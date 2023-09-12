Apple ປະກາດການມີ watchOS 10 ທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ

ໃນລະຫວ່າງເຫດການເປີດຕົວ iPhone 15 ຂອງ Apple, ບໍລິສັດໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ watchOS 10 ຄາດວ່າຈະມີຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 18 ກັນຍາ. ການປັບປຸງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ watchOS ແຕ່ຍັງນໍາເອົາຄຸນສົມບັດ "Glances" ທີ່ຮັກແພງຈາກ Apple Watch ຕົ້ນສະບັບ.
ຫນຶ່ງໃນການປ່ຽນແປງທີ່ໂດດເດັ່ນໃນ watchOS 10 ແມ່ນການປ່ຽນຈາກການສຸມໃສ່ແຕ່ລະແອັບຯໄປສູ່ການໃຊ້ widget ໃນທຸກໆຫນ້າໂມງ. ພຽງແຕ່ຫັນ Digital Crown ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າເຖິງຄຸນສົມບັດຕ່າງໆໄດ້ໄວ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັບເວລາ, ເພງ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງຕອນ podcast ທີ່ກຳລັງຖ່າຍທອດ.
ເບິ່ງຄືວ່າ Apple ໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມສັບສົນທີ່ຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຄົນປະເຊີນກັບ multitasking ໃນ watchOS. ໂດຍການປັບປ່ຽນເວທີໄປສູ່ວຽກທີ່ງ່າຍກວ່າ, ແທນທີ່ຈະ flipping ຜ່ານຫນ້າຈໍ app ຫຼາຍ, ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ກາຍເປັນ intuitive ຫຼາຍ. ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າ Apple ຮັບຮູ້ຄວາມນິຍົມຂອງຫນ້າຕາຂອງ Siri, ເຊິ່ງສະຫນອງ array ທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງ widget, ແລະຕັດສິນໃຈທີ່ຈະໃຊ້ແນວຄວາມຄິດນີ້.
ນອກເໜືອໄປຈາກໜ້າໂມງໃໝ່, Palette ແລະ Woodstock ແລະ Snoopy, watchOS 10 ມາພ້ອມກັບການປັບປຸງອື່ນໆຫຼາຍຢ່າງ. ແອັບຯກິດຈະກໍາອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເພີ່ມທາງລັດມຸມ, ສະເຫນີຄວາມສະດວກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ແອັບ Compass ຈະບັນທຶກສະຖານທີ່ຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບມືຖືສຸດທ້າຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ງ່າຍເພື່ອໂທສຸກເສີນຖ້າຕ້ອງການ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ watchOS 10 ຈະເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ Apple Watch Series 4 ຫຼືຮຸ່ນໃຫມ່ກວ່າແລະຕ້ອງການ iPhone XS ທີ່ໃຊ້ iOS 17.
ດ້ວຍການເປີດຕົວ watchOS 10, ຜູ້ໃຊ້ Apple Watch ສາມາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ປະສົບການທີ່ຄ່ອງຕົວ ແລະເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຂຶ້ນ. ຕິດຕາມຂ່າວທັງໝົດຈາກງານ 'Wonderlust' ຂອງ Apple ຢູ່ທີ່ນີ້.
ນິຍາມ:
– watchOS: ລະບົບປະຕິບັດການທີ່ພັດທະນາໂດຍ Apple ໂດຍສະເພາະສໍາລັບ Apple Watch ຂອງຕົນ.
– Glances: ຄຸນສົມບັດຢູ່ໃນ Apple Watch ຕົ້ນສະບັບທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນຈາກແອັບຯໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປີດພວກມັນ.
– Widgets: ແອັບພລິເຄຊັ່ນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໜາແໜ້ນທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນສະເພາະ ຫຼື ການທໍາງານໃນໜ້າຈໍອຸປະກອນຂອງຜູ້ໃຊ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Apple (ການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ)