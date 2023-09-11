ວິທີການຫຼີກເວັ້ນໄພພິບັດ Wedding ໃນນາທີສຸດທ້າຍ: ຄໍາແນະນໍາທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບເຈົ້າສາວ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການວາງແຜນການແຕ່ງງານ, ເຈົ້າສາວສ່ວນໃຫຍ່ຮູ້ວ່າບັນຫາທີ່ບໍ່ຄາດຄິດສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ທຸກເວລາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, Courtney Bradley, 'bff ເຈົ້າສາວ' ທີ່ປະກາດຕົນເອງ, ໄດ້ແບ່ງປັນຄໍາແນະນໍາທີ່ມີຄຸນຄ່າເພື່ອຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນໄພພິບັດແຕ່ງງານໃນນາທີສຸດທ້າຍ. Bradley ໄດ້ໄປ TikTok ເພື່ອແນະນໍາເຈົ້າສາວກ່ຽວກັບວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອປ້ອງກັນການ 'ດັບໄຟ' ກ່ອນທີ່ຈະເວົ້າວ່າ "ຂ້ອຍເຮັດ."
ອີງຕາມການ Bradley, ກຸນແຈແມ່ນຢູ່ໃນວິທີທີ່ທ່ານຈັດການກັບການມາຮອດຂອງຊຸດທີ່ນໍາໄປສູ່ມື້ໃຫຍ່ຂອງທ່ານ. ການເປີດແພັກເກັດເມື່ອພວກເຂົາມາຮອດສາມາດຊ່ວຍປະຢັດທ່ານຈາກການເຈັບຫົວໃນນາທີສຸດທ້າຍ. ໂດຍການຢູ່ເທິງສຸດຂອງການຂົນສົ່ງຂາເຂົ້າ, ເຈົ້າສາວສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໃດໆຫຼືລາຍການທີ່ຂາດຫາຍໄປຢ່າງໄວວາກ່ອນທີ່ມັນຈະສາຍເກີນໄປ.
ແທນທີ່ຈະເກັບຮັກສາແພັກເກັດທັງຫມົດຂອງທ່ານທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດຈົນກ່ວານາທີສຸດທ້າຍ, Bradley ແນະນໍາການຈັດການກັບແຕ່ລະການຈັດສົ່ງທັນທີທີ່ມັນມາຮອດ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ຖ້າມີບັນຫາໃດໆກ່ຽວກັບເນື້ອຫາ, ເຊັ່ນລາຍການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືອຸປະກອນເສີມທີ່ຂາດຫາຍໄປ, ທ່ານມີເວລາພຽງພໍເພື່ອຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຂາຍແລະແກ້ໄຂບັນຫາ.
ໂດຍການປະຕິບັດຍຸດທະສາດທີ່ງ່າຍດາຍນີ້, ເຈົ້າສາວສາມາດຮັບປະກັນວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າສັ່ງແມ່ນຖືກຕ້ອງແລະຖືກຄິດໄລ່ກ່ອນມື້ແຕ່ງງານຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ຄວາມສະຫງົບຂອງຈິດໃຈ, ຮູ້ວ່າລາຍການທີ່ຈໍາເປັນທັງຫມົດແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່.
ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປເຈົ້າກໍາລັງຫົວເຂົ່າລົງໃນການວາງແຜນການແຕ່ງງານ, ຢ່າປະເມີນຄວາມສໍາຄັນຂອງການເປີດຊຸດທີ່ເຂົາເຈົ້າມາ. ມັນອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນວຽກນ້ອຍໆ, ແຕ່ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການປ້ອງກັນໄພພິບັດ wedding ໃນນາທີສຸດທ້າຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ວິດີໂອ TikTok ຂອງ Courtney Bradley
– Nova M Bajamonti, Dailymail.com.