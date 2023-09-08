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Vehere ເປີດຕົວ NDR 1.3: ປັບປຸງການກວດສອບເຄືອຂ່າຍ ແລະການແກ້ໄຂການຕອບສະໜອງ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
Vehere ເປີດຕົວ NDR 1.3: ປັບປຸງການກວດສອບເຄືອຂ່າຍ ແລະການແກ້ໄຂການຕອບສະໜອງ

Vehere, ບໍລິສັດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດຊັ້ນນໍາ, ໄດ້ປ່ອຍອອກມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ NDR 1.3, ເວີຊັນຫຼ້າສຸດຂອງການແກ້ໄຂ Network Detection & Response (NDR). ການປັບປຸງນີ້ປະກອບມີລະດັບຂອງຄຸນສົມບັດໃຫມ່ແລະການປັບປຸງທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຜະລິດຕະພັນແລະປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້.

ຫນຶ່ງໃນການເພີ່ມເຕີມທີ່ສໍາຄັນໃນ NDR 1.3 ແມ່ນການລວມເອົາກົດລະບຽບໃຫມ່ເພື່ອກໍານົດໄພຂົ່ມຂູ່ຫຼ້າສຸດ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າລະບົບສາມາດກວດຫາແລະຕອບສະຫນອງກັບພູມສັນຖານທີ່ມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ທາງອິນເຕີເນັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, Vehere ໄດ້ນໍາສະເຫນີ dashboards ທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີກວ່າເຂົ້າໄປໃນທ່າທາງຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຂົາ. ການປັບປຸງນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕິດຕາມແລະຈັດການໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

Vijay Gullapalli, VP of Engineering at Vehere, ສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈໃນການພັດທະນາ NDR 1.3, ໂດຍກ່າວວ່າມັນເປັນຕົວແທນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບບໍລິສັດ. ທີມງານວິສະວະກໍາທີ່ອຸທິດຕົນຢູ່ Vehere ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ອິດເມື່ອຍໃນການອອກແບບຜະລິດຕະພັນທີ່ສະຫນອງການແຂ່ງຂັນໃນອຸດສາຫະກໍາ.

ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Vehere, Praveen Jaiswal, ເຊື່ອວ່າ NDR 1.3 ຈະປະຕິວັດພື້ນທີ່ NDR ແລະວາງຕໍາແຫນ່ງບໍລິສັດເປັນຜູ້ປ່ຽນເກມ. Jaiswal ກ່າວວ່າການປ່ອຍໃຫມ່ຈະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບທີມງານທັງຫມົດ.

ການແກ້ໄຂ NDR ຂອງ Vehere ອະນຸຍາດໃຫ້ວິສາຫະກິດສາມາດກວດພົບການໂຈມຕີໃນໄລຍະຕົ້ນໆ ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນການລະເມີດ. ໃນຖານະເປັນການແກ້ໄຂທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI, ມັນສະຫນອງການຕິດຕາມການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ບໍ່ມີການສູນເສຍ, ການກວດສອບໄພຂົ່ມຂູ່ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ການລ່າສັດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເກີດຂື້ນ, ການສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍລ້ານຕົວຊີ້ວັດຂອງການປະນີປະນອມ (IOCs) ແລະຕົວຊີ້ວັດການໂຈມຕີ (IOAs), ແລະເຄືອຂ່າຍ forensics ທີ່ສົມບູນແບບ.

Vehere ເປັນບໍລິສັດຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດທີ່ປະສົມປະສານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດແລະຄວາມປອດໄພວິສາຫະກິດເຂົ້າໄປໃນເວທີດຽວ, ທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ດ້ວຍຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ທົ່ວໂລກ, ບໍລິສັດໄດ້ເປັນຫົວ ໜ້າ ຄວາມກ້າວ ໜ້າ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2006.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປ່ອຍ NDR 1.3 ເປັນຂີດໝາຍບາດກ້າວອັນສຳຄັນຕໍ່ Vehere ແລະຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຂົາໃນການສະໜອງການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍທີ່ທັນສະໄໝ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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By Robert Andrew

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