ແນວຄວາມຄິດຮາດແວໃໝ່ຂອງ Valve ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃນເກົາຫຼີໃຕ້

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Valve ໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າມີຄວາມທະເຍີທະຍານນອກເຫນືອຈາກ Steam Deck, ແລະຂໍ້ມູນໃຫມ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດອາດຈະກຽມພ້ອມທີ່ຈະຈັດສົ່ງຫນຶ່ງໃນແນວຄວາມຄິດຮາດແວຂອງຕົນ. ອົງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍຸແຫ່ງຊາດໃນເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ຢັ້ງຢືນ "ອຸປະກອນໄຮ້ສາຍພະລັງງານຕ່ໍາ" ຈາກ Valve ດ້ວຍການກໍານົດ "RC-V1V-1030." ໃນຂະນະທີ່ການຢັ້ງຢືນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບອຸປະກອນ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນໃຊ້ 5GHz Wi-Fi, ເຊິ່ງແມ່ນທົ່ວໄປໃນຄອມພິວເຕີສ່ວນໃຫຍ່. ປົກກະຕິແລ້ວ ໜ່ວຍງານຄວບຄຸມຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນສຳລັບອຸປະກອນທີ່ຈະຖືກນຳເຂົ້າ ແລະຂາຍໃນປະເທດໃດໜຶ່ງ. ອຸປະກອນ Valve ຍັງບໍ່ທັນປາກົດຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນ FCC ຂອງສະຫະລັດຫຼື Bluetooth SIG, ແຕ່ນີ້ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດ.
ໃນລະຫັດຂອງ Valve, ມີຄໍາແນະນໍາບາງຢ່າງກ່ຽວກັບແຜນການຮາດແວຂອງບໍລິສັດ. Michael Larabel ຈາກ Phoronix ຄົ້ນພົບວ່າ Valve ໄດ້ເຮັດການປ່ຽນແປງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Van Gogh APU ຂອງ Steam Deck, ລວມທັງການອ້າງອີງເຖິງຊື່ຜະລິດຕະພັນ "Galileo" ແລະ "Sephiroth." Greg Coomer ຂອງ Valve ໄດ້ກ່າວເຖິງກ່ອນຫນ້ານີ້ວ່າ APU ທີ່ມີຢູ່ໃນ Steam Deck ຍັງສາມາດເຫມາະສົມກັບຊຸດຫູຟັງ VR ແບບດ່ຽວ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍກວ່າທີ່ເກມPad Controller Steam ໃໝ່ຈະມີຊິບ Steam Deck ທັງໝົດ.
Valve ໄດ້ສຳຫຼວດແນວຄວາມຄິດດ້ານຮາດແວຕ່າງໆ, ລວມທັງຊຸດຫູຟັງ VR ແບບດ່ຽວທີ່ມີຊື່ລະຫັດວ່າ “Deckard,” ຕາມການຢືນຢັນຈາກແຫຼ່ງຂ່າວໃນປີ 2021. ຮູບພາບສິດທິບັດຂອງອຸປະກອນຍັງໄດ້ຮັບການແຜ່ກະຈາຍໄປນຳ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນ “ອຸປະກອນໄຮ້ສາຍພະລັງງານຕໍ່າ” ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນຂອງ Steam Deck ຫຼືຜະລິດຕະພັນຮາດແວໃຫມ່ທີ່ສົມບູນຍັງຄົງມີຢູ່. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນອາດຈະເປັນເລື່ອງສະຫລາດສໍາລັບ Valve ທີ່ຈະປະກາດກ່ອນທີ່ Nintendo ຈະເປີດເຜີຍຜູ້ສືບທອດຂອງ Nintendo Switch.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- The Verge (Sean Hollister)
- Arca.live (ຜ່ານ Brad Lynch)
– Phoronix (Michael Larabel)
- Brad Lynch (YouTube)
– Ars Technica