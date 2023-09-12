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ການກວດສອບສອງປັດໄຈແມ່ນຫຍັງ? ຊັ້ນພິເສດຂອງການປົກປ້ອງບັນຊີອອນໄລນ໌

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ການກວດສອບສອງປັດໄຈແມ່ນຫຍັງ? ຊັ້ນພິເສດຂອງການປົກປ້ອງບັນຊີອອນໄລນ໌

ສະຫຼຸບ: Two-Factor Authentication (2FA) ແມ່ນມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສະຫນອງສອງປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມັນເພີ່ມຊັ້ນພິເສດຂອງການປົກປ້ອງບັນຊີອອນໄລນ໌ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລະການລັກເອກະລັກ.

ໃນຍຸກດິຈິຕອນຂອງມື້ນີ້, ວິທີການແບບດັ້ງເດີມຂອງການເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີທີ່ມີພຽງແຕ່ຊື່ຜູ້ໃຊ້ແລະລະຫັດຜ່ານແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ. ລະ​ຫັດ​ຜ່ານ​ສາ​ມາດ​ຖືກ​ລັກ​ຫຼື​ລັກ​ໄດ້​ຢ່າງ​ງ່າຍ​ດາຍ​, ນໍາ​ໄປ​ສູ່​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ແລະ​ອາດ​ເປັນ​ການ​ລັກ​ຕົວ​ຕົນ​. Two-Factor Authentication ແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ນີ້ໂດຍການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລະບຸຕົວຕົນແບບທີສອງ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກຫຼາຍສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນການເຂົ້າເຖິງບັນຊີ.

ດ້ວຍ 2FA, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງໃຫ້ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້, ເຊັ່ນ: ລະຫັດຜ່ານ, ແລະບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າມີ, ເຊັ່ນ: ລະຫັດຢືນຢັນຄັ້ງດຽວທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາອຸປະກອນມືຖືຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການປະສົມປະສານຂອງສອງປັດໃຈນີ້ຮັບປະກັນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າປັດໃຈຫນຶ່ງຖືກທໍາລາຍ, ບັນຊີຍັງຄົງປອດໄພ.

ການປະຕິບັດ 2FA ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຮາດແວພິເສດຫຼືຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ແພລະຕະຟອມແລະການບໍລິການອອນໄລນ໌ສ່ວນໃຫຍ່ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນໃນຕົວສໍາລັບ 2FA, ແລະຜູ້ໃຊ້ສາມາດເປີດໃຊ້ມັນໄດ້ງ່າຍໂດຍຜ່ານການຕັ້ງຄ່າບັນຊີຂອງພວກເຂົາ. ເມື່ອເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ, ຜູ້ໃຊ້ຈະຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ສະໜອງປັດໄຈການຢັ້ງຢືນເພີ່ມເຕີມທຸກຄັ້ງທີ່ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມເຂົ້າສູ່ລະບົບ.

Two-Factor Authentication ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່າຈໍານວນໄພຂົ່ມຂູ່ອອນໄລນ໌ແລະການລະເມີດຂໍ້ມູນຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ມັນສະຫນອງຊັ້ນຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມທີ່ທົນທານຕໍ່ກັບເຕັກນິກການແຮັກທົ່ວໄປ, ເຊັ່ນ: ການໂຈມຕີ phishing ແລະ brute-force ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເດົາລະຫັດຜ່ານ.

ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສະຫນອງການກໍານົດສອງປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, Two-Factor Authentication ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄວາມສ່ຽງຂອງການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລະຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຍັງຄົງປອດໄພແລະປອດໄພ.

ວິທີການກວດສອບສອງປັດໄຈເຮັດວຽກໄດ້ແນວໃດ

Two-Factor Authentication (2FA) ເຮັດວຽກໂດຍການເພີ່ມຊັ້ນການຢັ້ງຢືນເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບຂະບວນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຊື່ຜູ້ໃຊ້ແລະລະຫັດຜ່ານ, ຜູ້ໃຊ້ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສະຫນອງຮູບແບບທີສອງຂອງການກໍານົດຕົວຕົນເພື່ອພິສູດຕົວຕົນ.

ຂະບວນການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງ 2FA ມີດັ່ງນີ້:

