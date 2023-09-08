Valve ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນວິທະຍຸສໍາລັບໂຄງການຮາດແວໃຫມ່ໃນເກົາຫລີໃຕ້

Valve, ບໍລິສັດເກມທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບໂຄງການຮາດແວຂອງຕົນເຊັ່ນ Valve Index ແລະ Steam Deck, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວິທະຍຸໃນເກົາຫລີໃຕ້ສໍາລັບອຸປະກອນຮາດແວໃຫມ່. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບອຸປະກອນແມ່ນຂາດແຄນ, ໂດຍມີຂໍ້ມູນພຽງແຕ່ວ່າມັນເປັນ "ອຸປະກອນໄຮ້ສາຍພະລັງງານຕ່ໍາສະເພາະ" ທີ່ປະຕິບັດການໃນແຖບຄວາມຖີ່ 5Ghz ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການ LAN ໄຮ້ສາຍ. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຖືກເອີ້ນວ່າ "1030", ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາການຕັ້ງຊື່ຂອງຜະລິດຕະພັນ Valve ທີ່ຜ່ານມາເຊັ່ນ: Valve Index (ຊື່ແບບຈໍາລອງ 1007) ແລະ Steam Deck (ຊື່ແບບຈໍາລອງ 1010).
ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາກັດອອກຈາກພື້ນທີ່ສໍາລັບການຄາດເດົາ, ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ວ່າອຸປະກອນໃຫມ່ນີ້ແມ່ນສະບັບປັບປຸງຂອງ Steam Deck, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນໄວເກີນໄປສໍາລັບການອັບເດດຜະລິດຕະພັນ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານສ່ວນໃຫຍ່ເຊື່ອວ່າ Valve ອາດຈະຫັນເຂົ້າສູ່ພື້ນທີ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ virtual ກັບຊຸດຫູຟັງ VR ອື່ນ. ມີສັນຍານທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງການຂາຍດັດຊະນີ Valve, ຄຽງຄູ່ກັບການຈ້າງທີມຮາດແວທີ່ Valve, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຊຸດຫູຟັງ VR ໃໝ່ ອາດຈະຢູ່ໃນການເຮັດວຽກ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການຢັ້ງຢືນຫມາຍຄວາມວ່າ Valve ອາດຈະໃກ້ຈະເປີດຕົວອຸປະກອນໃຫມ່ນີ້, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ Valve ມີປະຫວັດຂອງໂຄງການ shelving. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກຄວາມສໍາເລັດທີ່ຜ່ານມາຂອງທຸລະກິດຮາດແວຂອງພວກເຂົາ, ມັນອາດຈະວ່າອຸປະກອນໃຫມ່ນີ້ຈະເຫັນແສງສະຫວ່າງຂອງມື້.
ໃນປັດຈຸບັນ, ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນທາງການໂດຍ Valve ກ່ຽວກັບອຸປະກອນໃຫມ່ນີ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຂ້ອນຂ້າງສັ້ນລະຫວ່າງການຢັ້ງຢືນແລະການເປີດຕົວສໍາລັບໂຄງການຮາດແວ Valve ທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາອາດຈະຄາດຫວັງວ່າຈະມີຂ່າວບາງຢ່າງໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
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