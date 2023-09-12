Google ປະເຊີນກັບການທົດລອງໃນຂໍ້ກ່າວຫາຂອງການໃຊ້ອຳນາດຜູກຂາດ

ລັດຖະບານສະຫະລັດກໍາລັງເອົາ Google ຂຶ້ນສານ, ກ່າວຫາຍັກໃຫຍ່ດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງການໃຊ້ອໍານາດຜູກຂາດຂອງຕົນໃນອຸດສາຫະກໍາເຄື່ອງຈັກຊອກຫາ. ການທົດລອງດັ່ງກ່າວ, ເປັນຄະດີຜູກຂາດຄັ້ງທຳອິດຂອງລັດຖະບານໃນຮອບຫຼາຍທົດສະວັດ ແລະເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຍຸກຂອງອິນເຕີເນັດທີ່ທັນສະໄໝ, ເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ.
ຈຸດໃຈກາງຂອງກໍລະນີຂອງພະແນກຍຸຕິທໍາແມ່ນການອ້າງວ່າ Google ຈັດຕັ້ງການຈັດການກັບທຸລະກິດຂອງຕົນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນເປັນເຄື່ອງຈັກຊອກຫາທໍາອິດທີ່ຜູ້ໃຊ້ເຫັນເມື່ອພວກເຂົາເຂົ້າເຖິງໂທລະສັບຫຼືຕົວທ່ອງເວັບຂອງພວກເຂົາ. ລັດຖະບານໂຕ້ຖຽງວ່າຈຸດປະສົງຂອງ Google ແມ່ນເພື່ອລົບລ້າງການແຂ່ງຂັນແລະຮັກສາຄວາມເດັ່ນຂອງມັນ.
ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ William Barr ອະທິບາຍການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວວ່າເປັນການໂຈມຕີການຈັບກຸມຂອງ Google ໃນອິນເຕີເນັດ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ, ຜູ້ໂຄສະນາ, ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະຜູ້ປະກອບການຫຼາຍລ້ານຄົນ. ຫຼັງຈາກການກະກຽມຫຼາຍປີ, ລວມທັງການຜະລິດຂອງຫຼາຍລ້ານຫນ້າຂອງເອກະສານແລະການຝາກຈາກຫຼາຍກວ່າ 150 ບຸກຄົນ, ກໍລະນີທີ່ສຸດທີ່ຈະດໍາເນີນການທົດລອງ.
ຜົນຂອງການທົດລອງຈຸດຫມາຍປາຍທາງນີ້ຈະມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຊີແລະອິນເຕີເນັດທັງຫມົດ. ມັນທ້າທາຍພະລັງງານຂອງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີໃນການຄວບຄຸມຜະລິດຕະພັນທີ່ປະຊາຊົນໃຊ້ປະຈໍາວັນ. ຖ້າປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ມັນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງວິທີການທີ່ຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີດໍາເນີນການແລະມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ວິທີການເຮັດວຽກຂອງອິນເຕີເນັດ.
Google, ເຊິ່ງປະຈຸບັນຖືປະມານ 90% ຂອງຕະຫຼາດເຄື່ອງຈັກຊອກຫາຂອງສະຫະລັດແລະມີມູນຄ່າ 1.7 ພັນຕື້ໂດລາ, ໂຕ້ຖຽງວ່າຜະລິດຕະພັນຄົ້ນຫາຂອງມັນດີກວ່າຄູ່ແຂ່ງຂອງຕົນ. ບໍລິສັດກ່າວວ່າຜູ້ໃຊ້ເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ Google ອອກຈາກຄວາມມັກ, ຍ້ອນວ່າການປ່ຽນໄປຫາເຄື່ອງຈັກຊອກຫາທາງເລືອກແມ່ນງ່າຍໃນຍຸກທີ່ທັນສະໄຫມ.
ກໍລະນີນີ້ແມ່ນ reminiscent ຂອງກໍລະນີ antitrust 1998 ຕໍ່ Microsoft, ເຊິ່ງໄດ້ຜົນໃນໄຊຊະນະສໍາລັບພະແນກຍຸຕິທໍາ. ຄວາມຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງສອງກໍລະນີແລະຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນເບິ່ງກໍລະນີຂອງ Microsoft ເປັນແບບແຜນສໍາລັບການດໍາເນີນການກັບຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີໃນປະຈຸບັນ.
ກໍລະນີຂອງລັດຖະບານຕໍ່ Google ສຸມໃສ່ການຕົກລົງສະເພາະຂອງບໍລິສັດກັບຜູ້ຜະລິດໂທລະສັບເຊັ່ນ Apple ແລະ Samsung, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວທ່ອງເວັບເຊັ່ນ Mozilla. ຂໍ້ຕົກລົງເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າ Google ເປັນເຄື່ອງຈັກຊອກຫາໃນຕອນຕົ້ນໃນອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່, ຖືກກ່າວຫາວ່າຂັດຂວາງການແຂ່ງຂັນແລະຈໍາກັດການມີຄູ່ແຂ່ງຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ.
ໃນອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງ, ການທົດລອງຈະເປີດເຜີຍ, ແລະຄໍາຕັດສິນຈະສ້າງອະນາຄົດຂອງອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ. ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຂອງຜົນໄດ້ຮັບ, ກໍລະນີທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງນີ້ຫມາຍເຖິງຈຸດສໍາຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາພະລັງງານພາຍໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີ.
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