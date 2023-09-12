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Google ປະເຊີນກັບການທົດລອງໃນຂໍ້ກ່າວຫາຂອງການໃຊ້ອຳນາດຜູກຂາດ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
Google ປະເຊີນກັບການທົດລອງໃນຂໍ້ກ່າວຫາຂອງການໃຊ້ອຳນາດຜູກຂາດ

ລັດຖະບານສະຫະລັດກໍາລັງເອົາ Google ຂຶ້ນສານ, ກ່າວຫາຍັກໃຫຍ່ດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງການໃຊ້ອໍານາດຜູກຂາດຂອງຕົນໃນອຸດສາຫະກໍາເຄື່ອງຈັກຊອກຫາ. ການ​ທົດ​ລອງ​ດັ່ງກ່າວ, ​ເປັນ​ຄະດີ​ຜູກຂາດ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ໃນ​ຮອບ​ຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ ​ແລະ​ເປັນ​ຄັ້ງທຳ​ອິດ​ໃນ​ຍຸກ​ຂອງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ​ເລີ່​ມຕົ້ນ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້ ທີ່​ນະຄອນຫຼວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ດີ​ຊີ.

ຈຸດໃຈກາງຂອງກໍລະນີຂອງພະແນກຍຸຕິທໍາແມ່ນການອ້າງວ່າ Google ຈັດຕັ້ງການຈັດການກັບທຸລະກິດຂອງຕົນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນເປັນເຄື່ອງຈັກຊອກຫາທໍາອິດທີ່ຜູ້ໃຊ້ເຫັນເມື່ອພວກເຂົາເຂົ້າເຖິງໂທລະສັບຫຼືຕົວທ່ອງເວັບຂອງພວກເຂົາ. ລັດຖະບານໂຕ້ຖຽງວ່າຈຸດປະສົງຂອງ Google ແມ່ນເພື່ອລົບລ້າງການແຂ່ງຂັນແລະຮັກສາຄວາມເດັ່ນຂອງມັນ.

ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ William Barr ອະທິບາຍການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວວ່າເປັນການໂຈມຕີການຈັບກຸມຂອງ Google ໃນອິນເຕີເນັດ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ, ຜູ້ໂຄສະນາ, ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະຜູ້ປະກອບການຫຼາຍລ້ານຄົນ. ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ກະ​ກຽມ​ຫຼາຍ​ປີ, ລວມ​ທັງ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຂອງ​ຫຼາຍ​ລ້ານ​ຫນ້າ​ຂອງ​ເອ​ກະ​ສານ​ແລະ​ການ​ຝາກ​ຈາກ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 150 ບຸກ​ຄົນ, ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ຈະ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລອງ.

ຜົນ​ຂອງ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຈຸດ​ຫມາຍ​ປາຍ​ທາງ​ນີ້​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ສໍາ​ລັບ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ແລະ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ທັງ​ຫມົດ. ມັນທ້າທາຍພະລັງງານຂອງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີໃນການຄວບຄຸມຜະລິດຕະພັນທີ່ປະຊາຊົນໃຊ້ປະຈໍາວັນ. ຖ້າປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ມັນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງວິທີການທີ່ຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີດໍາເນີນການແລະມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ວິທີການເຮັດວຽກຂອງອິນເຕີເນັດ.

Google, ເຊິ່ງປະຈຸບັນຖືປະມານ 90% ຂອງຕະຫຼາດເຄື່ອງຈັກຊອກຫາຂອງສະຫະລັດແລະມີມູນຄ່າ 1.7 ພັນຕື້ໂດລາ, ໂຕ້ຖຽງວ່າຜະລິດຕະພັນຄົ້ນຫາຂອງມັນດີກວ່າຄູ່ແຂ່ງຂອງຕົນ. ບໍລິສັດກ່າວວ່າຜູ້ໃຊ້ເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ Google ອອກຈາກຄວາມມັກ, ຍ້ອນວ່າການປ່ຽນໄປຫາເຄື່ອງຈັກຊອກຫາທາງເລືອກແມ່ນງ່າຍໃນຍຸກທີ່ທັນສະໄຫມ.

ກໍລະນີນີ້ແມ່ນ reminiscent ຂອງກໍລະນີ antitrust 1998 ຕໍ່ Microsoft, ເຊິ່ງໄດ້ຜົນໃນໄຊຊະນະສໍາລັບພະແນກຍຸຕິທໍາ. ຄວາມຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງສອງກໍລະນີແລະຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນເບິ່ງກໍລະນີຂອງ Microsoft ເປັນແບບແຜນສໍາລັບການດໍາເນີນການກັບຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີໃນປະຈຸບັນ.

ກໍລະນີຂອງລັດຖະບານຕໍ່ Google ສຸມໃສ່ການຕົກລົງສະເພາະຂອງບໍລິສັດກັບຜູ້ຜະລິດໂທລະສັບເຊັ່ນ Apple ແລະ Samsung, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວທ່ອງເວັບເຊັ່ນ Mozilla. ຂໍ້ຕົກລົງເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າ Google ເປັນເຄື່ອງຈັກຊອກຫາໃນຕອນຕົ້ນໃນອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່, ຖືກກ່າວຫາວ່າຂັດຂວາງການແຂ່ງຂັນແລະຈໍາກັດການມີຄູ່ແຂ່ງຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ.

ໃນອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງ, ການທົດລອງຈະເປີດເຜີຍ, ແລະຄໍາຕັດສິນຈະສ້າງອະນາຄົດຂອງອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ. ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຂອງຜົນໄດ້ຮັບ, ກໍລະນີທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງນີ້ຫມາຍເຖິງຈຸດສໍາຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາພະລັງງານພາຍໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີ.

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By Gabriel Botha

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