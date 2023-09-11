ການເປີດເຜີຍຜົນກະທົບຂອງການຄຸ້ມຄອງການສົ່ງຕໍ່ຕໍ່ໂທລະຄົມນາຄົມໃນອາເມລິກາເຫນືອ: ການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບ
ອຸດສາຫະກໍາໂທລະຄົມໃນອາເມລິກາເຫນືອໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ, ດ້ວຍການມາເຖິງຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າແລະຮູບແບບທຸລະກິດທີ່ມີນະວັດກໍາ. ຫນຶ່ງໃນນະວັດຕະກໍາດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແມ່ນການຄຸ້ມຄອງການສົ່ງຕໍ່, ຍຸດທະສາດທີ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ວິທີທີ່ບໍລິສັດໂທລະຄົມດໍາເນີນການແລະພົວພັນກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ. ບົດຄວາມນີ້ສະຫນອງການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບຂອງຜົນກະທົບຂອງການຄຸ້ມຄອງການສົ່ງຕໍ່ໂທລະຄົມໃນອາເມລິກາເຫນືອ.
ການຄຸ້ມຄອງການອ້າງອິງ, ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ, ແມ່ນວິທີການຍຸດທະສາດໃນການສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການໂດຍຜ່ານຄໍາເວົ້າຂອງປາກ, ນໍາໃຊ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກັບເພື່ອນມິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຍຸດທະສາດນີ້ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍບໍລິສັດໂທລະຄົມຈໍານວນຫຼາຍໃນອາເມລິກາເຫນືອ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີທ່າແຮງທີ່ຈະຂັບລົດການມາຂອງລູກຄ້າ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສັດຊື່ຂອງລູກຄ້າແລະປັບປຸງການປະຕິບັດທຸລະກິດໂດຍລວມ.
ຜົນກະທົບຂອງການຄຸ້ມຄອງການສົ່ງຕໍ່ຕໍ່ໂທລະຄົມນາຄົມໃນອາເມລິກາເຫນືອແມ່ນມີຫຼາຍດ້ານ. ທໍາອິດ, ມັນໄດ້ນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຊື້ຂອງລູກຄ້າ. ລູກຄ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຊື່ອໝັ້ນ ແລະພະຍາຍາມບໍລິການໃໝ່ຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອມັນຖືກແນະນຳໂດຍຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້. ອັນນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຈາກບໍລິສັດໂທລະຄົມ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ນໍາສະເຫນີໂຄງການການສົ່ງຕໍ່ທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່ເພື່ອສົ່ງຫມູ່ເພື່ອນແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການລົງທະບຽນຂອງລູກຄ້າໃຫມ່, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕແລະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພວກເຂົາ.
ອັນທີສອງ, ການຄຸ້ມຄອງການສົ່ງຕໍ່ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສັດຊື່ຂອງລູກຄ້າ. ເມື່ອລູກຄ້າອ້າງເຖິງຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການກັບເພື່ອນມິດຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາກໍາລັງຮັບຮອງຍີ່ຫໍ້ທີ່ສໍາຄັນ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມຊື່ສຽງຂອງຍີ່ຫໍ້, ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມຜູກພັນລະຫວ່າງລູກຄ້າແລະຍີ່ຫໍ້. ດັ່ງນັ້ນ, ລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສົ່ງຕໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຢູ່ກັບແບ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຮັກສາລູກຄ້າສູງຂຶ້ນ.
ອັນທີສາມ, ການຄຸ້ມຄອງການສົ່ງຕໍ່ໄດ້ປັບປຸງການປະຕິບັດທຸລະກິດໂດຍລວມຂອງບໍລິສັດໂທລະຄົມ. ໂດຍການຂັບລົດການຊື້ຂອງລູກຄ້າແລະເພີ່ມຄວາມສັດຊື່ຂອງລູກຄ້າ, ການຄຸ້ມຄອງການສົ່ງຕໍ່ໄດ້ເພີ່ມມູນຄ່າຕະຫຼອດຊີວິດຂອງລູກຄ້າ, ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງລາຍໄດ້ລວມທີ່ບໍລິສັດສາມາດຄາດຫວັງຈາກລູກຄ້າດຽວໃນໄລຍະເວລາຂອງຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຂົາ. ນີ້, ແລະເຮັດໃຫ້ການ, ໄດ້ເພີ່ມກໍາໄລຂອງບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານການເງິນຂອງການຄຸ້ມຄອງການສົ່ງຕໍ່.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນກະທົບຂອງການຄຸ້ມຄອງການສົ່ງຕໍ່ແມ່ນບໍ່ຈໍາກັດຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງເຫຼົ່ານີ້. ນອກນີ້ຍັງໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍວັດທະນະທຳການເອົາລູກຄ້າເປັນໃຈກາງໃນອຸດສາຫະກຳໂທລະຄົມ. ໂດຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ລູກຄ້າສົ່ງຕໍ່ເພື່ອນມິດຂອງພວກເຂົາ, ບໍລິສັດແມ່ນຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນຍີ່ຫໍ້. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ປ່ຽນຈຸດສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ການຂາຍຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການໄປສູ່ການສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ມີຄວາມຫມາຍກັບລູກຄ້າ, ສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາທີ່ລູກຄ້າເປັນສູນກາງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວໃນຕະຫຼາດການແຂ່ງຂັນໃນປະຈຸບັນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຄຸ້ມຄອງການສົ່ງຕໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນອາເມລິກາເໜືອ. ມັນໄດ້ຊຸກຍູ້ການໄດ້ມາຂອງລູກຄ້າ, ການເພີ່ມທະວີຄວາມສັດຊື່ຂອງລູກຄ້າ, ການປັບປຸງການປະຕິບັດທຸລະກິດ, ແລະເສີມຂະຫຍາຍວັດທະນະທໍາທີ່ມີລູກຄ້າເປັນຈຸດສຸມ. ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາໂທລະຄົມຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າການຄຸ້ມຄອງການສົ່ງຕໍ່ຈະຍັງຄົງເປັນຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ຊອກຫາຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນຕະຫຼາດແບບເຄື່ອນໄຫວນີ້.