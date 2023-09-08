ອັບເດດ One UI Watch 5 ໃໝ່ນຳສະເໜີທ່າທາງແບບທົ່ວໆໄປສຳລັບການຄວບຄຸມໂມງອັດສະລິຍະທີ່ປັບປຸງດີຂຶ້ນ

ການອັບເດດ One UI Watch 5 ຫຼ້າສຸດຂອງ Samsung ນໍາເອົາຄຸນສົມບັດການປະຕິວັດທີ່ເອີ້ນວ່າ Universal Gestures, ຂະຫຍາຍແນວຄວາມຄິດຂອງການໃຊ້ smartwatch ຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານ gestures. ໃນຂະນະທີ່ທ່າທາງການເປີດຕົວດ່ວນເປັນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຜູ້ໃຊ້ Galaxy Watch, Universal Gestures ໃຫ້ການຄວບຄຸມລະດັບທີ່ຕ່າງກັນຕໍ່ກັບ smartwatch ຂອງທ່ານ.
Universal Gestures ເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍເຂົ້າເຖິງ, ສະຫນອງການຄວບຄຸມ smartwatch ຂອງທ່ານຢ່າງເຕັມທີ່ໂດຍຜ່ານ gestures. ໃນຂະນະທີ່ການຄວບຄຸມການສໍາພັດຍັງຄົງເປັນທີ່ນິຍົມໂດຍຜູ້ໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່, Universal Gestures ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ດີເລີດສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼືພິການ.
ການເປີດໃຊ້ທ່າທາງ Universal ແມ່ນງ່າຍດາຍ. ໃນ Galaxy Watch ຂອງທ່ານທີ່ໃຊ້ One UI Watch 5, ເຂົ້າຫາເມນູການຕັ້ງຄ່າ, ໄປທີ່ “ການເຂົ້າໃຊ້ງານ,” ແຕະ “ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຊໍານິຊໍານານ,” ຕິດຕາມດ້ວຍ “ທ່າທາງ Universal,” ແລະເປີດຄຸນສົມບັດ. ອີກທາງເລືອກ, ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ມັນຜ່ານແອັບຯ Galaxy Wearable ໃນໂທລະສັບສະຫຼາດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທ່ານ.
ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າ Universal Gestures ເຮັດວຽກແນວໃດ, ການສອນແບບເທື່ອລະຂັ້ນຕອນແມ່ນມີໃຫ້ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດທໍາອິດ. ເມື່ອສໍາເລັດແລ້ວ, ທ່ານສາມາດປ່ຽນຈາກການນໍາທາງແບບສໍາຜັດໄປສູ່ທ່າທາງ Universal ໂດຍການຫມຸນຂໍ້ມືຂອງທ່ານຈາກດ້ານຂ້າງສອງຄັ້ງ. Pinch gestures ແລະປິດມືຂອງທ່ານເຂົ້າໄປໃນ fist ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຍ້າຍຈຸດເດັ່ນ (ຕົວຊີ້ວັດຈຸດສຸມໃສ່) ໃນທົ່ວສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ແລະຈໍາລອງການແຕະຫນ້າຈໍກ່ຽວກັບອົງປະກອບ UI ທີ່ເນັ້ນ, ຕາມລໍາດັບ.
ນອກຈາກນັ້ນ, Universal Gestures ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າເຖິງເມນູການປະຕິບັດໂດຍການປິດມືຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນ fist ສອງຄັ້ງ. ເມນູນີ້ໃຫ້ປຸ່ມສໍາລັບການເລື່ອນ, ເປີດແຜງດ່ວນ, ແກ້ໄຂໜ້າໂມງ, ເຂົ້າເຖິງລິ້ນຊັກແອັບ, ແລະອື່ນໆອີກ.
ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການປັບແຕ່ງຫນ້າທີ່ຂອງທ່າທາງ, ປ່ຽນສີຂອງຕົວເນັ້ນ, ແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າການສະແກນຕົວກະພິບ, ແກ້ໄຂເມນູການປະຕິບັດ, ປັບຄວາມໄວແລະຄວາມອ່ອນໄຫວ, ແລະອື່ນໆ. ການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຢູ່ໃນ smartwatch ຫຼືຜ່ານແອັບ Galaxy Wearable.
ປະຈຸບັນການອັບເດດ One UI Watch 5 ແມ່ນມີຢູ່ໃນຊຸດ Galaxy Watch 6, ດ້ວຍການເປີດຕົວຂອງ Galaxy Watch 4 ແລະ Galaxy Watch 5 ໃນບາງພາກພື້ນ. Samsung ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການມີໃຫ້ຕະຫຼາດຫຼາຍຂຶ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການ smartwatch ດ້ວຍ Universal Gestures.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Samsung One UI Watch 5 ອັບເດດ: Gestures Universal. (ນ). ດຶງມາຈາກ [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]