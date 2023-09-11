ພາລະກິດແສງຕາເວັນທີ່ອຸທິດຕົນຄັ້ງທຳອິດຂອງອິນເດຍ, Aditya-L1, ເຄື່ອນເຂົ້າໄປໃກ້ການສັງເກດດວງຕາເວັນ

ໂຄງການອະວະກາດຂອງອິນເດຍໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດອີກອັນໜຶ່ງ ເນື່ອງຈາກຍານ Aditya-L1 ເຊິ່ງເປັນຍານສຳຫຼວດດວງອາທິດທີ່ອຸທິດຕົນຄັ້ງທຳອິດຂອງປະເທດ ໄດ້ສຳເລັດການຍິງຂຶ້ນສູ່ອາວະກາດໃນວັນທີ 2 ກັນຍານີ້. ແລະຕອນນີ້ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ໄປຂອງຕົນໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ.
Aditya-L1 ໄດ້ຖືກສົ່ງຂຶ້ນຈາກສູນອາວະກາດ Satish Dhawan ໃນ Sriharikota ໂດຍໃຊ້ຍານສົ່ງດາວທຽມ Polar (PSLV-C57), ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງເຮັດວຽກທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ (ISRO). ການຍິງສົ່ງລູກສອນໄຟຄັ້ງນີ້ມີຂຶ້ນພຽງ 3 ມື້ຫຼັງຈາກການລົງຈອດຂອງຍານ Chandrayaan-XNUMX, ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງອິນເດຍ, ຢູ່ເຂດຂົ້ວໂລກໃຕ້.
Aditya-L1 ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອສຶກສາຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດວງອາທິດ ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບສະພາບອາກາດໃນອະວະກາດ. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄ່າກ່ຽວກັບພະຍຸແມ່ເຫຼັກແສງຕາເວັນແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນທົ່ວໂລກ.
ປະຈຸບັນນີ້ຕັ້ງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງ 282 ກິໂລແມັດ x 40225 ກິໂລແມັດ, ຄາດວ່າຍານອາວະກາດຈະໄປເຖິງຈຸດ Lagrangian 1 (L1) ໃນປະມານສີ່ເດືອນ. L1 ແມ່ນຈຸດຢູ່ໃນອາວະກາດລະຫວ່າງໂລກແລະດວງອາທິດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມີການສັງເກດການຂອງດວງອາທິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເມື່ອຢູ່ທີ່ L1, Aditya-L1 ຈະຖືກຈັດໃສ່ໃນວົງໂຄຈອນ halo, ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາດວງອາທິດແບບບໍ່ຕິດຂັດ.
ພາລະກິດ Aditya-L1 ເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນສຳລັບໂຄງການອະວະກາດຂອງອິນເດຍ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງປະເທດໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບດວງອາທິດແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການລວບລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະກົດການແສງຕາເວັນ, Aditya-L1 ຈະຊ່ວຍໃນການພະຍາກອນອາກາດໃນອາວະກາດແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດມີຕໍ່ການດໍາເນີນງານຂອງດາວທຽມແລະລະບົບການສື່ສານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ISRO
- ຄໍານິຍາມພາສາ Sanskrit