Xur ກັບຄືນມາດ້ວຍການຄັດເລືອກທີ່ສົດຊື່ນຂອງ Exotics ແລະ Legendaries

ໃນທ້າຍອາທິດນີ້, Xur ໄດ້ປະກົດຕົວຂອງລາວໃນ Destiny 2 ດ້ວຍການຄັດເລືອກໃຫມ່ຂອງລາຍການ Exotic ແລະ Legendary. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນສືບຕໍ່ການຜະຈົນໄພຊີຊັນ 22 ຂອງເຂົາເຈົ້າ, Xur ໃຫ້ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຊຸດເກາະ Exotic ໃໝ່, ອາວຸດ Exotic ທີ່ພາດໄປ, ແລະລາຍການອື່ນໆເພື່ອເພີ່ມໃສ່ຄໍເລັກຊັນຂອງທ່ານ.
ເພື່ອຊອກຫາ Xur ໃນອາທິດນີ້, ໄປຫາ Nessus ແລະໄປຫາບ່ອນຝັງສົບຂອງ The Watcher. ເມື່ອເຈົ້າມາຮອດແລ້ວ, ໃຫ້ຊອກຫາຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ທີ່ມີມອດສີບົວຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງພື້ນທີ່. ປີນຂຶ້ນໄປເທິງງ່າໃຫຍ່, ຮາບພຽງ, ແລະເຈົ້າຈະພົບເຫັນ Xur ລໍຖ້າເຈົ້າຢູ່.
ສໍາລັບອາວຸດຂອງລາວ, Xur ກໍາລັງສະເຫນີ Crimson, ເປັນປືນໃຫຍ່ມືທີ່ດີເລີດສໍາລັບຊ່ອງ Kinetic ຂອງທ່ານ. ອາວຸດທີ່ມີອໍານາດນີ້ຍິງລະເບີດສາມຮອບແລະ reloads ທັນທີກ່ຽວກັບການຂ້າຄວາມແມ່ນຍໍາ. ຜູ້ລ່າສາມາດເອົາຊຸດເກາະຂາ Gemini Jester, Titans ສາມາດຈັບຫມວກກັນກະທົບຂອງ Helm of Saint-14, ແລະ Warlocks ສາມາດຊື້ຫມວກກັນກະທົບ Crown of Tempests.
Xur ຍັງສະເຫນີການຄົ້ນຫາ Xenology, ເຊິ່ງສາມາດສໍາເລັດໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນ Vanguard Ops ຫຼືຊະນະການແຂ່ງຂັນ Crucible ແລະ Gambit. ໂດຍການເຮັດສໍາເລັດການສະແຫວງຫານີ້, ຜູ້ນສາມາດໄດ້ຮັບ Exotic Cipher, ເຊິ່ງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ Exotics ທີ່ຕ້ອງການຈາກ Master Rahool.
ນອກເຫນືອໄປຈາກການສະເຫນີ Exotic, Xur ມີອາວຸດແລະລົດຫຸ້ມເກາະ Legendary ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການຊື້. ຈາກລູກປືນໃຫຍ່ໄປຫາປືນໃຫຍ່, ມີທາງເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຮູບແບບການຫຼິ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຢ່າພາດໂອກາດທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍສານຫນູຂອງທ່ານແລະສໍາເລັດການເກັບກໍາຂອງທ່ານ. ໄປຢ້ຽມຢາມ Xur ກ່ອນທີ່ລາວຈະຫາຍໄປໃນການຕັ້ງຄ່າປະຈໍາອາທິດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Bungie: [ການເຊື່ອມຕໍ່]
– Destiny 2 Wiki: [link]