ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ຂ່າວ

Xur ກັບຄືນມາດ້ວຍການຄັດເລືອກທີ່ສົດຊື່ນຂອງ Exotics ແລະ Legendaries

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
Xur ກັບຄືນມາດ້ວຍການຄັດເລືອກທີ່ສົດຊື່ນຂອງ Exotics ແລະ Legendaries

ໃນທ້າຍອາທິດນີ້, Xur ໄດ້ປະກົດຕົວຂອງລາວໃນ Destiny 2 ດ້ວຍການຄັດເລືອກໃຫມ່ຂອງລາຍການ Exotic ແລະ Legendary. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນສືບຕໍ່ການຜະຈົນໄພຊີຊັນ 22 ຂອງເຂົາເຈົ້າ, Xur ໃຫ້ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຊຸດເກາະ Exotic ໃໝ່, ອາວຸດ Exotic ທີ່ພາດໄປ, ແລະລາຍການອື່ນໆເພື່ອເພີ່ມໃສ່ຄໍເລັກຊັນຂອງທ່ານ.

ເພື່ອຊອກຫາ Xur ໃນອາທິດນີ້, ໄປຫາ Nessus ແລະໄປຫາບ່ອນຝັງສົບຂອງ The Watcher. ເມື່ອເຈົ້າມາຮອດແລ້ວ, ໃຫ້ຊອກຫາຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ທີ່ມີມອດສີບົວຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງພື້ນທີ່. ປີນຂຶ້ນໄປເທິງງ່າໃຫຍ່, ຮາບພຽງ, ແລະເຈົ້າຈະພົບເຫັນ Xur ລໍຖ້າເຈົ້າຢູ່.

ສໍາລັບອາວຸດຂອງລາວ, Xur ກໍາລັງສະເຫນີ Crimson, ເປັນປືນໃຫຍ່ມືທີ່ດີເລີດສໍາລັບຊ່ອງ Kinetic ຂອງທ່ານ. ອາວຸດທີ່ມີອໍານາດນີ້ຍິງລະເບີດສາມຮອບແລະ reloads ທັນທີກ່ຽວກັບການຂ້າຄວາມແມ່ນຍໍາ. ຜູ້ລ່າສາມາດເອົາຊຸດເກາະຂາ Gemini Jester, Titans ສາມາດຈັບຫມວກກັນກະທົບຂອງ Helm of Saint-14, ແລະ Warlocks ສາມາດຊື້ຫມວກກັນກະທົບ Crown of Tempests.

Xur ຍັງສະເຫນີການຄົ້ນຫາ Xenology, ເຊິ່ງສາມາດສໍາເລັດໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນ Vanguard Ops ຫຼືຊະນະການແຂ່ງຂັນ Crucible ແລະ Gambit. ໂດຍການເຮັດສໍາເລັດການສະແຫວງຫານີ້, ຜູ້ນສາມາດໄດ້ຮັບ Exotic Cipher, ເຊິ່ງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ Exotics ທີ່ຕ້ອງການຈາກ Master Rahool.

ນອກເຫນືອໄປຈາກການສະເຫນີ Exotic, Xur ມີອາວຸດແລະລົດຫຸ້ມເກາະ Legendary ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການຊື້. ຈາກລູກປືນໃຫຍ່ໄປຫາປືນໃຫຍ່, ມີທາງເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຮູບແບບການຫຼິ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຢ່າພາດໂອກາດທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍສານຫນູຂອງທ່ານແລະສໍາເລັດການເກັບກໍາຂອງທ່ານ. ໄປຢ້ຽມຢາມ Xur ກ່ອນທີ່ລາວຈະຫາຍໄປໃນການຕັ້ງຄ່າປະຈໍາອາທິດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Bungie: [ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​]
– Destiny 2 Wiki: [link]

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ຂ່າວ

ການສະທ້ອນເຖິງມໍລະດົກຂອງວັນທີ 9/11: ການໃຫ້ກຽດຜູ້ທີ່ສູນເສຍແລະຈື່ຈໍາຄວາມໂສກເສົ້າ

Sep 12, 2023 Robert Andrew
ຂ່າວ

ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງໃນການອັບເດດຊອບແວ iOS 17 ທີ່ຈະມາເຖິງ

Sep 12, 2023 Robert Andrew

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