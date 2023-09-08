ພາລະກິດສ້າງແຮງບັນດານໃຈຂອງອິນເດຍໄປສູ່ດວງຈັນ

ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງທ່ານດຣ. BR Guruprasad, ຈາກອົງການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດອິນເດຍ (ISRO), ໄດ້ສົ່ງບົດປາໄສທີ່ໜ້າຈັບໃຈໃນຫົວຂໍ້ “Chandrayaan 3: India's Inspiring Mission to Moon” ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Vidyashilp ໃນເມືອງ Bengaluru ປະເທດອິນເດຍ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງເອົານັກຮຽນຈາກສະຖາບັນທີ່ເຄົາລົບນັບຖືເຊັ່ນ Vidyashilp Academy, Legacy School, ແລະໂຮງຮຽນສາກົນ Bangalore, ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີ່ຍືນຍົງໃນຈິດໃຈຂອງໄວຫນຸ່ມຂອງພວກເຂົາ.
ໃນລະຫວ່າງການບັນຍາຍຂອງຕົນ, ທ່ານດຣ Guruprasad ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດດວງຈັນ, ທັງໂດຍຜ່ານຍານອາວະກາດຫຸ່ນຍົນແລະນັກອາວະກາດ. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງດວງຈັນໃນການເຂົ້າໃຈປະຫວັດສາດຂອງໂລກແລະລະບົບສຸລິຍະ, ຈາກຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນໃນການນໍາທາງແລະການຮັກສາເວລາຈົນເຖິງບົດບາດໃນປະຈຸບັນໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ.
ໃນຖານະເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການວາງແຜນພາລະກິດດາວທຽມ, ການວິເຄາະ, ແລະການດໍາເນີນການ, ທ່ານດຣ Guruprasad ໄດ້ໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ມີ glimpse ທີ່ຫາຍາກເຂົ້າໄປໃນໂລກຂອງການສໍາຫລວດດວງຈັນ. ທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນໂຄງການ Chandrayaan, ເປັນພະຍານເຖິງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງອິນເດຍໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດ, ແລະປຶກສາຫາລືໂດຍສະເພາະຜົນສໍາເລັດອັນໂດດເດັ່ນຂອງ Chandrayaan 3, ເຊິ່ງບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສ້າງປະຫວັດສາດໂດຍການສົບຜົນສໍາເລັດລົງຈອດໃນເຂດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ.
Dr. Guruprasad ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະໄດ້ມີໂອກາດແບ່ງປັນການເດີນທາງທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງ Chandrayaan 3 ແລະ Aditya L1 ກັບນັກສຶກສາທີ່ເກັ່ງກ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Vidyashilp. ລາວໄດ້ຊົມເຊີຍຄວາມເກັ່ງກ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງ ISRO ແລະການອຸທິດຕົນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຕໍ່ກັບການສຳຫຼວດອາວະກາດ, ແລະຫວັງວ່າການສົນທະນາຂອງລາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນໃນຈິດໃຈຂອງໄວໜຸ່ມເຫຼົ່ານີ້, ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ພວກເຂົາໄປສຳຫຼວດເຂດແດນຂອງວິທະຍາສາດ.
ຜົນກະທົບຂອງການສົນທະນາຂອງທ່ານດຣ Guruprasad ກ່ຽວກັບນັກສຶກສາແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ Dr. N Mehala, ຮອງສາດສະດາຈານຂອງໂຮງຮຽນວິທະຍາສາດການຄໍານວນແລະຂໍ້ມູນ, ວິທະຍາໄລ Vidyashilp, ສະແດງຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງນາງສໍາລັບການເປັນເຈົ້າພາບເຫດການດັ່ງກ່າວ. ທ່ານນາງໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການກະຕຸ້ນຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ຈິດໃຈຂອງການຊອກຄົ້ນຫາຂອງນັກສຶກສາ, ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພາລະກິດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃນການສະໜອງປະສົບການການຮຽນແບບຫັນປ່ຽນ.
ກຸ່ມການສຶກສາ Vidyashilp (VSEG), ປະກອບດ້ວຍ Vidyashilp Academy, Vidyasagar Preschools, ແລະໂຮງຮຽນ Vidyashilp, ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນທົ່ວໂລກສໍາລັບຫຼັກສູດແລະການປະຕິບັດການສິດສອນທີ່ເປັນເອກະລັກ. ດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 10,000 ນັກສຶກສາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນທົ່ວຫ້າສະຖາບັນ, VSEG ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການສຶກສາລະດັບໂລກທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດບັນລຸດວງດາວ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວິຊາການ
- ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງອິນເດຍ (ISRO)