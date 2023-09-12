ຫ້າອັນທີ່ເຮັດໄດ້ເງິນ GTA Online Heists ຂອງທຸກເວລາ

ເງິນແມ່ນສໍາຄັນໃນ Grand Theft Auto (GTA) Online, ແລະ heists ແມ່ນຫນຶ່ງໃນວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດແລະມີກໍາໄລຫຼາຍທີ່ສຸດເພື່ອເຮັດໃຫ້ລ້ານ. ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະສໍາຫຼວດຫ້າອັນທີ່ເຮັດໄດ້ເງິນ GTA Online heists:
5) ບັນຫາ Bogdan: heist ນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ Doomsday Heist ປະຕິບັດແລະຕ້ອງການສອງຫາສີ່ຜູ້ນ. ທີມງານຫນຶ່ງຕ້ອງເຂົ້າໄປໃນເຮືອດໍານ້ໍາ, ໃນຂະນະທີ່ອີກທີມຫນຶ່ງໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງໂດຍໃຊ້ Mammoth Avenger ຂອງ GTA Online. ການຈ່າຍເງິນສໍາລັບບັນຫາ Bogdan ແມ່ນປະມານ $1,425,000 ກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກປົກກະຕິ.
4) ວຽກມາດຕະຖານປາຊີຟິກ: ສະຖານະການການລັກລອບທະນາຄານຄລາສສິກນີ້ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີໃນປີ 2015. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສີ່ຜູ້ນແລະກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງແລະການສູ້ຮົບກັບລູກເຮືອ heist rival. ການຈ່າຍເງິນສໍາລັບວຽກມາດຕະຖານປາຊີຟິກແມ່ນ 750,000 ໂດລາຕໍ່ວຽກງ່າຍ, 1,500,000 ໂດລາຕໍ່ວຽກປົກກະຕິ, ແລະ 1,875,000 ໂດລາຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
3) ສະຖານະການ Doomsday: ໃນຖານະເປັນຫນຶ່ງໃນການກະທໍາຂອງ Doomsday Heist, heist ນີ້ສາມາດສໍາເລັດໂດຍສອງຫາສີ່ຜູ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຍາວ, ມັນສະຫນອງການຈ່າຍເງິນຂອງ $ 1,800,000 ກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກປົກກະຕິແລະ $ 2,250,000 ກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຍາກ.
2) Diamond Casino Heist: heist ນີ້, ເພີ່ມໃນທ້າຍປີ 2019, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນຕັ້ງ Arcade. ມັນສະຫນອງສາມວິທີການ: Silent ແລະ Sneaky, Big Con, ຫຼືຮຸກຮານ. ການຈ່າຍເງິນສູງສຸດຂອງ $3,619,000 ສາມາດໄດ້ຮັບໂດຍການ looting Diamonds ໃນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຍາກ.
1) The Cayo Perico Heist: ບໍ່ເຫມືອນກັບຄົນອື່ນ, heist ນີ້ສາມາດຫຼິ້ນ solo. ມັນເກີດຂຶ້ນໃນເກາະ Cayo Perico ແລະຕ້ອງການ Diamond Casino Penthouse ແລະເຮືອດຳນ້ຳ Kosatka. ການຈ່າຍເງິນຕົ້ນຕໍແມ່ນຂຶ້ນກັບເປົ້າຫມາຍ, ດ້ວຍຮູບປັ້ນ Panther ສະເຫນີ $ 4,089,152 ກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຍາກ.
heists ເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີໂອກາດທີ່ມີລາຍໄດ້ເພື່ອລວບລວມຄວາມຮັ່ງມີໃນ GTA Online. ທີ່ມາ: ຄວາມຮູ້ ແລະປະສົບການໃນເກມ.