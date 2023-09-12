Wahoo, ຍີ່ຫໍ້ເທັກໂນໂລຍີການຂີ່ຈັກຍານໃນຮົ່ມຍອດນິຍົມ, ໄດ້ປະກາດອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ສອງຢ່າງຄື: Kickr Move turbo trainer ແລະ Kickr Bike Shift smart bike. Kickr Move ຕັ້ງຢູ່ເທິງສຸດຂອງຊຸດຄູຝຶກ Kickr smart turbo ຂອງ Wahoo ແລະ ມີຄວາມສາມາດເຄື່ອນໄຫວໃໝ່ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂັບເຄື່ອນເປັນທຳມະຊາດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຜູ້ໃຊ້, ລາຄາຢູ່ທີ່ $1,599.99 USD. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, Kickr Bike Shift ນັ່ງຢູ່ລຸ່ມ Kickr Bike V2 ແລະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກບາງຢ່າງງ່າຍດາຍ, ລາຄາ $ 2,999.99 USD.
Kickr Move ມີ 'ການຕິດຕາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງ' ແປດນິ້ວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຮາດແວຄູຝຶກ turbo ຕົ້ນຕໍສາມາດເລື່ອນໄປມາໃນເສັ້ນທາງໂຄ້ງ, ສະຫນອງການເຄື່ອນໄຫວດ້ານຂ້າງເລັກນ້ອຍ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ລົດຖີບສາມາດເດີນທາງໄດ້ຢ່າງເສລີໃນລະຫວ່າງການອອກກໍາລັງກາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຫນື່ອຍລ້າແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບໂດຍລວມ. ແຖບເລື່ອນແມ່ນສາມາດລັອກໄດ້ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົ່ງ ແລະຕິດລົດຖີບ. ເພື່ອຈັບຄູ່ Kickr Move ກັບ Kickr Climb, ຕ້ອງໃຊ້ອະແດັບເຕີຮາດແວເພີ່ມເຕີມ ແຕ່ສາມາດຊື້ແຍກຕ່າງຫາກໄດ້.
ໃນແງ່ຂອງສະເພາະ, Kickr Move ສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ Bluetooth, ANT+, ແລະ WiFi, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພະລັງງານພາຍໃນ 1%. ມັນສາມາດຈັດການຄວາມຕ້ານທານສູງສຸດຂອງ 2,200 ວັດແລະມີລະດັບ gradient simulated ຈາກ -10% ຫາ 20%. ມັນຍັງປະກອບມີຄຸນສົມບັດເຊັ່ນ: ERG Easy Ramp ແລະ Race Mode ສໍາລັບປະສົບການການຝຶກອົບຮົມທີ່ປັບປຸງ. Kickr Move ມາພ້ອມກັບ 11 ຄວາມໄວ SunRace 11-28T cassette, ເຊິ່ງຍັງເປັນທາງເລືອກທີ່ມັກຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ Wahoo.
ສໍາລັບ Kickr Bike Shift, ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ສະຫຼາດທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າທີ່ມີກອບເຫຼັກແລະມີນ້ໍາຫນັກ 40kg. ມັນສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານ 2200 ວັດ, ການເຊື່ອມຕໍ່ WiFi, ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກພະລັງງານພາຍໃນ 1%. ບໍ່ເຫມືອນກັບ Kickr Bike V2, Kickr Bike Shift ບໍ່ມີຟັງຊັນການອຽງ ຫຼືຄຸນສົມບັດ inertia ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍມໍເຕີ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງຄົງຮັກສາລະບົບການປັບໃຫ້ພໍດີຫ້າຈຸດ, ການຕັ້ງຄ່າທີ່ອີງໃສ່ແອັບ, ແລະຕົວປ່ຽນ ແລະປຸ່ມທີ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້.
ທັງ Kickr Move ແລະ Kickr Bike Shift ມີໃຫ້ຊື້ທັນທີ. Kickr Move ມີລາຄາຢູ່ທີ່ $1,599.99 USD, ໃນຂະນະທີ່ Kickr Bike Shift ລາຄາ $2,999.99 USD ແລະຈະເລີ່ມຈັດສົ່ງໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Wahoo ເປີດຕົວຄູຝຶກ Kickr Move turbo ແລະ Kickr Bike Shift (Cyclingnews)