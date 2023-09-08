ຍຸດທະສາດຂອງ Riot Games ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຮູບແບບເກມຊົ່ວຄາວໃນ League of Legends

Riot Games, ຜູ້ສ້າງ League of Legends, ໄດ້ນໍາສະເຫນີຮູບແບບເກມຈໍານວນຫລາຍໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ. ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນໄດ້ກາຍເປັນຕົວເສີມຢ່າງຖາວອນກັບເກມ, ຄົນອື່ນໄດ້ປະກົດຕົວຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມວ່າເປັນຫຍັງ Riot ໃຊ້ເວລາພັດທະນາຮູບແບບເກມທີ່ຈະບໍ່ຕິດຢູ່.
ໜຶ່ງໃນໂໝດເກມທີ່ Riot ນຳສະເໜີເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ແມ່ນ Arena, ໂໝດ 2v2v2v2 ທີ່ທີມງານມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະທະກັນທີ່ໄວ ແລະ ວຸ້ນວາຍ. ຕະຫຼອດເກມ, ຜູ້ນໄດ້ຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນປ່າທໍາມະຊາດທີ່ປ່ຽນຮູບແບບການຫຼິ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ດີ, Arena ມີພຽງແຕ່ໃຊ້ເວລາຈໍາກັດຈົນກ່ວາການກັບຄືນມາໃນເດືອນທັນວາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງ Riot.
Eduardo Cortejoso, ຜູ້ຜະລິດເກມໃນ Riot Games, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າຮູບແບບທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຖືກວັດແທກໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂສະເພາະເຊັ່ນຊົ່ວໂມງເກມຫຼືການຊື້ຕໍ່ບັນຊີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍ Arena, Riot ຕ້ອງການໃຊ້ມັນເປັນໂອກາດທີ່ຈະສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຜູ້ນຄືນໃຫມ່. ການຕັດສິນໃຈນີ້ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກ League of Legends ທີ່ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຕອນຕົ້ນຂອງປີ.
Arena ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງແຟນໆກ່ຽວກັບການຢຸດເຊົາແລະການຫຼຸດລົງຂອງນິທານຂອງເກມ. ທີມງານລີກມີຈຸດມຸ່ງຫມາຍທີ່ຈະສ້າງໂຫມດທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນໃນ iterations ຕໍ່ມາ. ພວກເຂົາຕ້ອງການຮັກສາລັກສະນະຂອງທີມທີ່ເຮັດໃຫ້ League ມີຄວາມມ່ວນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕົກລົງໃນຮູບແບບ 2v2. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີປະສົບການເປັນທີມໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນອຸປະສັກຕໍ່ກັບ gameplay ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ Arena ຫາຍໄປຈາກລູກຄ້າຫຼັງຈາກການແລ່ນໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຂ່າວດີແມ່ນວ່າມັນຈະກັບຄືນມາ, ພ້ອມກັບ Nexus Blitz. ຮຸ່ນຕໍ່ໄປຂອງ Arena ຈະມີການປັບຕົວແລະບິດໃຫມ່, ເຊັ່ນ: ການຂະຫຍາຍເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຈະທົດລອງ. ອັນນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງວິທີທີ່ Riot ເຂົ້າຫາໂໝດເກມຊົ່ວຄາວ, ເພື່ອແນໃສ່ສຳຫຼວດຜູ້ຊົມທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຄາດຫວັງທີ່ບໍ່ບັນລຸໄດ້.
Cortejoso ຍອມຮັບວ່າວິທີການນີ້ອາດຈະໃຫ້ບໍລິການຜູ້ຫຼິ້ນຫນ້ອຍລົງແຕ່ຫວັງວ່າມັນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ປະສົບການຂອງຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ກວ້າງຂວາງ. Riot ວາງແຜນທີ່ຈະສຸມໃສ່ການຮຽນຮູ້ແລະການທົດລອງຫຼາຍຮູບແບບໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ, ຮັບເອົາວິທີການພັດທະນາທີ່ອ່ອນກວ່າ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຍຸດທະສາດຂອງ Riot Games ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຮູບແບບເກມຊົ່ວຄາວເຊັ່ນ Arena ໃນ League of Legends ແມ່ນສອງເທົ່າ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ມັນເປັນໂອກາດທີ່ຈະສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຜູ້ຫຼິ້ນຄືນ ໃໝ່ ແລະແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນ. ອັນທີສອງ, ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ Riot ຄົ້ນຫາແນວຄວາມຄິດໃຫມ່, ເປົ້າຫມາຍຜູ້ຊົມສະເພາະ, ແລະສ້າງປະສົບການຜູ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນຂະນະທີ່ຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ຕິດຢູ່ຢ່າງຖາວອນ, ພວກມັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ League of Legends.