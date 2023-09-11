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ພາລະກິດແສງຕາເວັນທີ່ອຸທິດຕົນຄັ້ງທຳອິດຂອງອິນເດຍ, Aditya-L1, ເຄື່ອນເຂົ້າໄປໃກ້ການສັງເກດດວງຕາເວັນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
ພາລະກິດແສງຕາເວັນທີ່ອຸທິດຕົນຄັ້ງທຳອິດຂອງອິນເດຍ, Aditya-L1, ເຄື່ອນເຂົ້າໄປໃກ້ການສັງເກດດວງຕາເວັນ

ໂຄງການອະວະກາດຂອງອິນເດຍໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດອີກອັນໜຶ່ງ ເນື່ອງຈາກຍານ Aditya-L1 ເຊິ່ງເປັນຍານສຳຫຼວດດວງອາທິດທີ່ອຸທິດຕົນຄັ້ງທຳອິດຂອງປະເທດ ໄດ້ສຳເລັດການຍິງຂຶ້ນສູ່ອາວະກາດໃນວັນທີ 2 ກັນຍານີ້. ແລະຕອນນີ້ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ໄປຂອງຕົນໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ.

Aditya-L1 ໄດ້ຖືກສົ່ງຂຶ້ນຈາກສູນອາວະກາດ Satish Dhawan ໃນ Sriharikota ໂດຍໃຊ້ຍານສົ່ງດາວທຽມ Polar (PSLV-C57), ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງເຮັດວຽກທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ (ISRO). ການ​ຍິງ​ສົ່ງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຄັ້ງ​ນີ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ພຽງ 3 ມື້​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ລົງ​ຈອດ​ຂອງ​ຍານ Chandrayaan-XNUMX, ຍານ​ສຳ​ຫຼວດດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ, ຢູ່​ເຂດ​ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້.

Aditya-L1 ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອສຶກສາຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດວງອາທິດ ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບສະພາບອາກາດໃນອະວະກາດ. ເຄື່ອງ​ມື​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພະ​ຍຸ​ແມ່​ເຫຼັກ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ແລະ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ມັນ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ປະຈຸບັນນີ້ຕັ້ງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງ 282 ກິໂລແມັດ x 40225 ກິໂລແມັດ, ຄາດວ່າຍານອາວະກາດຈະໄປເຖິງຈຸດ Lagrangian 1 (L1) ໃນປະມານສີ່ເດືອນ. L1 ແມ່ນຈຸດຢູ່ໃນອາວະກາດລະຫວ່າງໂລກແລະດວງອາທິດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມີການສັງເກດການຂອງດວງອາທິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເມື່ອຢູ່ທີ່ L1, Aditya-L1 ຈະຖືກຈັດໃສ່ໃນວົງໂຄຈອນ halo, ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາດວງອາທິດແບບບໍ່ຕິດຂັດ.

ພາລະກິດ Aditya-L1 ເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນສຳລັບໂຄງການອະວະກາດຂອງອິນເດຍ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງປະເທດໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບດວງອາທິດແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການລວບລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະກົດການແສງຕາເວັນ, Aditya-L1 ຈະຊ່ວຍໃນການພະຍາກອນອາກາດໃນອາວະກາດແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດມີຕໍ່ການດໍາເນີນງານຂອງດາວທຽມແລະລະບົບການສື່ສານ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ISRO
- ຄໍາ​ນິ​ຍາມ​ພາ​ສາ Sanskrit​

By Vicky Stavropoulou

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