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຊື່ຜູ້ໃຊ້ແລະລະຫັດຜ່ານ
ຜູ້ໃຊ້ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການໃສ່ຊື່ຜູ້ໃຊ້ແລະລະຫັດຜ່ານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄືກັນກັບພວກເຂົາໃນຂະບວນການເຂົ້າສູ່ລະບົບແບບດັ້ງເດີມ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ລະຫັດຢືນຢັນ
ຫຼັງຈາກໃສ່ຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຜູ້ໃຊ້ຖືກເຕືອນໃຫ້ສະຫນອງລະຫັດຢືນຢັນ. ໂດຍປົກກະຕິລະຫັດນີ້ຈະຖືກສົ່ງໄປຫາອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບມືຖື, ຜ່ານທາງ SMS ຫຼືສ້າງຂຶ້ນໂດຍແອັບ authenticator.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການໃສ່ລະຫັດຢືນຢັນ
ຜູ້ໃຊ້ໃສ່ລະຫັດຢືນຢັນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບເຂົ້າໃນການເຕືອນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ລະຫັດນີ້ແມ່ນເປັນເອກະລັກ ແລະມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ເວລາ, ມັກຈະໝົດອາຍຸຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາສັ້ນໆ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ການຢືນຢັນສົບຜົນສໍາເລັດ
ຖ້າລະຫັດຢືນຢັນຖືກໃສ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງບັນຊີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສອງປັດໃຈ, ຊື່ຜູ້ໃຊ້ / ລະຫັດຜ່ານແລະລະຫັດຢືນຢັນ, ລວບລວມຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຊ້, ສະຫນອງຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ.

ການກວດສອບສອງປັດໄຈຍັງສາມາດໃຊ້ວິທີການຢັ້ງຢືນອື່ນໆໄດ້ເຊັ່ນ: ຊີວະມິຕິ (ລາຍນິ້ວມື ຫຼື ການຮັບຮູ້ໃບໜ້າ) ຫຼືໂທເຄັນຮາດແວ (ກະແຈ USB). ວິທີການສະເພາະທີ່ໃຊ້ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເວທີ ຫຼືການບໍລິການທີ່ປະຕິບັດ 2FA.

ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ, ລະຫັດຢືນຢັນແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ສູດການຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ລະຫັດລັບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ແລະເວລາປະຈຸບັນ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າລະຫັດແມ່ນຖືກຕ້ອງພຽງແຕ່ສໍາລັບໄລຍະເວລາສັ້ນໆ, ປ້ອງກັນການໂຈມຕີ replay ຫຼືການນໍາໃຊ້ລະຫັດຖືກລັກ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການພິສູດຢືນຢັນສອງປັດໃຈຄວນຈະຖືກເປີດໃຊ້ໃນທຸກບັນຊີທີ່ສະຫນັບສະຫນູນມັນ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບບັນຊີທີ່ມີຂໍ້ມູນລະອຽດອ່ອນຫຼືລາຍລະອຽດທາງດ້ານການເງິນ. ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃຊ້ທັງຊື່ຜູ້ໃຊ້ / ລະຫັດຜ່ານແລະລະຫັດຢືນຢັນເພີ່ມເຕີມ, ມັນຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີອອນໄລນ໌ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ຈາກການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລະການລັກຕົວຕົນທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ປັດໄຈໃນການກວດສອບສອງປັດໄຈ

Two-Factor Authentication (2FA) ຂຶ້ນກັບການໃຊ້ສອງປັດໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຊ້. ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ຕົກຢູ່ໃນສາມປະເພດຕົ້ນຕໍ:

ບາງ​ສິ່ງ​ບາງ​ຢ່າງ​ທີ່​ທ່ານ​ຮູ້: ປັດ​ໄຈ​ນີ້​ຫມາຍ​ເຖິງ​ບາງ​ສິ່ງ​ບາງ​ຢ່າງ​ທີ່​ຜູ້​ໃຊ້​ຮູ້​ແລະ​ໂດຍ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ແມ່ນ​ສ່ວນ​ຫນຶ່ງ​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ພຽງ​ແຕ່​ຮູ້​ຈັກ​ກັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​. ຕົວຢ່າງປະກອບມີລະຫັດຜ່ານ, PIN, ຫຼືຄໍາຕອບຂອງຄໍາຖາມຄວາມປອດໄພ.

ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ທ່ານມີ: ປັດໃຈນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັດຖຸທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ຜູ້ໃຊ້ມີ. ຕົວຢ່າງທົ່ວໄປລວມມີອຸປະກອນມືຖື, ບັດອັດສະລິຍະ, ຫຼືໂທເຄັນຮາດແວ. ວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ສ້າງ ຫຼືເກັບຮັກສາລະຫັດສະເພາະທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ.

ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ເຈົ້າເປັນ: ປັດໃຈນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນລັກສະນະທາງຊີວະພາບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຜູ້ໃຊ້, ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນ biometric. ຊີວະມິຕິລວມມີການສະແກນລາຍນິ້ວມື, ການຮັບຮູ້ໃບໜ້າ, ການສະແກນສາຍຕາ ຫຼື ການຮັບຮູ້ສຽງ. ລັກສະນະທາງກາຍະພາບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຍາກທີ່ຈະປອມແປງຫຼືເຮັດຊ້ໍາອີກ, ສະຫນອງຄວາມປອດໄພໃນລະດັບສູງ.

ການກວດສອບສອງປັດໄຈໂດຍປົກກະຕິຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ຢ່າງຫນ້ອຍສອງປັດໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໂດຍແຕ່ລະປັດໄຈຕົກຢູ່ໃນປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງ, ການປະສົມປະສານຊື່ຜູ້ໃຊ້ / ລະຫັດຜ່ານ (ສິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້) ຈັບຄູ່ກັບລະຫັດຢືນຢັນທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາໂທລະສັບສະຫຼາດ (ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ທ່ານມີ) ສະຫນອງການພິສູດຢືນຢັນສອງປັດໃຈ.

