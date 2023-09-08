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ພາລະກິດສ້າງແຮງບັນດານໃຈຂອງອິນເດຍໄປສູ່ດວງຈັນ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ພາລະກິດສ້າງແຮງບັນດານໃຈຂອງອິນເດຍໄປສູ່ດວງຈັນ

ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງທ່ານດຣ. BR Guruprasad, ຈາກອົງການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດອິນເດຍ (ISRO), ໄດ້ສົ່ງບົດປາໄສທີ່ໜ້າຈັບໃຈໃນຫົວຂໍ້ “Chandrayaan 3: India's Inspiring Mission to Moon” ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Vidyashilp ໃນເມືອງ Bengaluru ປະເທດອິນເດຍ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງເອົານັກຮຽນຈາກສະຖາບັນທີ່ເຄົາລົບນັບຖືເຊັ່ນ Vidyashilp Academy, Legacy School, ແລະໂຮງຮຽນສາກົນ Bangalore, ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີ່ຍືນຍົງໃນຈິດໃຈຂອງໄວຫນຸ່ມຂອງພວກເຂົາ.

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ບັນ​ຍາຍ​ຂອງ​ຕົນ, ທ່ານ​ດ​ຣ Guruprasad ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​ດວງ​ຈັນ, ທັງ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຫຸ່ນ​ຍົນ​ແລະ​ນັກ​ອາ​ວະ​ກາດ. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງດວງຈັນໃນການເຂົ້າໃຈປະຫວັດສາດຂອງໂລກແລະລະບົບສຸລິຍະ, ຈາກຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນໃນການນໍາທາງແລະການຮັກສາເວລາຈົນເຖິງບົດບາດໃນປະຈຸບັນໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ.

ໃນຖານະເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການວາງແຜນພາລະກິດດາວທຽມ, ການວິເຄາະ, ແລະການດໍາເນີນການ, ທ່ານດຣ Guruprasad ໄດ້ໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ມີ glimpse ທີ່ຫາຍາກເຂົ້າໄປໃນໂລກຂອງການສໍາຫລວດດວງຈັນ. ທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນໂຄງການ Chandrayaan, ເປັນພະຍານເຖິງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງອິນເດຍໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດ, ແລະປຶກສາຫາລືໂດຍສະເພາະຜົນສໍາເລັດອັນໂດດເດັ່ນຂອງ Chandrayaan 3, ເຊິ່ງບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສ້າງປະຫວັດສາດໂດຍການສົບຜົນສໍາເລັດລົງຈອດໃນເຂດຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ.

Dr. Guruprasad ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະໄດ້ມີໂອກາດແບ່ງປັນການເດີນທາງທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງ Chandrayaan 3 ແລະ Aditya L1 ກັບນັກສຶກສາທີ່ເກັ່ງກ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Vidyashilp. ລາວໄດ້ຊົມເຊີຍຄວາມເກັ່ງກ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງ ISRO ແລະການອຸທິດຕົນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຕໍ່ກັບການສຳຫຼວດອາວະກາດ, ແລະຫວັງວ່າການສົນທະນາຂອງລາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນໃນຈິດໃຈຂອງໄວໜຸ່ມເຫຼົ່ານີ້, ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ພວກເຂົາໄປສຳຫຼວດເຂດແດນຂອງວິທະຍາສາດ.

ຜົນກະທົບຂອງການສົນທະນາຂອງທ່ານດຣ Guruprasad ກ່ຽວກັບນັກສຶກສາແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ Dr. N Mehala, ຮອງສາດສະດາຈານຂອງໂຮງຮຽນວິທະຍາສາດການຄໍານວນແລະຂໍ້ມູນ, ວິທະຍາໄລ Vidyashilp, ສະແດງຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງນາງສໍາລັບການເປັນເຈົ້າພາບເຫດການດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການ​ກະຕຸ້ນ​ຄວາມ​ຢາກ​ຮູ້​ຢາກ​ເຫັນ ​ແລະ ຊຸກຍູ້​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ການ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກສາ, ​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ພາລະກິດ​ຂອງ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ໃນ​ການ​ສະໜອງ​ປະສົບ​ການ​ການ​ຮຽນ​ແບບ​ຫັນປ່ຽນ.

ກຸ່ມການສຶກສາ Vidyashilp (VSEG), ປະກອບດ້ວຍ Vidyashilp Academy, Vidyasagar Preschools, ແລະໂຮງຮຽນ Vidyashilp, ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນທົ່ວໂລກສໍາລັບຫຼັກສູດແລະການປະຕິບັດການສິດສອນທີ່ເປັນເອກະລັກ. ດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 10,000 ນັກສຶກສາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນທົ່ວຫ້າສະຖາບັນ, VSEG ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການສຶກສາລະດັບໂລກທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດບັນລຸດວງດາວ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວິ​ຊາ​ການ​
- ອົງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ (ISRO​)

By Mampho Brescia

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