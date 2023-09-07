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Victrola ນຳສະເໜີແຖບ Hi-Res ໃໝ່ສຳລັບການຫຼິ້ນແບບໄຮ້ສາຍ Vinyl

ByVicky Stavropoulou

Sep 7, 2023
Victrola ນຳສະເໜີແຖບ Hi-Res ໃໝ່ສຳລັບການຫຼິ້ນແບບໄຮ້ສາຍ Vinyl

Victrola, ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງອັດສຽງທີ່ມີຊື່ສຽງ, ໄດ້ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງດ້ວຍການເປີດຕົວລຸ້ນທີ່ນິຍົມໃໝ່, Hi-Res Carbon ແລະ Hi-Res Onyx. ສ່ວນເສີມທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນເຫຼົ່ານີ້ມາພ້ອມກັບຮາດແວສຽງ Qualcomm ໃນຕົວ, ເຮັດໃຫ້ການຫຼິ້ນໄວນິລໄຮ້ສາຍແບບໄຮ້ຮອຍຕໍ່ Bluetooth ຫຼື ລຳໂພງ ແລະຫູຟັງທີ່ຮອງຮັບ aptX.

ການປ່ອຍນີ້ຫມາຍເຖິງການອອກຈາກໄລຍະທີ່ຜ່ານມາຂອງ Victrola, ເຊິ່ງເຫມາະສົມກັບລໍາໂພງ Sonos ສະເພາະ. ການລວມເອົາຮາດແວສຽງຂອງ Qualcomm ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເພີດເພີນກັບການບັນທຶກ vinyl ຂອງເຂົາເຈົ້າແບບໄຮ້ສາຍໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄຸນນະພາບສຽງ.

ທັງສອງແຖບ Hi-Res Carbon ແລະ Hi-Res Onyx ສະຫນັບສະຫນູນໂປໂຕຄອນ Bluetooth 5.4 ແລະ Bluetooth LE ຫຼ້າສຸດ, ສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປັບປຸງແລະຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍທອດສຽງທີ່ດີຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງອັດສຽງເຫຼົ່ານີ້ມີເທັກໂນໂລຍີສຽງ aptX Adaptive ຂອງ Qualcomm, ເຊິ່ງປັບປຸງການສົ່ງສຽງເພື່ອປະສົບການຟັງທີ່ດີຂຶ້ນ.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກການຕິດຕັ້ງແບບດັ້ງເດີມຫຼາຍ, ແບບ Hi-Res ຍັງຄົງໃຫ້ຜົນຜະລິດ RCA ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບລໍາໂພງທີ່ມີສາຍທີ່ມີພະລັງງານດ້ວຍຕົນເອງ. ການເລືອກການອອກແບບນີ້ເໝາະກັບຜູ້ຟັງສຽງທີ່ຊື່ນຊົມກັບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບມີສາຍແບບຄລາດສິກ ແລະມັກມີການຄວບຄຸມທີ່ສົມບູນໃນການຕິດຕັ້ງສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

Hi-Res Carbon ແລະ Hi-Res Onyx turntables ມີລາຄາຢູ່ທີ່ $599 ແລະ $399 ຕາມລໍາດັບ, ສະເຫນີທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ Sonos. ຍຸດທະສາດການກໍານົດລາຄານີ້ເຮັດໃຫ້ຮູບແບບທີ່ນິຍົມເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນມີປະສົບການຄວາມສຸກຂອງການຫຼິ້ນ vinyl ດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີໄຮ້ສາຍ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການແນະນໍາຂອງ Victrola ຂອງ Hi-Res Carbon ແລະ Hi-Res Onyx turntables ທີ່ມີອຸປະກອນສຽງ Qualcomm ໃນຕົວສະແດງເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນການສະເຫນີຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ. ໂດຍການຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຢີໄຮ້ສາຍແລະການຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້, Victrola ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຂໍອຸທອນກັບທັງຜູ້ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີແລະນັກພື້ນເມືອງ, ຮັກສາຊື່ສຽງຂອງພວກເຂົາເປັນຍີ່ຫໍ້ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນຕະຫຼາດ turntable.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເວັບ​ໄຊ​ທ​໌ Victola​

By Vicky Stavropoulou

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