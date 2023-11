ອັບເດດການສູ້ຮົບຂອງ War Thunder: ປະສົບການຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງສົງຄາມສະໄໝໃໝ່

By

War Thunder, MMO ອອນລາຍຍອດນິຍົມ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເປີດຕົວການອັບເດດ Kings of Battle ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນເຂົ້າໄປໃນໂລກທີ່ຕື່ນເຕັ້ນຂອງສົງຄາມສະໄໝໃໝ່. ການປັບປຸງຫຼ້າສຸດນີ້ນໍາສະເຫນີລັກສະນະທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ, ລວມທັງເຮລິຄອບເຕີ MH-60L Black Hawk ແບບເຄື່ອນໄຫວ, ກົນໄກການປັບປຸງໃຫມ່, ການນໍາສະເຫນີແຜນທີ່ຫນ້າດິນທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ເອີ້ນວ່າ Flanders, ແລະອື່ນໆອີກ. ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ຈະ​ເຈາະ​ເລິກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ທີ່​ຫນ້າ​ສັງ​ເກດ​ແລະ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ນີ້​ນໍາ​ມາ​ໃຫ້​ຊຸມ​ຊົນ War Thunder​.

Dive into the Skies: MH-60L Black Hawk, ເຊິ່ງເປັນສັນຍາລັກຂອງກຳລັງການທະຫານ, ໃຊ້ເວລາຈຸດໃຈກາງໃນການອັບເດດ Kings of Battle. ໄດ້ຮັບຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນໄລຍະທີ່ມີອໍານາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດນີ້ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຂົ້າໄປໃນທ້ອງຟ້າ, ຄອບຄອງສະຫນາມຮົບແລະການສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ສໍາຄັນກັບກໍາລັງຂອງພື້ນດິນ. Maneuver ຜ່ານ terrainous treacherous, ທ່ອງໄປຫາສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕໍ່ສູ້ຢ່າງຮຸນແຮງ, ຫົວໃຈເຕັ້ນລໍາກັບເຮືອບິນ enemy. ເອົາຕົວທ່ານເຂົ້າໄປໃນລາຍລະອຽດທີ່ສັບສົນຂອງຫ້ອງນັກບິນ ແລະຮູ້ສຶກວ່າມີ adrenaline ເພີ່ມຂຶ້ນໃນເສັ້ນກ່າງຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານທົດລອງເຄື່ອງຈັກສົງຄາມອັນເປັນຕາຢ້ານນີ້.

Ground Warfare Reinvented: ກະກຽມສານຫນູຂອງທ່ານສໍາລັບການສູ້ຮົບ epic ໃນແຜນທີ່ພື້ນດິນໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Flanders. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອອກແບບມາຢ່າງພິຖີພິຖັນ ແລະເປັນຈິງສູງ, Flanders ສະເໜີພູມສັນຖານທີ່ຫຼາກຫຼາຍຕັ້ງແຕ່ທົ່ງນາທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຈົນເຖິງເຂດສົງຄາມໃນຕົວເມືອງ. ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະທະກັນຂອງລົດຖັງ, ເປີດການໂຈມຕີດ້ວຍປືນໃຫຍ່ທີ່ຊັດເຈນ, ແລະຍຸດທະສາດການນໍາທາງຂອງເຈົ້າຜ່ານສະຫນາມຮົບທີ່ເລິກເຊິ່ງ. ປັບຕົວແລະເອົາຊະນະອຸປະສັກໃນຂະນະທີ່ທ່ານຕໍ່ສູ້ກັບເພື່ອນຮ່ວມທີມເພື່ອຮັບປະກັນໄຊຊະນະ.

ກົນໄກການປັບປຸງ: ການປັບປຸງການສູ້ຮົບ Kings of Battle ຍັງແນະນໍາກົນໄກທີ່ຫລອມໂລຫະ, ປັບປຸງປະສົບການການຫຼີ້ນເກມໃນທົ່ວຄະນະ. ປະສົບການຟີຊິກຂອງຍານພາຫະນະທີ່ປັບປຸງ, ການຍິງລູກປືນແທ້ຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະແບບຈໍາລອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມແທ້ຈິງເພີ່ມເຕີມໃຫ້ກັບທຸກໆການພົບ. ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ສ້າງປະສົບການສົງຄາມທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າແລະເປັນຈິງ, ໃຫ້ລາງວັນຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ວາງແຜນຍຸດທະສາດແລະປັບຕົວເຂົ້າກັບສະຫນາມຮົບທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດໄປ.

FAQ:

ຖາມ: ມີການອັບເດດ Kings of Battle ດຽວນີ້ບໍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ, ການອັບເດດ Kings of Battle ສໍາລັບ War Thunder ແມ່ນມີໃຫ້ໃນຕອນນີ້.

ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດທົດລອງ MH-60L Black Hawk ໃນການອັບເດດໄດ້ບໍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ, ການປັບປຸງໄດ້ແນະນໍາ helicopter MH-60L Black Hawk ແບບເຄື່ອນໄຫວ, ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຄວບຄຸມເຄື່ອງອະເນກປະສົງນີ້.

ຖາມ: ມີແຜນທີ່ໃຫມ່ຢູ່ໃນການອັບເດດ Kings of Battle ບໍ?

A: ຢ່າງແທ້ຈິງ! ການປັບປຸງນີ້ແນະນໍາແຜນທີ່ພື້ນດິນໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຈັບໃຈທີ່ເອີ້ນວ່າ Flanders, ສະເຫນີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະເປັນຈິງສໍາລັບການສູ້ຮົບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ War Thunder: warthunder.com