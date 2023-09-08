ເປີດເຜີຍຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ສຳຄັນໃນໂທລະຄົມອາເມຣິກາເໜືອ: MNO Directory 2023-2024
ພູມສັນຖານໂທລະຄົມໃນອາເມລິກາເຫນືອເປັນອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຊີວິດຊີວາແລະພັດທະນາຕະຫຼອດໄປ, ໂດຍຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ສໍາຄັນພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອ outdo ເຊິ່ງກັນແລະກັນເພື່ອສະເຫນີການບໍລິການທີ່ມີນະວັດກໍາແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກຂອງພວກເຂົາ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2023-2024, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ປະຕິບັດການເຄືອຂ່າຍທີ່ສໍາຄັນ (MNOs) ທີ່ກໍາລັງສ້າງອະນາຄົດຂອງໂທລະຄົມນາຄົມໃນອາເມລິກາເຫນືອ.
ຢູ່ແຖວໜ້າຂອງອຸດສາຫະກຳນີ້ແມ່ນບໍລິສັດ AT&T, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ແຂງແກ່ນໃນຂະແໜງໂທລະຄົມມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສະຕະວັດ. ອາຍຸຍືນຂອງ AT&T ສາມາດຖືໄດ້ວ່າເປັນຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ ແລະຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການລົງທຶນໃນເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ. ບໍລິສັດໄດ້ເປັນ trailblazer ໃນການເປີດຕົວຂອງເຄືອຂ່າຍ 5G ໃນທົ່ວສະຫະລັດ, ສັນຍາວ່າໄວແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນ.
ຮ້ອນສຸດ heels ຂອງ AT&T ແມ່ນ Verizon Communications, ຍັກໃຫຍ່ໂທລະຄົມອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການສ້າງອຸດສາຫະກໍາ. Verizon ໄດ້ກ້າວໄປຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ 5G ຂອງຕົນ ແລະ ເປັນຜູ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາເທັກໂນໂລຍີໃຍແກ້ວນໍາແສງ, ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມໄວອິນເຕີເນັດໄວຂຶ້ນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ດີຂຶ້ນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຊື້ Yahoo ແລະ AOL ຂອງ Verizon ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການສະເຫນີແລະຂະຫຍາຍໄປສູ່ພື້ນທີ່ສື່ມວນຊົນດິຈິຕອນ.
ຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ສໍາຄັນອີກຄົນໃນຂະແຫນງໂທລະຄົມໃນອາເມລິກາເຫນືອແມ່ນ T-Mobile US. ບໍລິສັດ, ເຊິ່ງໄດ້ສໍາເລັດການລວມຕົວກັບ Sprint Corporation ໃນປີ 2020, ໄດ້ກາຍມາເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນໃນອຸດສາຫະກໍາ. ການສຸມໃສ່ການບໍລິການລູກຄ້າຂອງ T-Mobile ແລະຍຸດທະສາດການກໍານົດລາຄາທີ່ຮຸກຮານຂອງມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ມັນມີສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ. ຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງບໍລິສັດທີ່ຈະຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ 5G ແລະວິທີການປະດິດສ້າງໃນການຕະຫຼາດໄດ້ກໍານົດມັນອອກຈາກຄູ່ແຂ່ງຂອງຕົນ.
ອຸດສາຫະກໍາໂທລະຄົມຂອງການາດາຖືກຄອບງໍາໂດຍສາມຜູ້ນທີ່ສໍາຄັນ: Bell Canada, Rogers Communications, ແລະ Telus. Bell Canada, ບໍລິສັດໂທລະຄົມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ, ມີໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະສະຫນອງການບໍລິການທີ່ຫລາກຫລາຍ, ລວມທັງອິນເຕີເນັດ, ໂທລະພາບ, ແລະການບໍລິການໄຮ້ສາຍ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Rogers Communications ໄດ້ເປັນຜູ້ບຸກເບີກໃນການເປີດຕົວເຄືອຂ່າຍ 5G ໃນປະເທດການາດາແລະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນອຸດສາຫະກໍາສື່ມວນຊົນ. Telus, ໃນຂະນະທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າສອງຄູ່ແຂ່ງຕົ້ນຕໍຂອງຕົນ, ໄດ້ແກະສະຫຼັກອອກສໍາລັບຕົວມັນເອງໂດຍສຸມໃສ່ການບໍລິການລູກຄ້າແລະຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງສັງຄົມ.
ໃນເມັກຊິໂກ, ອາເມລິກາ Movil, ຄວບຄຸມໂດຍມະຫາເສດຖີ Carlos Slim, ເປັນຜູ້ນເດັ່ນ. ບໍລິສັດດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້ຫຼາຍ, ລວມທັງ Telcel ແລະ Claro, ແລະມີເຄືອຂ່າຍທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວອາເມລິກາລາຕິນ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍດ້ານກົດລະບຽບ, America Movil ໄດ້ຮັກສາຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນໂດຍຜ່ານການລົງທຶນຍຸດທະສາດແລະການບໍລິການທີ່ຫລາກຫລາຍ.
ເມື່ອພວກເຮົາກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2023-2024, ບັນດາຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້ໃນອຸດສາຫະກຳໂທລະຄົມມະນາຄົມຂອງອາເມລິກາເໜືອຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການປະດິດສ້າງ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ. ດ້ວຍການມາເຖິງຂອງເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ເຊັ່ນ 5G, ອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT), ແລະປັນຍາປະດິດ (AI), ພູມສັນຖານໂທລະຄົມໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນ. MNOs ເຫຼົ່ານີ້, ດ້ວຍເຄືອຂ່າຍທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຂົາ, ການສະຫນອງການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ແລະຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບນະວັດຕະກໍາ, ມີຕໍາແຫນ່ງທີ່ດີທີ່ຈະນໍາພາອຸດສາຫະກໍາໄປສູ່ຍຸກໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນນີ້.