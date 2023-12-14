ປະສົບກັບຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງຂະບວນແຫ່ເຮືອພ້ອມກັບທາງເລືອກອາຫານແຊບໆໃນຈຸດ Dana

ຂະບວນແຫ່ເຮືອໄຟປະຈຳປີຢູ່ທ່າເຮືອ Dana Point ກັບຄືນມາແລ້ວ ແລະດີກ່ວາເກົ່າ. ໃນປີນີ້, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ຂອງ Candyland, ທ່າເຮືອຈະຖືກປ່ຽນເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນທີ່ມະຫັດສະຈັນ. ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າເພີດເພີນກັບການສະແດງທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງເຮືອທະເລທີ່ມີແສງສະຫວ່າງທີ່ແລ່ນຜ່ານທ່າເຮືອ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະຕອບສະໜອງຄວາມຢາກຂອງເຈົ້າດ້ວຍອາຫານແຊບໆຈາກຮ້ານອາຫານທ້ອງຖິ່ນ.
Beach Harbor Pizza ແມ່ນຈຸດທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການກິນໄວແລະສະດວກ. ຈັບເອົາເຂົ້າໜົມ ຫຼື pizza ທັງ ໝົດ ໂດຍຊອຍແລ້ວຊອກຫາຈຸດທີ່ສະດວກສະບາຍໃກ້ກັບນ້ຳເພື່ອເພີດເພີນກັບຂະບວນແຫ່. ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາປະສົບການຮັບປະທານອາຫານແບບສະບາຍໆ, ໃຫ້ໄປທີ່ The Brig ສໍາລັບອາຫານເຊົ້າ, ເບີເກີ, pasta, ແລະອາຫານທະເລ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະເຫນີໃຫ້ມີທັດສະນະຂະບວນແຫ່, patio ໄດ້ໃຫ້ບັນຍາກາດຜ່ອນຄາຍ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີແຂ້ວຫວານ, ກວດເບິ່ງ Coffee Importers / Scoop Deck. ສະຖານທີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງນີ້ໃຫ້ບໍລິການກະແລມຂອງ Lappert, ເຄື່ອງດື່ມກາເຟທີ່ເຮັດດ້ວຍມື, ແຊນວິດ, ແລະນ້ໍາຫມາກໄມ້. ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບທ່າເຮືອ, ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສໍາລັບການເບິ່ງຂະບວນແຫ່ເຮືອ. El Torito, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ອາຫານເມັກຊິໂກທີ່ນິຍົມ, ສະເຫນີທັດສະນະທີ່ສວຍງາມຂອງທ່າເຮືອ. ເພີດເພີນໄປກັບ margaritas ແລະ tacos ໃນຂະນະທີ່ເພີດເພີນກັບແສງຕາເວັນ.
ຖ້າທ່ານເປັນຄົນມັກເຫຼົ້າແວງ, Frisby Cellars ແມ່ນຕ້ອງໄປຢ້ຽມຢາມ. ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດໃຕ້ສຸດຂອງທ່າເຮືອ, ຫ້ອງໃຫ້ລົດຊາດນີ້ມີເຫຼົ້າແວງທີ່ຜະລິດຈາກ ໝາກ ອະງຸ່ນ Paso Robles. ຈັບຄູ່ເຫຼົ້າແວງຂອງເຈົ້າກັບເນີຍແຂງແລະຊີ້ນແຊບໆ. ສໍາລັບປະສົບການການກິນອາຫານທີ່ເປັນທາງການຫຼາຍຂຶ້ນ, Gemmell's ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ຈະເປັນ. ຮ້ານອາຫານຝຣັ່ງ-ທະວີບນີ້ສະເໜີອາຫານຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ລວມທັງກຸ້ງ scampi ແລະ rack ລູກແກະ.
Glasspar, ຮ້ານອາຫານອາຫານແຊບໆຂ້າມຖະໜົນຈາກທ່າເຮືອ, ມີເມນູອາຫານທະເລນຳໜ້າ. ຢ່າພາດຄັອກເທນວັນພັກຕາມລະດູການຂອງພວກເຂົາ. Harpoon Henry's ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ມີ patio ຄວາມຮ້ອນແລະປ່ອງຢ້ຽມທີ່ສະເຫນີທັດສະນະທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການສະແດງແສງສະຫວ່າງ. ດື່ມຄັອກເທນກຸ້ງຈູມໂບ, ເບີເກີ, ປາ, ແລະຊິບ, ຫຼືອາຫານທະເລຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ.
ທາງເລືອກໃນການຮັບປະທານອາຫານອື່ນໆໃນພື້ນທີ່ລວມມີຮ້ານອາຫານອາເມລິກາທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ Jimmy ສໍາລັບອາຫານອາເມລິກາທີ່ຫນ້າພໍໃຈແລະ Jon's Fish Market ສໍາລັບປາແຊບໆແລະຊິບ.
ເຮັດໃຫ້ຂະບວນແຫ່ເຮືອໄຟປີນີ້ຢູ່ Dana Point ເປັນປະສົບການທີ່ໜ້າຈົດຈຳໂດຍການເພີດເພີນກັບທາງເລືອກອາຫານທີ່ແຊບຊ້ອຍທີ່ມີຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນທາງຂະບວນແຫ່. ຢ່າລືມໂທຫາລ່ວງໜ້າເພື່ອກວດເບິ່ງຄວາມພ້ອມ ແລະ ຈອງໂຕະ.