ສວນສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນອະດີດສະຖານທີ່ເຕົາເຜົາສາມາດມີລະດັບສູງຂອງສານຕະກົ່ວໃນດິນ.

ສະຫຼຸບ: ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Duke ໄດ້ພົບເຫັນວ່າສວນສາທາລະນະໃນເມືອງແລະບ່ອນຫຼິ້ນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນສະຖານທີ່ເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອໃນອະດີດອາດຈະຍັງມີສານຕະກົ່ວໃນຊັ້ນສູງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການສຶກສາໄດ້ເກັບກໍາແລະວິເຄາະຕົວຢ່າງດິນຈາກສວນສາທາລະນະສາມເມືອງໃນ Durham, North Carolina, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນບ່ອນເຕົາເຜົາໃນອະດີດທີ່ຖືກປິດໃນຕົ້ນປີ 1940. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫນຶ່ງໃນສວນສາທາລະນະມີລະດັບນໍາຫຼາຍກວ່າ 2000 ສ່ວນຕໍ່ລ້ານ, ຫຼາຍກວ່າຫ້າເທົ່າຂອງມາດຕະຖານ EPA ໃນປະຈຸບັນສໍາລັບດິນທີ່ປອດໄພໃນເຂດຫຼິ້ນຂອງເດັກນ້ອຍ. ການໄດ້ຮັບສານຕະກົ່ວໃນດິນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວ, ໂດຍສະເພາະກັບເດັກນ້ອຍ, ລວມທັງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສະຫມອງແລະລະບົບປະສາດ, ການເຕີບໂຕຊ້າແລະການພັດທະນາ, ແລະບັນຫາການຮຽນຮູ້ແລະພຶດຕິກໍາ. ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມແລະການທົດສອບການປົນເປື້ອນຂອງດິນໃນເຂດຕົວເມືອງ, ເນື່ອງຈາກວ່າຫຼາຍເມືອງອາດຈະມີສວນສາທາລະ, ໂຮງຮຽນ, ເຮືອນ, ແລະອາຄານອື່ນໆທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນອະດີດ incinerator ແລະສະຖານທີ່ກໍາຈັດຂີ້ເທົ່າ.
ເມືອງໃນສະຫະລັດແລະການາດາໄດ້ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອແລະສິ່ງເສດເຫຼືອໃນເຕົາເຜົາຂອງເທດສະບານຈົນກ່ວາຕົ້ນຊຸມປີ 1970 ເມື່ອຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຖືກປິດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມໍລະດົກຂອງການປົນເປື້ອນຈາກເຕົາເຜົາເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນດິນໃນຕົວເມືອງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາວ່າການສໍາຫຼວດປະຫວັດສາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແລະອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຂີ້ເທົ່າເຕົາເຜົາ, ເຊິ່ງມີລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງສານຕະກົ່ວແລະສານປົນເປື້ອນອື່ນໆ. ບາງຄັ້ງຂີ້ເທົ່າໄດ້ແຜ່ລາມໄປທົ່ວສວນສາທາລະນະ ແລະສະຖານທີ່ອື່ນໆໃນຕົວເມືອງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການປົນເປື້ອນຂອງດິນ.
ການສຶກສາຍັງເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ສໍາລັບການເກັບຕົວຢ່າງແລະການຕິດຕາມການປົນເປື້ອນຂອງດິນ. ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື fluorescence X-ray ແບບພົກພາຊ່ວຍໃຫ້ການວິເຄາະຕົວຢ່າງຂອງດິນຢ່າງໄວວາສໍາລັບໂລຫະຫຼາຍຊະນິດ, ລວມທັງນໍາ. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າການນໍາໃຊ້ບັນທຶກປະຫວັດສາດກ່ຽວກັບການເຜົາໄຫມ້ສິ່ງເສດເຫຼືອແລະການກໍາຈັດຂີ້ເທົ່າສາມາດຊ່ວຍກໍານົດຈຸດຈຸດປົນເປື້ອນແລະເລັ່ງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປະເມີນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ເປັນການເຕືອນເຖິງໄພອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກດິນປົນເປື້ອນໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ທີ່ມາ: ຈົດໝາຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສິ່ງແວດລ້ອມ (2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488