລະການຫຼຸດລົງຂອງນິທານຂອງເກມ. ທີມງານລີກມີຈຸດມຸ່ງຫມາຍທີ່ຈະສ້າງໂຫມດທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນໃນ iterations ຕໍ່ມາ. ພວກເຂົາຕ້ອງການຮັກສາລັກສະນະຂອງທີມທີ່ເຮັດໃຫ້ League ມີຄວາມມ່ວນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕົກລົງໃນຮູບແບບ 2v2. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີປະສົບການເປັນທີມໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນອຸປະສັກຕໍ່ກັບ gameplay ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ Arena ຫາຍໄປຈາກລູກຄ້າຫຼັງຈາກການແລ່ນໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຂ່າວດີແມ່ນວ່າມັນຈະກັບຄືນມາ, ພ້ອມກັບ Nexus Blitz. ຮຸ່ນຕໍ່ໄປຂອງ Arena ຈະມີການປັບຕົວແລະບິດໃຫມ່, ເຊັ່ນ: ການຂະຫຍາຍເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຈະທົດລອງ. ອັນນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງວິທີທີ່ Riot ເຂົ້າຫາໂໝດເກມຊົ່ວຄາວ, ເພື່ອແນໃສ່ສຳຫຼວດຜູ້ຊົມທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຄາດຫວັງທີ່ບໍ່ບັນລຸໄດ້.

Cortejoso ຍອມຮັບວ່າວິທີການນີ້ອາດຈະໃຫ້ບໍລິການຜູ້ຫຼິ້ນຫນ້ອຍລົງແຕ່ຫວັງວ່າມັນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ປະສົບການຂອງຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ກວ້າງຂວາງ. Riot ວາງແຜນທີ່ຈະສຸມໃສ່ການຮຽນຮູ້ແລະການທົດລອງຫຼາຍຮູບແບບໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ, ຮັບເອົາວິທີການພັດທະນາທີ່ອ່ອນກວ່າ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຍຸດທະສາດຂອງ Riot Games ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຮູບແບບເກມຊົ່ວຄາວເຊັ່ນ Arena ໃນ League of Legends ແມ່ນສອງເທົ່າ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ມັນເປັນໂອກາດທີ່ຈະສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຜູ້ຫຼິ້ນຄືນ ໃໝ່ ແລະແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນ. ອັນທີສອງ, ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ Riot ຄົ້ນຫາແນວຄວາມຄິດໃຫມ່, ເປົ້າຫມາຍຜູ້ຊົມສະເພາະ, ແລະສ້າງປະສົບການຜູ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນຂະນະທີ່ຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ຕິດຢູ່ຢ່າງຖາວອນ, ພວກມັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ League of Legends.

By Vicky Stavropoulou

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