ການຄົ້ນພົບໃໝ່: ຄຳແນະນຳຂອງຊີວິດເທິງດາວເຄາະ Exoplanet ຫ່າງອອກໄປ 120 ປີແສງ

ນັກວິທະຍາສາດທີ່ໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ໄດ້ກວດພົບການປະກົດຕົວຂອງໂມເລກຸນທີ່ເອີ້ນວ່າ dimethyl sulfide (DMS) ໃນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະ exoplanet ທີ່ເອີ້ນວ່າ K2-18 b. ໃນຂະນະທີ່ DMS ຖືກຜະລິດຕົ້ນຕໍໂດຍ phytoplankton ຢູ່ເທິງໂລກ, ການປະກົດຕົວຂອງມັນຢູ່ໃນດາວທີ່ຢູ່ໄກນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດ. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ດໍາເນີນການໂດຍອົງການ NASA ແລະອົງການອະວະກາດເອີຣົບແລະການາດາ, ໄດ້ສັງເກດເຫັນ exoplanet ຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Leo, ເກືອບເກົ້າເທົ່າຂອງມະຫາຊົນຂອງໂລກ. ນອກຈາກ DMS, ການສຶກສາຍັງພົບເຫັນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງໂມເລກຸນທີ່ມີຄາບອນເຊັ່ນ methane ແລະ carbon dioxide.
ການຄົ້ນພົບນີ້ສະຫນັບສະຫນູນທິດສະດີທີ່ K2-18 b ເປັນດາວ Hycean, ປະເພດຂອງ exoplanet ເຊື່ອວ່າມີບັນຍາກາດອຸດົມສົມບູນ hydrogen ຫ້ອຍຢູ່ເຫນືອມະຫາສະຫມຸດ. ນັກດາລາສາດ Nikku Madhusudhan ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge ອະທິບາຍວ່າ DMS ແມ່ນເປັນເອກະລັກຂອງໂລກແລະໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າເປັນສັນຍາລັກທາງຊີວະພາບທີ່ດີສໍາລັບດາວເຄາະ exoplanets.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເຕືອນວ່າຫຼັກຖານທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການມີ DMS ໃນ K2-18 b ແມ່ນເບື້ອງຕົ້ນແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບຕື່ມອີກ. ການຕິດຕາມການສັງເກດການດ້ວຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຈະຖືກດຳເນີນການເພື່ອຢືນຢັນການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້.
ວິທີການທີ່ໃຊ້ໂດຍທີມງານຄົ້ນຄ້ວາເອີ້ນວ່າ transmission spectroscopy. ເຕັກນິກນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິເຄາະແສງສະຫວ່າງຂອງດາວໃນຂະນະທີ່ມັນຜ່ານບັນຍາກາດຂອງ exoplanet. ໂດຍການກວດສອບຄວາມຍາວຄື້ນຂອງແສງທີ່ຖືກດູດຊຶມໂດຍໂມເລກຸນໃນບັນຍາກາດ, ນັກດາລາສາດສາມາດກໍານົດອົງປະກອບໂມເລກຸນຂອງ exoplanet ໄດ້.
ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ກວດພົບທາດມີເທນ ແລະ ໄຮໂດຄາບອນຢູ່ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະນ້ອຍໂດຍໃຊ້ spectroscopy ສາຍສົ່ງ. ການຂາດໂມເລກຸນເຊັ່ນແອມໂມເນຍແລະຄາບອນໂມໂນໄຊ, ຄຽງຄູ່ກັບການມີເມເທນແລະຄາບອນໄດອອກໄຊ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງມະຫາສະຫມຸດພາຍໃຕ້ຫນ້າດິນຂອງ K2-18 b.
K2-18 b ວົງໂຄຈອນດາວດວງໜຶ່ງທີ່ເຢັນຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ບ່ອນທີ່ມີນໍ້າຂອງແຫຼວສາມາດມີຢູ່ໃນພື້ນຜິວຂອງດາວໄດ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາແລະຄວາມຢູ່ອາໄສຂອງດາວເຄາະຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ. ການສັງເກດການເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດຢູ່ໃນ exoplanet ຫ່າງໄກນີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: University of Cambridge, The Astrophysical Journal Letters