ໂດຍການນໍາໃຊ້ຫຼາຍປັດໃຈ, Two-Factor Authentication ເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີອອນໄລນ໌ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າປັດໄຈຫນຶ່ງຖືກຫຼຸດຫນ້ອຍລົງ, ຜູ້ໂຈມຕີຍັງຕ້ອງເອົາຊະນະປັດໃຈເພີ່ມເຕີມເພື່ອເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ນີ້ຈະເພີ່ມຊັ້ນພິເສດຂອງການປົກປ້ອງຕໍ່ກັບເຕັກນິກການແຮັກທົ່ວໄປ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກຫຼາຍສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຈະປອມຕົວເປັນຜູ້ໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການນໍາໃຊ້ຫຼາຍໆປັດໃຈບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຢ່າງແທ້ຈິງ, ເພາະວ່າບໍ່ມີລະບົບໃດໆທີ່ໂງ່ຈ້າຢ່າງສົມບູນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, Two-Factor Authentication ແມ່ນມາດຕະການທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບລະຫັດຜ່ານຢ່າງດຽວ.

ແພລະຕະຟອມ ແລະບໍລິການອອນໄລນ໌ຫຼາຍແຫ່ງສະເໜີທາງເລືອກຕ່າງໆເພື່ອປະຕິບັດການພິສູດຢືນຢັນສອງປັດໄຈ. ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ເລືອກ​ເອົາ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​ທີ່​ສຸດ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ແລະ​ຄວາມ​ມັກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​, ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຊັດ​ເຈນ​ຄວາມ​ສົມ​ດູນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການເອື່ອຍອີງຂອງສອງປັດໄຈການພິສູດຢືນຢັນຕົວຕົນໃນຫຼາຍປັດໃຈເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີອອນໄລນ໌, ປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ຈາກການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລະການລະເມີດຂໍ້ມູນທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການກວດສອບສອງປັດໄຈ

Two-Factor Authentication (2FA) ສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມປອດໄພໂດຍລວມແລະການປົກປ້ອງບັນຊີອອນໄລນ໌. ນີ້ແມ່ນບາງຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍ:

ຄວາມປອດໄພທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ: 2FA ເພີ່ມຊັ້ນຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມໂດຍການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສະຫນອງສອງປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວ. ນີ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄວາມສ່ຽງຂອງການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ລະຫັດຜ່ານອາດຈະຖືກທໍາລາຍຫຼືຖືກລັກ.

ການປົກປ້ອງຈາກການລັກຂໍ້ມູນຕົວຕົນ: ໂດຍການປະຕິບັດ 2FA, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການລັກຂໍ້ມູນຕົວຕົນຫຼຸດລົງ. ເຖິງແມ່ນວ່າແຮກເກີສາມາດໄດ້ຮັບປັດໃຈຫນຶ່ງ, ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງເອົາຊະນະປັດໃຈເພີ່ມເຕີມເພື່ອເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ການຫຼຸດຜ່ອນເຕັກນິກການແຮັກທົ່ວໄປ: 2FA ສະຫນອງການປົກປ້ອງເຕັກນິກການແຮັກທົ່ວໄປ, ເຊັ່ນ: ການໂຈມຕີ phishing ແລະຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເດົາລະຫັດຜ່ານ. ການນໍາໃຊ້ຫຼາຍປັດໃຈເຮັດໃຫ້ມັນຍາກຫຼາຍສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຈະປອມຕົວເປັນຜູ້ໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ.

ຄວາມສະດວກສະບາຍແລະການນໍາໃຊ້: ການປະຕິບັດ 2FA ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຮາດແວພິເສດຫຼືຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ແພລະຕະຟອມແລະການບໍລິການອອນໄລນ໌ສ່ວນໃຫຍ່ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນໃນຕົວສໍາລັບ 2FA, ແລະຜູ້ໃຊ້ສາມາດເປີດໃຊ້ມັນໄດ້ງ່າຍໂດຍຜ່ານການຕັ້ງຄ່າບັນຊີຂອງພວກເຂົາ. ເມື່ອເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ, ຜູ້ໃຊ້ຈະຖືກກະຕຸ້ນໃຫ້ສະໜອງປັດໄຈການຢັ້ງຢືນເພີ່ມເຕີມທຸກຄັ້ງທີ່ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມເຂົ້າສູ່ລະບົບ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, Two-Factor Authentication ແມ່ນມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມການປົກປ້ອງບັນຊີອອນໄລນ໌ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສະຫນອງການກໍານົດສອງປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ມັນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄວາມສ່ຽງຂອງການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຍັງຄົງປອດໄພແລະປອດໄພ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບໍ່ມີ.

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