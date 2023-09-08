Unraveling the complexities of Big Data: ວິທີການຂໍ້ມູນ Wrangling ແມ່ນການຫັນປ່ຽນອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຊີ
ໃນໂລກທີ່ທັນສະໄຫມ, ບົດບາດຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນອີງໃສ່ການວິເຄາະແລະການຕີຄວາມຫມາຍຂອງຂໍ້ມູນໃຫຍ່. ປະລິມານ ແລະ ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຂະບວນການໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ ການຂັດຂືນຂໍ້ມູນ, ເຊິ່ງເປັນເຕັກນິກທີ່ຫັນປ່ຽນອຸດສາຫະກຳເທັກໂນໂລຢີຢ່າງໄວວາ.
Data wrangling, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ data munging, ແມ່ນຂະບວນການທໍາຄວາມສະອາດ, ໂຄງສ້າງ, ແລະເພີ່ມຂໍ້ມູນດິບເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການຕັດສິນໃຈທີ່ດີກວ່າໃນເວລາຫນ້ອຍ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຊຸດຂອງຂັ້ນຕອນທີ່ປະກອບມີການປຸງແຕ່ງກ່ອນ, ທໍາຄວາມສະອາດ, ແລະການຫັນປ່ຽນຂໍ້ມູນເພື່ອສະກັດຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ. ກັບການມາເຖິງຂອງຂໍ້ມູນໃຫຍ່, ວຽກງານຂອງ wrangling ຂໍ້ມູນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມສັບສົນແລະສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍ, ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນໄດ້ເປີດຊ່ອງທາງໃຫມ່ສໍາລັບການປະດິດສ້າງແລະປະສິດທິພາບໃນອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຊີ.
ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄວາມສໍາຄັນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຂັດແຍ້ງແມ່ນການເພີ່ມຂື້ນຂອງຂໍ້ມູນ. ທຸກໆມື້, ຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສື່ສັງຄົມ, ທຸລະກໍາທຸລະກິດ, ແລະອຸປະກອນ IoT. ຂໍ້ມູນນີ້, ມັກຈະບໍ່ມີໂຄງສ້າງ ແລະສັບສົນ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສາມາດຊ່ວຍທຸລະກິດໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນ, ຄາດຄະເນແນວໂນ້ມ, ແລະປັບປຸງການບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກຂັດຂືນເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້ ແລະໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການຂັດແຍ້ງຂໍ້ມູນບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ. ມັນຍັງກ່ຽວກັບການຈັດການກັບຄວາມຫລາກຫລາຍແລະຄວາມໄວຂອງຂໍ້ມູນ. ຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນມື້ນີ້ມາໃນຮູບແບບຕ່າງໆ - ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ມີໂຄງສ້າງເຊັ່ນ: ຕົວເລກ ແລະວັນທີໄປຫາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີໂຄງສ້າງເຊັ່ນ: ຂໍ້ຄວາມ ແລະຮູບພາບ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກສ້າງຂື້ນດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ການຂັດຂືນຂໍ້ມູນຊ່ວຍໃນການຈັດການຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະຄວາມໄວນີ້, ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດຮັກສາຈັງຫວະການຜະລິດຂໍ້ມູນ ແລະນຳໃຊ້ມັນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ.
ການຫັນປ່ຽນທີ່ນຳມາໃຫ້ໂດຍການຂັດແຍ້ງຂໍ້ມູນໃນອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງ. ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ໂດຍການສະຫນອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີເຄື່ອງມືເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມັນຍັງໄດ້ນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ແລະເວທີທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈັດການກັບຂໍ້ມູນໃຫຍ່. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ເຄື່ອງມືການຂັດແຍ້ງຂໍ້ມູນເຊັ່ນ Trifacta ແລະ OpenRefine ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການຈັດການຊຸດຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະປ່ຽນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນຮູບແບບທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຂັດແຍ້ງຂໍ້ມູນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດບົດບາດໃຫມ່ໃນອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ. ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນແລະນັກວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນການຂັດຂືນຂໍ້ມູນ, ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຫຼົ່ານີ້ຖືກມອບຫມາຍໃຫ້ກັບວຽກຂອງການຫັນປ່ຽນຂໍ້ມູນດິບໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄວາມຫມາຍທີ່ສາມາດຂັບລົດຍຸດທະສາດທຸລະກິດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີຜົນປະໂຫຍດຂອງມັນ, ການຂັດແຍ້ງຂໍ້ມູນບໍ່ແມ່ນຄວາມທ້າທາຍຂອງມັນ. ຂະບວນການສາມາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະດັບຄວາມຊໍານານສູງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນແມ່ນເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນ. ຍ້ອນວ່າຂໍ້ມູນຖືກເກັບກໍາແລະວິເຄາະຫຼາຍຂຶ້ນ, ທຸລະກິດຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນແລະປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຖົກຖຽງກັນຂໍ້ມູນເປັນຂະບວນການທີ່ສຳຄັນໃນຍຸກຂອງຂໍ້ມູນໃຫຍ່. ມັນແມ່ນການຫັນປ່ຽນອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີໂດຍການເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາແລະນໍາໃຊ້ມັນເພື່ອຂັບລົດຍຸດທະສາດຂອງພວກເຂົາ. ໃນຂະນະທີ່ປະລິມານ, ຄວາມຫລາກຫລາຍ, ແລະຄວາມໄວຂອງຂໍ້ມູນສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ບົດບາດຂອງຂໍ້ມູນ wrangling ຈະກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ.